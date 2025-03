A rajongók kikövetelték maguknak a hosszabbítást

A rendezvény vezérmotívuma idén a „kedvencek” lesz, így az ország legjobb szakemberei ezúttal kedvenc alapanyagaikat, termelőiket, ételeiket és ezzel együtt saját személyes történeteiket hozzák majd magukkal.

12 Galéria: Gourmet Fesztivál Fotó: Gourmet Fesztivál

A helyszínen kiállító több mint hetven étterem, cukrászda és egyéb kulináris vállalkozás által kínált egyedülálló fesztiválmenüben mindenki megtalálhatja majd a saját kedvenceit is, legyen az hazai klasszikus, trendi nemzetközi fogás vagy új hullámos desszert. Marad a tavaly jól bevált pénztárcabarát kategória, így a legtöbb kiállító 2500 forint alatt is kínál kóstolnivalókat. A Gourmet itallapjáról idén sem hiányoznak majd a legjobb hazai és külföldi pezsgők, borok, koktélok, sörök és pálinkák, egyúttal tovább nő az alkoholmentes italok kínálata is.

Három nagykövet

„A »kedvencek« tematika népszerűsítésében három nagykövet fog segíteni nekünk” – mondta Nemes Richárd, a fesztivál fő szervezője a közleményük szerint. Farkas Fruzsina (the Green Sommelier) az egyre nagyobb teret hódító, de itthon még gyerekcipőben járó

alkoholmentes italok, azon belül is a fermentált üdítők

terén végez szó szerint úttörő munkát, kombucháját kár lenne kihagyni. Szabadfi Szabolcsnak – vagy ahogyan legtöbben ismerik, Szabi, a péknek – nagy szerepe van abban, hogy a hagyományos kovásszal készült pékáruk az elmúlt években szélesebb közönséghez is eljutottak. A fesztiválon évek óta csúcsminőségű pizzáival van jelen.

Tóth Szilárd, az ország egyik legjobb és legizgalmasabb étterme, a Michelin- és zöld csillagos SALT séfje a hazai kortárs csúcsgasztronómia fontos szereplője, aki helyi és elsősorban organikus alapanyagokból hozza ki a legjobbat: az idei Gourmet-n ezt érlelt mangalicahúsokkal is demonstrálja majd.

12 Galéria: Gourmet Fesztivál Fotó: Gourmet Fesztivál

Családok és gyerekek

A Gourmet nagykövetei számunkra mindig példaképek is egyben, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek elérésére a Gourmet is törekszik, legyen szó fenntarthatóságról, egészségtudatosságról, minőségi alapanyagokról, tiszta élelmiszerekről. Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek messze túlmutatnak a gasztronómián, hiszen fontos kulturális és társadalmi ügynek is tekinthetők

– tette hozzá Nemes Richárd.

A szinte véget nem érő szabadtéri sétáló kóstolón túl a tanulni és szórakozni vágyókat ingyenes programokkal és kóstolókkal várja a Gourmet Akadémia, ahol a többi közt idén fellép egy, kettő, sőt három Michelin-csillagot jegyző séf is, vasárnap pedig ismét a gyerekeké lesz a terep, akiket workshopokkal és meglepetésekkel várnak a szervezők. A vasárnap újra családi nap lesz, a 18 év alattiak ezen a napon idén is ingyen juthatnak be a rendezvényre.

Hosszú évek óta próbáljuk visszahozni és erősíteni a magyar közéleti sajtóból szinte teljesen kikopó tárcanovella műfaját. A lap belsős munkatársai és a legkiválóbb hazai írók közül nagyon sokan vállalták azt a történelmi feladatot, hogy újra megszerethessük ezt a csodálatos műfajt. MEGVESZEM