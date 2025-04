Olykor, vagy gyakran, megéri kiruccanni olyan tájakra, ahol az étterem konyhájában olyat főznek, amiért érdemes oda visszatérni. Lajoskomárom nem a világ végén található, ha onnan nézzük, az a világ közepe, a Páskom 1802 Gasztroműhely pedig maga a földi éden egyik szobája. Pierre ott járt, el is mondja, hogyan főz ott a gasztronómia Toldi Miklósa.

Vasárnap reggel, az Isten tudja, miért, a kezembe került Thomas Keller Bouchon című szakácskönyve. Több is az, mint szakácskönyv, személyes vallomás a számára meghatározó francia bisztrókonyháról.

Amíg olvadt a vaj a vasserpenyőben, felvertem a tojást, és fél szemmel a Keller-könyv néhány mondatára lettem figyelmes:

szakmai életutam legszebb időszaka a New York állam északi részén eltöltött három év volt, amikor önképző jelleggel, egyedül főztem. Ekkor tanultam meg, hogy ha elég időt szánunk rá, és a főzési folyamatoknak természetes utat engedünk, akkor az étel olyan lesz, amilyennek lennie kell.

Mert a legfontosabb érzés a főzés öröme, nem csaphatjuk össze az ételeket, a legjobb minőségű hozzávalókat használjuk, legyünk igényesek önmagunkkal és másokkal szemben is – teszem én hozzá, bár ez is ott van valahol a Keller-könyvben. Közben elkészült a tojáslepényem, pirítós illata keveredett a vajas-tojásos illattal, és azon gondolkodom, hogy ez a magától értetődő, már-már közhely az örömfőzés, meg a kifogástalan nyersanyagok összefüggéséről, kiváltképp a bisztrókonyha vonatkozásában mennyire képes megvalósulni magyar vidéki vendéglői körülmények között.

Lajoskomárom, étterem a pincesoron

Csengő hangja szakítja félbe a reggeli lassulást, a pirítós roppan a fogam alatt. Ki lehet az, akit vasárnap reggel idefúj a tavaszi szél. Tán még se véletlen, hogy gondolataim a vidék vendéglői körül gomolyognak, mert a kapu előtt limuzin dohog, hogy elragadjon Lajoskomáromba, hol is van az (Fejér vármegyében – a szerk.), nincs időm mérlegelni, a jóbarátok már visznek is magukkal, hiába a csepergő eső, zizzen a gumiabroncs, mellkasomra feszül a biztonsági öv, meglódul a verda.

A Páskom 1802 Gasztroműhely bejárata a pincesoron, a Csontváry képeiről ismerős nyújtózkodó csupasz ágú fák szegélyezte út felől nyílik. Az ápolt pázsit harsány zöldjével összeérő esőszagú szürkeség kiemeli a bejárathoz vezető mészkő lépcsősor fehérségét. Felfelé haladunk, majd odafönt néhány lépcsőt lefelé a pincegádorba, a pult mögött a rusztikus franciatűzhely előtt álló kétembernyi méretű séf látványa uralja a képet.

Jó helyen járunk. Van, hogy egy mosolygós arc, tekintet, a szekrényméretű váll és a hordó domborúságú mellkas szerény testtartással párosul: ha mindezen jelek egy patika tisztaságú konyhában tűnnek fel, akkor nagy biztonsággal tudhatjuk, hogy ott bitang alapos főzésről lesz szó.

Kétembernyi szélességgel áldott emberünk a bisztrókonyha egyszemélyes virtuóza, a gasztronómia Toldi Miklósa. Semmit nem bíz a véletlenre, úgy jár el, ahogy mások csak mondják, de nem teszik. Ő mackós járásával térül-fordul a pult mögött, nincs olyan nyersanyag, amit ne maga szerzett volna be, ne egyenként válogatta volna, végigsimítva lapát kezével, kiválasztva a legjobbat.

Kevesen vannak, akik tényleg így főznek.

Írd és mondd, a hely befogadóképessége tizenhat fő. Ahhoz képest, hogy a világ végén járunk, és egy, csak egy legény van talpon a vidéken, változatos étlapról választhatunk. Nincs hókuszpókusz, érthetetlen korlátozás, vendégre kényszerített szabályhalmaz, gúzsba kötött fantázia, csak egy jól kitalált bisztrókonyha, ahol emberünk a pult mögött boszorkányos gyorsasággal és kivételes körültekintéssel, veleszületett jóízléssel komponálja tetszetős fogásait.

Borjúláb és kacsacomb

Mert hát milyen is az, amikor a formázott-préselt cupákos borjúláb krémes kacsamájjal lép frigyre, két oldalról a kicsontozott, zselésre főtt borjúláb közreveszi a kacsamájat, látványra is a bisztróvilág adekvát kreációja, magától értetődő duója. Minden kísérőeleme a kötelező citrusos-savas tartományba tartozik, legyen az pácolt retek vagy lilahagyma,

ami igazán beemeli a klasszikus panteonba, az a fekete fokhagymával ízesített majonéz. Csúcs.

Hámozott, pácolt-savkezelt koktélparadicsom, zellerszár. Változatos állag, színkavalkád, virgonc ízek, nehézsúlyú könnyedség.

A medvehagymás marhatatár késsel aprított hús erőteljes sav beavatkozással, de azért ügyelve arra, hogy a hús ne adja meg magát, van annyi karaktere, hogy áttüremkedjen a savak ölelésén. A medvehagyma majonéz itt is az élen jár. A capri közölte savas íz konszolidált vadsága, a majonéz lesimítóképessége meg a pirított vadkovászos kenyérre felpúpozott hús valahogy csak egyensúlyba kerül, és ez a cél.

A tányéromon zöldellő tengeri spárgaszálak látványa köti le a figyelmem, a tengerig sem kell érte menni, mert sós talajban simán megmarad, sós-kesernyés íze mindenféle halételnek jól áll. Jelen esetben tokhalfilé és ordából készült, lepirult nudli mellé kerül, ehhez csatlakozik a medvehagymás gombás mártás, amelyből kiérezhető némi halas áthallás. Gondolom, halcsontokból főtt hallé. Ha az ordanudli szaftosabb-könnyedebb lenne, még tokhal nélkül is önjáró fogás lehetne a szósszal meg a ropogós tengerispárgákkal. A hal amúgy kiváló, gondosan készült lepirult filé, szépen kagylósra bomlik. A gombás szósz szlávos köntösbe helyezi, ami tokhal lévén nem idegen tőle.

Sokan sokfelé gondolják, hogy a kacsacomb népszerűsége azt is megbocsáthatóvá teszi, ha éppen nem ropog, ha másnapos, felmelegített, kiszáradt, ezért rendületlenül készítik, és el is szúrják, de már szinte senki nem figyel oda, mert a kacsacombot, még a rontottat is fogyasztója a szívébe zárja, elnézőbb a hibáival, emléke megszépül.

Itt, a pincesoron, hála a mi Toldinknak, a konfitált kacsacomb ropog, húsa leszalad a csontról, mint zerge a sziklás hegytetőről. A mellé helyezett, egy darabban sült mézes, borecetes vereskáposzta-cikkely végre üdítően más, mint a megszokott párkáp. Van tartása, harapása, és szaftosan vibrál a mézes-ecetes ízesítés, a kacsahús megérdemli. Rafinált krokett is feltűnik a tányéron, ropogós panírban tépett kacsahús, hagymalekvár, érlelt sajt keveréke, egymásba olvasztva. Ahogy megszakad a panír, kicsordulnak az egymásba gabalyodott apróságok, leginkább a veres káposztával érdemes őket összecsókoltatni. Önállóan is helytállnak.

Vadasmártás, túrógombóc

Meggyőződésem, hogy vadasmártásban nehéz kifogástalant alkotni, ugyanis van egy minden idők próbáját kiálló vadasmártás-etalon, Pesti István receptje, azt meghaladni nemigen lehet. Itt azonban sikerült, ha nem is meghaladni, de mindenképpen érvényes verzióval előállni: nem könnyű a zöldséges édesbe kanyarodó savanykásból visszaforduló, mustárosba bepillantó, onnan kihátráló érzeteket krémes egységbe gömbölyíteni. Itt most valami ilyesmi történt.

Toldi méltó utódja, aki becsületes nevén Csécsei László,

remélem, nem fog megsértődni, ha képességei és méretei miatt is a szálfát egy karral kitartó hőshöz hasonlítom, kifinomult ízléssel, alkimista aprózással keverte a mártást a szépen készült őzgerincfiléhez. És ha még a szalonnás szalvétagombócról is ejtenénk néhány keresetlen szót, amely inkább amolyan vadkovászos kenyérlángosra emlékeztetett, akkor lenne beszámolónk hű a valósághoz.

Ehettem volna még mangalicakarajt, ettem is, de csak azért sem fogok arról most itt beszámolni. Maradjon valami meglepetés azok számára, akiknek így is kellőképpen felajzottam a kíváncsiságát.

Ordából készült túrógombócot is ettem, de akkorra már borközi állapotba kerültem, mindenesetre csak szépet és jót mondhatok a gombócról, de nem cifrázom, engedelmükkel inkább még borozgatok.

A fenti Thomas Keller-idézetet befejező gondolatként idebiggyesztem:

...önképző jelleggel, egyedül főztem. Ekkor tanultam meg, hogy ha elég időt szánunk rá, és a főzési folyamatoknak természetes utat engedünk, akkor az étel olyan lesz, amilyennek lennie kell.

Pierre gasztroesztéta.

