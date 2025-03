Első alkalommal rendezett Gasztro Évadnyitóta Balatoni Kör március 25-én a Club Tihanyban. Az egész napos rendezvényen az is kiderült, mely pincék borai jelenhetnek meg idén BalatonBorként és Hegyborként. A régiós összefogást erősítő egyesület jelképesen és hagyományteremtő szándékkal megterítette a Balaton asztalát a várható 2025-ös turisztikai kínálattal, valamint helyi borokkal, sajtokkal, sörökkel, pálinkákkal és egyéb delikatesztermékekkel. Erre az alkalomra készítettek egy különleges, Balaton alakú asztalt, ezzel is jelezve szándékuk komolyságát, hogy minden évben tartanának hasonló évadnyitót, illetve az egyesület új jelmondatát is illusztrálták vele: „A Balaton a mi asztalunk.”

Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke a megnyitóbeszédében kiemelte, még egy rendezvényen sem jelent meg együtt ilyen sok balatoni vendéglátós, összesen mintegy százan – ezzel is bizonyítva, hogy milyen jelentős számban tudnak azonosulni a Balatoni Kör azon szellemiségével, ami által elsősorban nem versenytársakat látnak egymásban, hanem mindannyian régiónk gasztronómiai értékeit és a minőségi vendéglátást igyekeznek képviselni.

A Gasztro Évadnyitó segítséget és iránytűt kívánt nyújtani a szakmának, hogy minél több helyi termék jelenjen meg a kínálatban, mert a régióba látogatók igénylik a jó minőséget. Az Év Strandétele versenyben is ezért kiemelt szempont a minőségi régiós alapanyagok használata és a nemzetközi strandételek balatonivá tétele. A Balatoni Kör ez által az évadnyitó által újabb platformot biztosít a balatoni összefogás kiterjesztésére, ezért minden évben szeretnék megrendezni ilyenkor tavasszal.

Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a tóparti önkormányzatokat tömörítő Balatoni Szövetség titkára elmondta, hogy az évad legfontosabb témáit közösen ismertette a Balatoni Kör, a Balatoni Szövetség és a VisitBalaton365, így jelképesen a sajtó asztalát is megterítették. A hagyományos rendezvényeik, mint

a Kék Hullám Zászló strandminősítés,

az Év Balatoni Háza pályázat

a Balatoni Borrégió borversenye

és a Balatoni Borok Versenye

mellett idén elindult a Balatoni Tudástár rendezvénysorozatuk, amely a térség önkormányzatai számára olyan aktuális témákról ad információkat, illetve biztosít tapasztalatcserét, mint a régiós összefogással megvalósuló szúnyoggyérítés, hulladék-visszaváltási lehetőségek önkormányzatok számára, illegális bejárók, stégek felszámolásának lehetőségei a Balatoni Vízi Polgárőr Egyesülettel. Az őszi Tudástár rendezvényükön pedig a közösségi együttélés alapvető szabályairól kívánnak párbeszédet, egyeztetést tartani, tette hozzá.

Princzinger Péter, a VisitBalaton365 ügyvezetője három üzenetet fogalmazott meg. Elmondta, hogy a régióban óriási potenciál van, rengeteg a kiaknázatlan tartalék, térben, időben, kapacitásokban, kommunikációban. Ezen rejtett tartalékok mobilizálása a térség turisztikai szereplőinek közös feladata és felelőssége, nincs más lehetőség, mint az együttműködés, aminek követendő példája a Balatoni Kör tevékenysége és eredményei.

A VisitBalaton365 célja a régió turisztikai szakmai szervezeteinek és a vállalkozásoknak a szakmai, kommunikációs támogatása e történelmi jelentőségű feladat megvalósításában. Tudjuk, mit akarunk, tudjuk, hova tartunk. Megkeressük az odavezető utat. Ha nincs, csinálunk.

Kardos Gábor, a Balatoni Kör alapítója a hagyományteremtő tavaszi rendezvény névadása kapcsán kiemelte, azért évadnyitó, mert a szezon szó helyett célszerűbb a jövőben mindig évadot mondani. Így elkerülhető az a félreértés, hogy a szezont a nyárral azonosítják. Arról is beszélt, hogy szeretnék újraindítani a Balaton Napja rendezvényt azzal a céllal, hogy magára a Balatonra és a balatoniságra kerüljön a fókusz, mert még a víz minősége is mintha csak a nyaralók fürdőzése miatt tűnne fontosnak. A régió nyáron kívüli életéről olyan kevés szó esik, hogy úgyszólván az ország legismeretlenebb vidéke a Balaton ebből a szempontból – felfedezésre váró régió.

Nem kincstári optimizmust és csak jó híreket szeretnénk, hanem tényalapú kommunikációt. Akik az árszínvonalról írnak, ne csupán pár kiragadott vélemény alapján írjanak róla. Általában a lángos ára jelenik meg fő értékmérőként, hogy az milyen »drága«, de közel sem reális ez a kép, mert a mai bekerülési költsége egy sajtos-tejfölösnek valójában közel azonos egy alap Margherita-pizzáéval, ami közel a duplájába kerül országszerte. Akkor miért a lángos számít drágának? A fagyi ára pedig mintegy másfélszerese az Adrián.

Úgy véli, ez így nem reális és nem fair a Balatonnal szemben. Ahogy az sem, hogy mindmáig nem hasonló kvalitású budapesti helyekkel hasonlítják össze a balatoni árakat, mert akkor kiderülne, hogy egyáltalán nem drágábbak –

de miért is kéne eleve olcsóbbnak lennie ugyanolyan minőségű ételnek, ugyanolyan kiszolgálással és nívós környezettel bárhol vidéken?

Kardos Gábor megfogalmazása szerint az alapanyagár-inflációnak már tavaly is átlagban felét tudták csak beépíteni áraikba a balatoni vendéglátósok – nem beszélve a magas rezsiárakról és munkaerőköltségekről.

Ennek alapján logikusan nem a vendéglők, hanem inkább az élelmiszerboltok áremeléseiről kellene szólnia a közbeszédnek, mivel ott mintegy kétszer nagyobb infláció volt, mint az éttermekben. Gazdaságilag inkább helytálló tehát, hogy a balatoni vendéglátásban a verseny nőtt, sokkal inkább, mint az árak – ami pont a vendégek érdekében történt. E tekintetben is fair összehasonlításokat szeretnénk, amelyek alaposabban rávilágítanak a valós gazdasági összefüggésekre.

A sajtótájékoztató folytatásaként a Balatoni Kör és a Rizling Generáció megtartotta az idei BalatonBor és Hegybor premiert, amelyen nyilvánosságra hozták, kik palackozhatják idén ilyen közösségi címkével olaszrizlingjüket.

18 BalatonBor: Androsics Birtok, Barna Pince, Bujdosó Pincészet, Dobosi Pincészet, Dóka Éva Pincészete, Dombi Pince, Fata Pince, Feind Pince, Homola Pincészet, Hujber Pincészet, Kányaváry Borbirtok, Koronczai Pincészet, Laposa Birtok, Szabó és Fia Borpince, Szeremley Birtok, Tagyon Birtok, Veszprémi Pince, Zelna Borászat

12 Hegybor: Androsics Birtok, Cseh, Dobosi Pincészet, Dombi Pince, Fata Pince, kisspince, Martinus Pince, Szabó és Fia Borpince, Tagyon Birtok, Tánczos Pince, Végh Testvérek, Zelna Borászat

Idén először közös kommunikációs kampányt indítottak a Balaton borrégió borászai – kimondottan a BalatonBor régiós márka és annak termelői – a balatoni vendéglátóhelyek bevonásával. Dobosi Győző borász, a BalatonBor program egyik kezdeményezője azt mondta, céljuk, hogy a BalatonBor régiós brandet minél több, a Balatonhoz érkező vendéghez eljuttassák. Nem kevesebbre vállalkoztak, mint hogy a jövőben minden balatoni vendéglátó- és kereskedelmi egységben ott legyen a Balaton bora – mint közösségi bor és a térség minőségi szimbóluma. Ennek érdekében egy kérdőívet is elindítottak, amelyben a balatoni vendéglátóegységeket kérdezték meg:

milyen nehézségek akadályozzák a helyi borok előtérbe kerülését?

A válaszok segítenek feltérképezni a valódi helyzetet, hogy a BalatonBor jelenléte ne csak elv legyen, hanem valóság a régió egészében.