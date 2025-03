Hatalmas dobásra készül a Gundel Keleti Andreával

A Gundel mindig is több volt, mint egy egyszerű étterem: egykor a gasztronómia mellett a tánc és a zene is fontos szerepet játszott az itt megélt pillanatokban. Most pedig ismét életre kelnek ezek a hagyományok. A Gundel csapata elindítja a zenés-táncos esték sorozatát, ahol a mozgás és a kultúra egyesül – életre szóló pillanatokat teremtve.