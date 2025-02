A 2024-es első Taste Balaton fesztivál bizonyította, hogy nagy igény van egy év eleji balatoni megmozdulásra: a teltházas programok és a látogatók, éttermek visszajelzései után nem volt kérdés, hogy a szervezők jövőre is folytatják a programsorozatot.

2025. március 7. és 16. között még több résztvevővel és a korábbinál is színesebb programkínálattal készülnek: lesz vacsoraszínház, gasztrotúra, gasztroszauna, koktélkóstoló, képzőművészeti kiállítás, BBQ workshop Dragomán Györggyel. De érkezik többek között Kepes András, Gerendai Károly, Ráskó Eszter, Beck Zoli, Thuróczy Szabolcs, Grecsó Krisztián, számos borász és egy fantasztikus olasz vendég régió is.

8 Galéria: Taste Balaton Fotó: Szabó Miklós

Összehozza a helyieket

Budavári Dóra szervező elmondta, hogy a 10 nap alatt 24 étterem, izgalmas kiegészítő helyszínek és megismételhetetlen programok lesznek a fesztiválon, amelyen több mint 100 eseménnyel várják a látogatókat a reggeli brunchoktól a főzős workshopokon át a közös kerámiázásig.

Csapody Balázs, a Kistücsök Food & Room tulajdonosa, és a fesztivál egyik megálmodója azt mondta, hogy ő a Balaton mellett él, és kellőképpen elfogultnak érzi magát.

Vendéglátóként és magánemberként is állítom, érdemes felfedezni kora tavasszal is, mert azok a sztereotípiák, melyek szerint a Balaton egyet jelent a nyárral és a strandszezonnal, nem állják meg a helyüket! Ez a térség egész évben fantasztikus és a gasztronómiája, borkultúrája is megér sok látogatást!

Kalas Györgyi, aki szintén a fesztivál alapítója és szervezője arról beszélt, hogy a Taste Balaton egyik fontos üzenete, hogy összehozza a helyi közösségeket és a Balaton szerelmeseit.

A helyi éttermek, borászatok, termelők és kulturális intézmények szoros együttműködése jellemzi ezt a tíz napot. Lehet személyesen találkozni a séfekkel, alkotókkal, művészekkel, részt vehetünk workshopokon, lehetőség van együtt főzésre, vagy épp arra, hogy egy remek író társaságában töltsünk el egy gasztronómiával és kultúrával teli napot.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője hangsúlyozta, az esemény ideje alatt akár ki is szállítják a bicikliket, így mindenki saját maga tervezheti meg a számára ideális gasztrotúrát.

Csapody Bence, aki szintén a szervező csapat tagja hozzátette: a fenntarthatóság fontos eleme a fesztiválnak, hiszen egy ilyen rendezvénysorozat sokkal kevesebb hulladékot termel, mint egy kitelepülős fesztivál, a vendégeket pedig az elektromos bicikli használatára biztatják. A rendezvénysorozat újdonsága idén a kibővült Taste Balaton+, amelynek keretében kiegészítő programok és helyszínek – borászatok, múzeumok, pékségek, cukrászdák – is színesítik a 10 nap kínálatát.

8 Galéria: Taste Balaton Fotó: Simon Kornél

Borászatok, pékségek

A balatonfüredi Sparhelt Bisztróba Pesti István séf érkezik, a badacsonyi Bonvinóval a bazaltbányászat nyomába eredhetünk egy történelmi előadással tarkított túra keretében, a Borbarátok vasárnapi ebéddel készül, a Hableányban Ráskó Eszter dobja fel a hangulatot, a Mi a Kő-ben pedig a Káli-medence vendéglátása kerül középpontba.

Villásreggelivel vár a Káli Art Inn és a Kővirág is; utóbbiban a tulajdonos sajátműhelyében kerámiaworkshopot tart, hasonló exkluzív program pedig a VillaKabalában is lesz. A szigligeti Villa Kabala szinte minden nap workshopokat szervez: fermentált italokat is lehet készíteni náluk, valamint a bátrabbak eltölthetnek egy napot a konyhájukon is. Több művészeti workshoppal készül a keszthelyi John's Pub is, ahol a Festetics-örökség is bemutatásra kerül.

A sportos életmód követői Debreczeni Dórával futhatnak és szaunázhatnak a Balaton partján, és e-bike túra is lesz minden nap. A steakeké lesz a főszerep a Lavender Terasz és a Páskom 1802 konyháján, a Villa Chez Les Amis pedig idén is izgalmas vendégeket hívott: Nyáry Krisztián, Niszkács Anna, Borbély Alexandra, Eke Angéla és Gerendai Károly is várja a Taste Balaton fesztiválra érkezőket.

Taste Balaton+ néven pedig a kiegészítő programokat, borászatokat, pékségeket, kulturális intézményeket gyűjtik egy csokorba. Rendesen megmozdul tehát a balatoni régió, mindenkinek ott a helye, akiszívesen elmerül a gasztronómia, kultúra és finom borok kombinációjában.