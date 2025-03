Pierre járt a Róma ételbárban, de most inkább kipontozzuk, mit is mondott alássan

A gasztronómia is lehet nosztalgia, meg az ételbár is, főleg ha az a budai Róma. Legendás hely, így nem csoda, hogy Pierre jól ismeri, sokszor ült az asztalánál. Ahogyan most is, csak az emlék nem passzolt a jelenhez. Meg is írta, mit tapasztalt.

Már mindenből elegem volt, Chris átpöckölte összegyűrt névjegyét a mellettünk elsuhanó kabriót vezető szőkeségnek, akinek szerinte volt egy biztató pillantása, mikor meglátta Chris vállig érő szőke haját, idült mosolyát. Nem volt kedvem ellentmondani, láttam, hogy a csaj kihajtogatta a gyűrött névjegyet, mozgott az ajka, ahogy silabizálta Chris telefonszámát, aztán rálépett a gázra, és csak a magasba tartott középső ujját láttuk, amint felszívódott a hatsávos kocsisorban.

Ez volt az utolsó aktus, amitől besokalltam.

Menjünk a Caffé Rómába, kurjantotta Chris, és hirtelen sávot váltott a Sunseten. A Canon Drive északi nyúlványára, Beverly Hillsbe mentünk. Itt a Caffé Rómában csak simlis fazonok ültek ártatlan arccal, lobogó inggallérokkal, huszárzsebes trapéznadrágban, irdatlan méretű napszemüvegekben. Minden lopott kreditkártyát, karórát idehoztak a mexikói nepperek. Gumiszalaggal átkötött dollárhengerek mindenki zsebében, mintha a farkuk meghosszabbítása lenne. Az is volt.

Chris itt szeretett virítani, én meg nézelődtem, és a legjobb scampi canellinit ettem, babos rákfarkat citrommártással késői reggelinek. A mexikói pincér, José, aki már harminc éve itt volt, hollywoodi színészhez méltó tört angolsággal ismételte a rendelést, és perc sem telt bele, letett elém egy Godfather koktélt, rafinált keverékét a Glenmorangie whiskynek Amarettóval, tízéves single malt Ardbeg whiskyvel megfröccsentve a felszínét. Addigra Chris már vett egy frankó arany Cartiert, azt dugdosta büszkén az orrom alá, hogy nézzem meg. Megnéztem, a hátlapján megkopott véset hirdette: To M.M from J.F.K.

Azok a régi, szép idők...

A budai Róma ételbárban üldögélve – amit a kilencvenes évek elején Cica és Attila futtatott – jutott mindez eszembe. Manapság már ez is csak múltba vesző legenda: akkor, bocs' a többiektől, nepperek és taxishiénák törzshelye volt. Amely körülmény igencsak jótékony hatással volt a konyha minőségére. Bálna mercik, felfúrt béemvék, szárnyas hátú, fagylaltszínű japán verdák és kétméteres, hajlított antennás taxik brékóztak a környéken. De itt aztán mindenki lenyugodott, és ha Cica mama beszólós kedvében volt, és általában úgy volt, akkor minden kigyúrt csávó halkan elrebegte, hogy éppen mire fáj a foga – majd szépen kivárta a sorát.

Attila, őt sem kellett félteni, a belvárosi Bella Itáliában egyetemi szinten kitanulta a vendéglátás csínját-bínját, a felszolgálás akrobatája, bűvésze volt. Dübörgött a hely, nem ígért többet, mint amit tudott, de azt teljesítette.

Házias konyha: sokat, olcsón, de korántsem igénytelenül.

Semmi varia: a rizses hús az rizses hús, szaftos, cuppogós ízű, csak be kellett lapátolni.

De a házias elvárásoknak, otthonról hozott különböző ízléseknek mégis valamilyen mesterien egybegyúrt változata, annak is, aki házmesterlakásban szokta a kaját, vagy piaci halón nevelődött, de a régi ebédlőasztalon csorba porcelánban nagymama főztjét késsel villával eszegető könyvtártól sápadt arcú értelmiségi is.

Történelmi léptékű kiegyezés tanúi lehettünk itt: közös nevező a házias koszt.

De mára ez is csak illúzió, csöpögős nosztalgia, giccs. Mert mi van ma?

Ezek lebontották volna a berlini falat

A mai üzemeltetők mintha tudatában lennének a dicső múltnak, mert az ételek – nagyjából ugyanazok a kifőzdei fogások – már csak nevükben hasonlítanak a régiekre. De nem azért, mert valaki megújította volna azokat... Oh, nem, csak éppen nem érti, félreérti, vagy rosszul érti, hogy miként készülnek, miről is szólnak ezek az ételek:

nem elég háziasnak látszani, a valóságban is annak kell lenni.

És ezek még csak a tisztán jó szándékú, segítőkész megjegyzések részemről. Azt gondolva: mennyire igyekvőek, és mindennek ellenére mégis hibáznak. De b@szom alássan, hát már nincs ebben az országban senki, aki meg tudná mutatni, hogy egy brassóiban a szüzet nem sütjük cipőtalp keménységűre, a sültkrumpli-kockákat nem másnaposan, beszottyadva újra melegítve használjuk. Csak akad még valaki, aki jönne és megmutatná, Mogyorósi, Győrffy, Bicsár, Takács, Bíró, Varjú, hogy néhány ismertebbet soroljak, hogy a rizses hús az minden ellenkező híreszteléssel szemben rizs is meg hús is, meg szaft, nem pedig a hidegháborúból itt maradt honvédségi konzerv mindent egybegyötrő ragacsa.

Hacsak nem az a cél, hogy megismertessék a mai, felhőtlen boldogságban élő harmincasokkal, hogy milyen is volt születésük előtt a napközis konyha. Az más, de sajnos ki kell ábrándítsam a feltalálót, mert a kifőzdei ételek, ha akkoriban ilyenek lettek volna, hamarabb lebontják a berlini falat.

És ne tévedjünk, nem elvont, sznob, nem létező kritériumokat kérek számon, nem. Én csak a szakmai minimumot, az otthon is szokásos minőséget, stílust hiányolom: a sült krumpli nem ázik be, hanem ropog, a szűz meg puha szaftos, és akkor még fűszerekről, fokhagymáról, friss majoránnáról, pecsenyeléről még nem is ugattam. Ez a kifőzdei minimum, ha törik, ha szakad.

Ehető, de nem muszáj

A csészényi gulyáslevesben sem szétfőtt zöldségek áznak, mert a nagyi nem állhat ott kezét tördelve minden asztal sarkánál. Arról nem beszélve, hogy amikor a gulyás úgy lesz sós, hogy nem sózta senki, az azt jelenti, hogy már állott, enyhe erjedésnek indult, nem rosszindulatúan, de figyelmeztetőleg.

Ehető, de nem muszáj.

A maceszgombóc über házi és kifőzdei entitás, megvan a becsülete, sokféle lehet, de a gyömbér kötelező, a libazsír is, meg a tört macesz, a többi csak mese, megúszás, és duma. Több figyelmet érdemelne az itteni, hogy finom legyek és nőies.

Nincs betiltva a söréttarhonya, ha még le is van pirítva, az már a konyha kifőzdei-házias jellegét jelzi, még másnaposan is. Bár a tépett-rongyos-rojtos lenne inkább idevaló. A zúzapörkölt középfáradt paprikás szószban az újra melegítés besűrűsödésének nyomaival, frissesség veszteségével, a házias másnaposság rekonstruálásával sem vonzó. A zúzák határeset keménysége szintén nem.

És akkor jöjjön a merénylet, a megbocsáthatatlan, bár csak gondolatban elkövetett háborús bűn. Megkérdőjelezhető-e a paradicsomos húsgombóc szentírásnak tételezett receptje, lehet a szent scriptumokhoz tiszteletlenül, profán kérdőjelekkel szegélyezett ösvényen megtépett csuhában, hamut szórva a fejünkre közeledni? Mert a rizses, tojásos húsgombóc, amelyhez az írás sovány húst ír elő, erősen kérdőjeles, nem beszélve arról a verzióról, amikor még a kötelező köménymag is kimarad belőle, és a bedagadt rizs túltengi a húst: kulinárisan értelmezhetetlen, hacsak nem az ostrom alatt talált maradékok mementójaként vesszük tudomásul, és az erre kijelölt emlékezés napján esszük, de csak ekkor. A hozzávaló cukros-vizes paradicsomszósz méltó társa a száraz pöfeteg gombócnak.

Ez már retróból is sok.

Súlylökésnél használt vasgolyó méretű és belsejében nyers magmára emlékeztető túrógombóc. Dara-túró meccset nyerte dara. „Csak a méret számít”-elv a gyakorlatban inkább kudarc. Legyen két kicsi és kifogástalan, idő van, víz van, gyöngyözhet, vagy gőzöljék, rájuk bízom, de legyenek pihekönnyű, túrófölényes gombócok.

A fentebb említett nevekkel nem csak úgy durr bele dobálóztam, hanem bizony nem ártana bármelyiküket tanácsadásra alkalmazni, megtanulni gazdaságosan és szakszerűen elkészíteni ezeket az amúgy atomfizikai tudást nem igénylő ételeket.

