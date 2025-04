Nagykanizsa rukkolt elő az idei év első fagylaltkülönlegességével: az aranyhaj csokoládés fagylalt legfőbb alapanyaga egy kedvelt édesség.

Elsőként készített fagylaltot angyalhaj csokoládéból Magyarországon Jakabfi Dávid patissier, a modern hazai cukrászat egyik ismert alakja.

Az új desszert puncsból, ruby csokiból, pisztáciából és török vattacukorból készül, és a közleményük szerint máris hatalmas népszerűségnek örvend nagykanizsai műhelyében. A termék iránt akkora a kereslet, hogy sorok állnak a cukrászdánál, és bővítik a kerthelyiséget is.

Az angyalhaj csokoládé alapja a savas, citrusos ízjegyekkel tarkított ruby csoki. Ez 6-7 évvel ezelőtt már sláger volt itthon is, most pedig újra divatba jött

– mondta Jakabfi Dávid.

Lehetőség kitörni

Jakabfi Dávid már két könyvben igyekezett átadni szakmai tudását. „Rengeteg időt elvesz tőled a vendéglátás, ha ezt az utat választod sok nehézséggel fogsz találkozni, de ha jól csinálod, boldog és elégedett arcokat is fogsz látni, akik a te munkád értékelik majd. Mint mindennek, ennek is vannak hátrányai és előnyei” – írja a honlapján.

Ez egy olyan műfaj, ahol a hétvégéd, az ünnepeid mennek el. Csak azt látod, hogy hetek, hónapok és évek telnek el, és csak rajtad múlik, hogy hasznosan töltöd-e el. Viszont mindig van lehetőség kitörni. (...) Először meg kell tanulni értékelni, azt amit teremtünk. Örülni annak, amit tanulsz, ami jól sikerül. A hibát is meg kell tanulni értékelni, mert abban is van pozitív érték. Én is ezt tettem, megtanultam értékelni a hibákat is

– osztotta meg tapasztalatait az olvasókkal.

A jó idő közeledtével a fővárosban is kinyitottak a fagyizók: a We Love Budapest tavaly nyári körképe idén is jó támpontot szolgáltat ahhoz, hogy felfedezőútra induljunk Budapesten.