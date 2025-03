Van itt egy étterem, harmincöt éve a placcon, Budán kaptatok felfelé az Ostrom utcán, és a közepe táján egy finom balra mozdulattal belépek egy címeres üvegajtón, és mindjárt egy impozáns bortároló üvegszekrény-hűtőn akad meg a tekintetem. Ez az Arany Kaviár, amely úgy Michelin-csillagos, legalábbis nekem, aki nem osztogatok csillagokat, hogy soha nem kapta meg a csillagot, bár teljesen nyilvánvaló, hogy többszörösen megszolgálta, de arany és kaviár, ez a szóösszetétel és jelentéstartalom nem kaphat Michelin-csillagot. Hogy miért? Mert. Csak.

Szerintem büszkék lehetnek, hogy őket kivételes teljesítményük ellenére is elkerülte a csillag – töretlen erővel, tehetséggel, a mindenkori magyar fine dining élmezőnyébe tartozva, és elismerve azok által, akik a minőségre gerjednek. Volt egyszer, tartja a mondás, hogy Weöres Sándor költő 1970-ben a neki ítélt Kossuth-díj pénzösszegét szétosztotta több, akkori kortárs elnyomott ifjú költő-író között. Hát így tennék én a többi csillagos helyében, csak egy-egy ágát csillagjaiknak ajánlhatnák az Arany Kaviár séfjeinek:

Nyíri Szása, Győrffy Árpád, Kanász László, valamint az aktuális Molnár Bencének és konyhai csapatának, úgy szimbolikusan,

hogy érezzék, hogy nincsenek egyedül, a hazai szakma megbecsüli őket és tudják, hol a helyük.

Kaviár, hagyma, pisztráng

Hát akkor már csak azért is „Aranykor-35 év” címen fut az új emlékező, összefoglaló menü, amely egyszerre a múlt sikereinek és a jelenvaló modernitásnak egymásba olvadó bemutatója.

Ja, és még valami tisztázandó, hogy kerülök én ide, és miért pampogok itt csillagokról, hiszen nem lehetek elfogult, és Isten a tanúm, nem is vagyok, de az elmúlt huszonöt évben az étterem minden jelentősebb fordulatánál ott voltam fogyasztóként, kritikusként, drukkerként, szóval mégis elfogult lennék, kérdezhetik. Nem. De nem közömbös számomra egy ilyen kulináris műhely sorsa, amely harmincöt éve kitartóan az élvonalban van.

Három aprósággal indul a fénykorból az aranykorba vezető út. Van egy hagyma tarte, vagyis hagymás tortácska, karamellizált hagymapürével, hagymahabbal, a tetején is hagyma van. Most mit mondjak:

hagyma nélkül szinte semmi sincs, sűrít, ízesít, alapoz.

Már észre sem vesszük, de nélküle még a szalonna sem lenne az, ami, nem beszélve az egyéb ragukról, mártásokról, pörköltekről, lecsóról, szóval egy kis ünnepi tortácska a hagymának már régtől fogva kijárt.

Alacsony hőmérsékleten füstölt pisztrángkockák, amolyan ceviche parafrázis karfiollal, karamellizált joghurttal, kevés citrommal és olívaolajjal. Pisztrángikrával a tetején. Frissesség, sav, feszesség, krémesség, pattogó ikrák játéka egyetlen falatban: vidám kezdet, új kreáció, a hosszú út éppen aktuális, a múlthoz is méltó állomása.

10 Pisztrángceviche Galéria: Arany Kaviár étterem (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Etyeki kecskesajtropogósra helyezett marhatatár medvehagymával, brokkoli pergőszemcséivel és szénolajjal ízesítve, éppen csak annyira, hogy érvényesüljön a hús íze – némi zöldbe hajló sejtetéssel.

Káposzta, pelmenyi, cékla, kapor

A tényleges Aranykor ezek után kezdődik. Ahogy hagyma nélkül itt tengenénk, lengenénk tanácstalanul, úgy a káposzta is kulináris létezésünk szükséges eleme. Mit kezdenénk magunkkal, ha nem jöttünk volna rá, hogy a jól odapörkölt, lassan sütögetett káposzta édesbe hajló sült íze szinte mindenhez odailleszthető.

Ezen a tájon, és még arrébb is, kelet felé, az öreg káposzta kitart tavaszig, majd érkezik az új, zsenge, nyersen ehető, mellé a sültből készített sűrű mártásnak beillő káposzta az örök körforgás ízzel teli példája. Itt most feszes húsú makréla találkozik a sült káposztából préselt szósszal, mint a méz, úgy cseppen, vonja be a makrélafalatokat. Miniatűr kiszerelésben savanyított salottahagyma, fekete retek, lilakáposzta-pötty és ecetes torma található még a makrélákon. Nem kell alábecsülni az apróságokat, tudják a dolgukat:

vibrafon ízmenetként kalimpálnak.

Pelmenyi nélkül egy tapodtat sem, bármilyen összetételben érvényes. Lelkesedtem már itt ezeken az oldalakon a báránnyal töltött pelmenyiért, meg a hozzácsorgatott sűrű pecsenyeléért, ami után nehéz megszólalni. A mostani elfogyasztása után sem kell eszeveszetten kerepelni, bölcsebb hallgatni, hagyni a sűrű ízek áramlását. Rákvajas mártásban hevernek a garnélával töltött, szépen formázott pelmenyik. Látszólag minden sima, krémesen telített, és ezt a nyugalmat, vastagon simogató érzetet borzolja a baszk chilipor (espelette) szórás, éppen annyira, ami ahhoz szükséges, hogy egyetlen falat se legyen unalmas.

10 Pelmenyi garnélával, rákvajjal Galéria: Arany Kaviár étterem (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Végtelen horizont, csillogó zúzmarás táj földgörbületig, amíg a szem ellát, tarkót borzoló hideg szél és a forró céklaleves, a végtelenségig kifacsart cékla, ami az anyaföld minden természeti és érzelmi vibrálását képes egybesűríteni: lélek és ásványtan a mélytányérban, céklából formázott rózsaszirmok, körülötte a mélybordó királyi palást színű lé. Főhajtás. Valahogy így képzelem a céklalevest, bármennyire is túltekertnek tűnik is ebben a szó túltengésben. Ja, és a kapor, bőven, ha kérhetném.

Aranyporos, kijevi

Legyen már öniróniája, és van, ha már egyszer ennyire az arany körül forgolódik, bár az aranyat nem a humanitás ellenpólusaként, nem a mohóság, az önmutogató gazdagság, a mások elől felhalmozott vagyonként, és nem is a kirekesztő megkülönböztetés jeleként értelmezte, hanem úgy, mint amiből kevés van: nem a talmi, hanem az eredeti, a sárga csikó, hit a régtől érvényes, értékálló kézművességben.

És most rátesz egy lapáttal, és jól teszi, megteheti, az önirónia, az összekacsintás képessége legalább olyan fontos, mint a klasszikus kijevi csirkéből kispriccelő petrezselymes vaj aranysárgája, meg a panírba kevert ünnepi csillogó aranypor. Csak erre az alkalomra. Bébicsirke fele, aranyló panírban, benne forró petrezselymes vaj bugyog, zsenge hús vajjal elegy, balról miniatűr ékszer: paradicsomvízzselébe tekert uborka. Jobbról burgonyapüré, flikkflakk nélkül, Gruyére sajttal.

Stroganoff bélszín nélkül nem lenne értelme az Aranykor–Fénykor-összefüggésnek. Harmonikus látvány, erőteljes vegyes gombaválogatással: kucsmagomba, csiperke, vargánya, shiitake, a kovászos uborka és a tárkony összetartó erejével, ánizsos savas keretben, a gombák mélyen földes sűrűségével párosuló tökéletes bélszínszelettel. Pirult külső, vajpuha belső, ínybirizgáló pecsenyelével megloccsantva.

10 Stroganoff bélszín Galéria: Arany Kaviár étterem (Fotó: Vajda Pierre / Index)

A champagne sabayon – mondhatnám: pezsgős habkrém – elegáns egyszerűsége, púderrózsaszíne, pillekönnyű habossága, ami szemre többet, sűrűbbet mutat. Vigyázat: kanalazva okozhat erotikus érzéki csalódást, de a citromos túrófagylalt visszatérít a valóságba, és a sárga tulipánszirmok is a helyükre kerülnek. Ízek a fanyarédestől a buborékos-haboson át a krémes-túrós-citromosig.

Valahol itt van elrejtve az Arany Kaviár-életérzés, nem kell szégyellni, kicsiben is működik.

Pierre gasztroesztéta.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is. (Az Index Könyvek gondozásában megjelent Vajda Pierre Pierre kóstolgat – és hiszed vagy sem, elégedett című könyve itt megvásárolható.)

Ha lemaradt volna az előző heti Pierre-cikkről, itt elolvashatja.