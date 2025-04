Amikor a Centrál Kávéházban meghirdették a Centrál Irodalmi Zsúrt, sikerre számítottak, de azt nem gondolták, hogy heteken belül betelik az összes meghirdetett időpont az egész tanévre. Szeptembertől újra elindítják minden idők legsikeresebb középiskolai irodalmi kávéházi programját: szeptembertől már heti három rendhagyó foglalkozást tartanak a diákoknak, akik a végén verset írnak, nem is akármilyet. A Centrálban a gasztronómia terén is zajlik az élet, a különlegességekkel teli, megújult étlapot a héten mutatták be a sajtó képviselőinek.

Meskó Zsolt író, rendező egy papírlapot húzott elő a zsebéből, arról olvasta föl egy szakácstanuló fiú versét, amelyben a Kosztolányi Dezső által legszebbnek ítélt tíz magyar szóból hét is szerepelt. Egy vidéki szakiskolás kislány versét azonban már fejből mondta el, annyira megérintette – ahogy a sajtó munkatársait is.

6 Galéria: Centrál új gasztronómiai kínálata Fotó: Centrál Kávéház

A program vezetője – az elmondása szerint – szinte bármelyik verset elhozhatta volna azok körül, amelyek a rendhagyó irodalomórán születtek, annyira magával ragadó mindegyik. És bármennyire szabadkozik is a gyerekekkel tartó tanár, hogy nem várjanak verset a gyerekektől, mert nem biztos, hogy kaphatók lesznek rá,

a végére szinte mindegyik nekiveselkedik.

Mindezt ráadásul abban a környezetben tehetik, ahol irodalmi nagyjaink is alkottak, ahol 1908-ban megszületett a Nyugat című folyóirat: Ady, Kosztolányi, Karinthy és társaik világába Meskó Zsolt mellett a fiatalokhoz korban is közelebb álló Bence úr, a főpincér kalauzolja a diákságot.

A programhoz interaktív élmények is kapcsolódnak: történelmi szelfisarok, korabeli tárgyak, pogácsa és ásványvíz várja a fiatalokat. A részvétel továbbra is díjmentes, a Centrál Kávéház oldalán lehet regisztrálni. A Centrál Irodalmi Zsúr a szervezők szándékai szerint több mint élményóra – élő, közösségteremtő misszió, amely a magyar nyelv és irodalom örökségét adja tovább a jövő nemzedékeinek.

Hagyomány és progresszió

A Centrál új gasztronómiai kínálata szintén a „forradalmian modern klasszikus” gondolat jegyében született. A nyári spritzektől a különleges cappuccinókon át a legendás főételek húsos és húsmentes változatáig a Centrál konyhája a múlt ízeit ötvözi a jelen izgalmaival. A irodalmi vagy kulináris utazást tiramisu-kollekcióval vagy francia levendulás krémessel is lezárhatjuk.

A klasszikus főfogások 50-80-100 évre is visszanyúlhatnak, talán már el is feledtük őket – méltatlanul. A Centrál küldetése, hogy ezeket az ételeket felkarolja, bemutassa és akár több formában,

húsos és húsmentes változatban is elérhetővé tegye.

Így maradhatnak fent olyan klasszikusok, mint például a Stroganoff bélszín, ami sült gnocchi, bacon chips és friss petrezselyem társaságában kerül terítékre. Ennek húsmentes verziója, a Gomba Stroganoff különféle ízletes gombákból áll, és legalább olyan finom.

6 Hortobágyi palacsinta Galéria: Centrál új gasztronómiai kínálata (Fotó: Centrál Kávéház)

A jól ismert hortobágyi töltött palacsinta szintén többféle alakban szerepel a Centrál új étlapján: húsos (csirkecomb filé, paprikás mártás, palacsinta, tejföl), vega (pirított gombák, paprikás mártás, palacsinta, tejföl) és halas (harcsa filé, paprikás mártás, palacsinta, tejföl) változatban is elérhető. A gombás variáció ízvilága talán nem tér el annyira a klasszik hortobágyi palacsintáétól,

a halas azonban különleges élményt tartogat.

A kijevi csirke Supreme Csirkemell „Kijevi” módra néven szerepel a kínálatban – a mielőbbi béke reményében –, mellé burgonyapürét és parmezán chipset adnak. A burgundi marha (Boeuf Bourguignon) a megszokott tökéletes ízt hozza burgonyapürével, a Centrál & Cheese pedig kemencében sült cheddarsajt-szószos gnocchit rejt bacon morzsával.

Léda könnye és a zsebsárkány

A desszertek és a cappuccinók öltöttek talán leginkább új formát: tiramisut négyféle változatban is ehetünk, a klasszik tiramisu mellett van pisztáciás és sárga barackos-maracujás, de kérhetünk tiramisukóstolót is, ami három kisebb poharat takar különféle ízekben. A francia krémes levendulás ízt és lila tetőt kapott, a Centrál képviselőfánk citromos choux-ba érkezik, a brownie kehely pedig gyümölcsökkel és gyümölcspürével válik tavasziasan üdévé.

A desszertek közül többet is egyfajta „varázslat” után fogyaszthatunk el:

a klasszik tiramisut kávélikőr-parfümmel permetezik meg, a Centrál képviselőfánkot különleges vaníliával, a pisztáciás tiramisu tetején pedig egy csokikehely található, ami a bele öntött forró kávétól egy idő után elolvad, így folyik bele a kávé a tiramusuba és teszi teljessé.

Itt azonban még nincs vége az élvezeteknek, hiszen cappiccinóból is rendelhetünk többfélét. A klasszikus mellett van Crème Brûlée cappuccino:

ha ilyet kérünk, a tetején lévő cukrot a szemünk előtt karamellizálja meg a felszolgáló egy zsebsárkány segítségével.

A fehér csokoládés cappuccino rózsavíz permettel érkezik Léda könnye fantázianéven, emellett van jeges, valamint pisztáciás és mandulás, továbbá gyömbéres és kurkumás cappucino is.

6 Léda könnye Galéria: Centrál új gasztronómiai kínálata (Fotó: Centrál Kávéház)

Az új nyári spritzek alkoholos és mentes változatban is elérhetők: Limoncello Spritz, Hendricks Bodza Spritz és Grapefruit Lichi Spritz emelheti a hangulatot az étkezés előtt, után és közben is. És amint az időjárás lehetővé teszi, felemelik a hatalmas ablaktáblákat, és megnyitják az épületet a teraszok felé, így már tavaszi hangulatban élvezhetjük a kínálatot, amely Gácsi Gergő VIP manager, Szemők Gergő bárvezető, Ványik Ádám séf és Takács Judit patisserie séf munkáját dicséri.

A Centrál Café az Eventrend Group

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy ezer munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Városliget Café&Restaurant, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.