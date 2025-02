Pierre közéleti vallomással nyit, s mindezt azért, mert elment a Bartók bisztróba. Íme: Nem tudom, ki hogy van vele, de nekem a „sarki bisztró”, a közeli kisvendéglő – ha volna, 'hol törzsvendég lehetek – lenne a középpolgári lét és biztonság lusta megnyilvánulása. Egyelőre csak nyomokban látszik ez megvalósulni. Pedig a szolid vendéglátásnak nem a hektikusan alakuló turizmus a bástyája, hanem a minden szezonban elérhető, a környék lakosaiból álló igényes fogyasztó. Régiesen, öregesen hangzik, pedig ez a konzervatív biztonságos lét egyik nem lényegtelen alappillére.

A hétköznapok megbízható állandóságához hozzátartozik a sarki bisztró,

ahol a tulaj szinte minden vendégét névről ismeri,

ahol a vendégek is ismerhetik egymást,

ahol szezonálisan változik a kínálat,

ahol lesik a kívánságaimat,

ahol törődnek velem, tudják, hogy éppen milyen hangulatban vagyok, akként szól hozzám a pincér, vagy csak biccent, de azt úgy, hogy tudjam, hogy tudja.

A sarki bisztró, ahol otthon lehetek.

Ez volna az egyik vágyam. A másik már jóval szubjektív-specifikusabb kívánság. Régtől fogva vesszőparipám a közös családias tálból való húslevesezés – nem csak otthoni, hanem vendéglői környezetben, éppen a polgári otthon idézetéül. Látszatra könnyen teljesíthető kívánságnak tűnik, mégsem az. Csészéből vagy csőrős kiöntőből locsolják a levest előre bekészített betétekre, vagy kihozzák forró kalaptányérban, vagy eleve csészében. Van, hogy kis piros lábosban adják, de még ez utóbbi sem az, ami lehetne.

8 Krúdy húsleves Galéria: Bartók bisztró (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Bartók, bisztró, feeling

Azt nem mondom, hogy maradéktalanul teljesültek, de a minap mindenképpen közelebb kerültem fentebb emlegetett vágyaimhoz, amikor véletlenül besétáltam a Bartók bisztróba. Van az a hely, ahova belépve azonnal otthonos fogadtatás érzésed van. Nem tudni miért, talán csak egy jól odahelyezett mosoly, egy barátságos hangsúly, maga a hely mosolyog, az meg ragadós, és így egymásnak felelgetve máris barátságba keveredtek. Valami ilyesmi a sarki bisztró feeling.

A Bartók bisztró létrejötte részben annak a tudatos kerületi tervezésnek is köszönhető, amely szerint a Bartók Béla nevét viselő sugárút legyen kulturálisan is sugárzó, a névhez méltó granbulvár. Galériák, kávézók, bisztrók, éttermek szaporodjanak a szomszédságban, legyenek innovatív, alternatív közösségi terek a környéken. Vonzza az újat, az igényest.

Hát, akkor nézzük azt a nagy lábost, amelyben ott aranylik a Krúdy húsleves, szép kis húscafatokkal, két velőscsonttal, cérnametélttel, nem túl sok zöldséggel, elvégre ez itt a vegyes húsok levese. Krúdy és Bartók: látszólag távolságban egymástól, de azért a mélyben összekuszálódott melankolikus magyar szellem verbális és zenei bugyraiban összecsengenek.

Mert szomorúan is szigorúnak kell lenni.

A virágba borult szigorú szomorúság, a nosztalgia borotvaélessége, a magány élvezetekbe csimpaszkodó önzése, a kakofónia lélekbe markoló kozmikus hangjai kelnek életre egy jobb fajta húslevesben, és persze csak bennem. Nem kell megijedni, elragadtak a szárnyas lovak, de már itt vagyok. Lököm ki a velőt a csontból, helyezem kenyérre, borsozom, paprikázom. Közben kanalazom a levest, másik csontról – orja az illető – lecuppantom a húst, és így haladok előre. Jut a többieknek is, ez az a közösségi húsleves-zabálás, amiről papoltam. A sarki bisztróban ez a természetes.

Tojás, okos, hús is rántva

Lenyugodni látszanak a kedélyek. Szusszanunk egyet. Iszunk pezsgőt, abból baj nem lehet. Aztán jöhet a perzselt zeller, céklakrémmel. Annyi hús után megpihenhet a gyomor, altassuk el éberségét.

A vörösen világító B „art”ók felirat fényében minden vörös árnyalatú, az ételfotó is. Amúgy nagy pálya tud lenni a zeller „steak”, a cékla komoly mélységekbe képes rántani az ízlelést, a chimichuri felajz, a joghurt civilizál, így aztán egy egészen jó étel kerekedik ebből. A ropogós zeller szalma is megteszi a magáét. Gondolnak itt az antihúsosokra is.

Kétféle rántottat is idependerítünk. Az egyik az, amit a japánok katsunak becéznek, holott valljuk be, közönséges rántott húsról van szó. Igaz, hogy a japán változat zsíros sertéshúsból készül, vastag hús, amit egyben paníroznak, és csak azután szeletelik fel. Itt is sertéshúsról van szó, kevesebb zsírral, de egyben sült, szépen borzolódik a panír rajta. Ázsiai ropogós káposztasalátával, szezámmag szórással. Amúgy ez az egy darabban sütés, utólagos szeletelés kifejezetten jót tesz neki, szaftosabb, élvezetesebb. Az okos tojás, vagyis a szilárdulatlan sárgájú tojás, ami észrevétlen bekrémesíti a fogást, a házias sarki bisztróban magától értetődő.

8 Tonkatsu Galéria: Bartók bisztró (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Csak most eszmélek, hogy volt itt még az elején rózsaborsos gravlax, vagyis pácolt lazac ráadásul capris majonézzel. A nagy jókedv annak is köszönhető, mert az teremtette meg az ürügyet a pezsgőhöz, ami teljesen normális fordulat egy sarki bisztróban. Onnan csak pár lépés a haza.

A másik rántott az szentséges kötelessége a sarki bisztrónak, hogy frissen a piacról származó borjúmájat morzsába forgassa, hirtelen kirántsa, és azonmód a szétpattanó zsírbuborékokkal a morzsafelületen félkanyarral, elegáns könyökmozdulattal elénk penderítse. Fontos a ritmusban lelhető jó szándék. Igen, láthatóan vékonyra szeletelt a máj, mert itt a rózsaszín árnylatokkal nem érdemes birizgálni a májas vendégeket, a vékonyabbra szelt máj gyorsan elkészül. És hozza biztosan a tutit, ez a sarki módi. Meg a rukkolás burgonyapüré, hogy ne legyen olyan unalmas. Működik.

És ha már belecsúsztunk a magyar kifőzdés, polgári bisztrós hagyományba, akkor egy túrógombóc sóskaramellás öntettel magától értetődő befejezése lehet ennek az otthont idéző sarki ebédnek. Szó szerint cool a gombóc, nem az a főtt, begörcsölt típus, hanem gőzölt, majd hűsített kiszerelésű, ez speciel túlmutat a sarki bisztrón, tudnak itt mást is, de inkább kacsintanak. Én meg vettem a zsugát...

Pierre gasztroesztéta

