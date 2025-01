Egy séf megterít a 4-es metró közepén, és alig pár perc alatt megvendégeli az utazóközönséget: eddig paradicsomos spagettit, croissant-t, camembert sajtot, görög salátát is kóstolhattak a szerencsések.

Év eleje óta keringenek a TikTokon azok a videók, amelyeken egy fiatal férfi a semmiből előugrik a metrón, gyanútlan utasok elé tesz egy asztalt, amit gondosan megterít, majd ínycsiklandó ételeket és italokat szolgál fel. A villámakciók általában a budapesti 4-es metrón történnek, amelynek menetideje az egész vonalon alig negyedóra.

Az egyik videó alatt kiemelte egy kommentelő, hogy amennyiben az út felénél, a Szent Gellért téren száll fel a titokzatos séf, onnan körülbelül

hét perce van arra, hogy kiszolgálja a metrón ülő vendéget.

A titokzatos séf azonban annyira nem is titokzatos, ő maga posztolja a videókat egy ázsiai bisztró TikTok-oldalára, és valószínűleg külföldi trendekből inspirálódott, hogy népszerűséget szerezzen éttermének, amelyet korábban bezáratott a NAV. Nguyen Trong Tung korábban szerepelt a Séfek séfe című műsorban is, ami a TV2-n ment tavaly ősszel – írja a HVG.

Tung különböző nemzeti konyhákat elevenít meg a metrós akciók során, volt már paradicsomos spagetti és vörösbor, camembert sajt és croissant, de volt, amihez az emblematikus görög röviditalt, az úzót kínálta.

Annie, aki az olaszos menüt kóstolhatta a metrón, a hetilapnak elmondta, hogy egy igazán vicces és aranyos élményben volt része, amikor őt érte a meglepetés.

„Először nem is fogtam fel hirtelen, hogy mi történik, aztán már láttam, hogy nekem szól. A tálalás nagyon alapos volt, tészta, szósz, bazsalikom, bor és arany evőeszköz is volt. Nem mindennapi élmény, az biztos. Sokan videóztak körülöttünk, azért is nevettem annyira, mert azt sem tudtam, hova nézzek” – mondta a lány.

A négyes metrós ingyenebéd híre egyébként nemcsak a magyar, hanem a külföldi közösségi médiát is bejárta: korábban a LadBible is megosztott róla egy videót.

A szóban forgó étteremről korábban egy világrekorddal összefüggésben írtunk az Indexen.