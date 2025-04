Amikor kitör a jó idő, a Római-partot birtokukba veszik a biciklisek, a kutyások, a kirándulók, a családok és a baráti társaságok, idősek és fiatalok, hiszen a víz közelsége mindenkit vonz. A part legendás sörkertje 1983 óta a budapesti nyár kihagyhatatlan része, az öreg platánfák árnyéka, a jó zene és a frissen sült hekk illata hozzátartozik ehhez a szabadtéri életérzéséhez, idén pedig sok újdonsággal várják a látogatókat a gasztronómia és a programok terén is. Újra lehet például retró zenére táncolni.

Az Evezős Sörkert nem csupán vendéglátóhely – igazi társasági tér. A több kilométeres partszakasz különleges adottsága – a víz közelsége, a lombok zöldje, a természetes térélmény – az Evezősben válik igazán közösségi élménnyé. Ezért mondják magukról azt, hogy

az Evezős Sörkert a Római-part társasági kikötője.

A látogató a tavasz és a nyár beköszöntével itt mindig olyan helyre talál, ahol a Duna-parti élet zajlik, ahol a helyiek és a város forgatagából érkezők felszabadultan élvezhetik az életet: esznek-isznak, beszélgetnek, játszanak, táncolnak, zenét hallgatnak – egyszerűen jól érzik magukat. Itt a vendég nem csupán betérő fogyasztó, hanem egy pezsgő hangulat aktív résztvevője, ami azokat is vonzza, akik épp csak erre sétálnak. A szezonnyitó sajtóeseményen

a parton többen megálltak a kerítés előtt,

annyira felkeltette az érdeklődésüket a bárzongorista éneke, a nyár színeiben pompázó alkoholmentes koktélok sora és az ínycsiklandó illat. Legközelebb talán ők is betérnek egy salátára, smashed burgerre, fish and chipsre, és éppen ez a cél: olyan vonzó hellyé válni, ahova jó betérni, aminek jó a részesévé válni.

Most mindehhez megújult kínálattal, ingyenes programokkal, család- és kutyabarát szemlélettel járul hozzá az Evezős „legénysége”, hogy a sörkert továbbra is az maradjon, ami mindig is volt: a budapesti nyár szíve-lelke.

Megújult kínálat

A gasztronómiai változás megtervezésekor elsődleges szempont volt, hogy a megújuló kínálat ne csupán trendkövető legyen, hanem a vendégeik valódi igényeire adjon választ. Juhász Dániel konyhafőnök elmesélte, hogy a koncepció kialakítását alapos kutatómunka előzte meg: elemezték a vendégek visszajelzéseit, a közösségi médiában megjelenő hozzászólásokat, értékeléseket és a helyszín hagyományaira építő véleményeket. Ennek eredményeként olyan ételkínálat született, amelyet a vendégek vártak:

azok is találnak kedvükre való fogásokat, akik újszerű élményekre vágynak, és azok sem fognak csalódni, akik a hagyományosabb fogásokat keresik.

Az új kínálat középpontjában a könnyed, nyári fogások, a kreatív tálalás és a magas minőségű, mégis gyorsan elkészíthető ételek állnak. Le lehet ülni az árnyas fák és a vitorlavásznak alá kényelmesen ebédelni, vacsorázni, de a street food fogásokat el is vihetjük, hogy séta közben vagy a vízparton csemegézzünk belőle. Az étlapon többek között a következő fogások szerepelnek:

Loaded Fries: gazdag feltétekkel megtöltött burgonyák

Ropogós Csibe Burger: ropogós házibundás csirkecombfilé buciban, szaftos házi burgerszósszal

Bundázott Mac & Cheese: igazi comfort food modern köntösben

Sea Dog: fish & chips inspirálta újdonság édes buciban

Fried Pickles: panírozott kovászos uborka fűszeres mártogatóval

Grillkukorica: mexikói ízek a magyar strandok hangulatával fűszerezve

Smashed Burger: ropogós, vékony marhahús pogácsák cheddar sajttal egybeolvasztva

Croffle (Crófli): croissant-goffri hibrid, különleges desszert felnőtteknek és gyerekeknek

Mindemellett nem hiányozhat a halászlé és a hekk, a steak burgonya és a sokféle saláta sem, utóbbi frissen és különleges „tálalásban” érkezik az asztalra. Mindez megfizethető áron – ebben is követték a vendégek elképzeléseit.

Természet, elérhető közelségben

Az Evezős nemcsak a gasztronómiai megújulásnál hallgatott a vendégekre, hanem a programok kialakításakor is. Bálint Andrea üzletigazgató elmondása szerint a vendégek vágynak a klasszikus Evezős hangulatra, és a kutatásaik során egyértelműen kirajzolódott, hogy a törzsvendégek hiányolják a táncos estéket, az élőzenét, a platánfák alatti esti beszélgetéseket.

Ezért a célunk az, hogy az Evezős Sörkert 2025-ben ne csupán étterem, hanem közösségi tér is legyen – egy hely, ahol az ízek és a zene találkozik, ahol a régi hangulat modern formában tér vissza

– mondta Bálint Andrea.

„Nálunk valóban minden megvan ahhoz, hogy akik betérnek hozzánk, emlékezetes pillanatokat éljenek meg ebben a pazar környezetben, a Római-parton, amely mindig is a kikapcsolódás, a romantika, a családi programok egyik legfontosabb, legkönnyedebb, legelérhetőbb fővárosi állomása volt” – mondta Kusnyár Gábor, az Eventrend Group cégtárs partnere.

Mi ehhez folyton megújuló és magas színvonalú kínálatunkkal, hangulatos kertünkkel, zenei programjainkkal és lelkes csapatunkkal tudunk hozzájárulni

– tette hozzá.

Az Evezős család-, kutya-, társaság- és biciklibarát, vízparti időtöltésre kiválóan alkalmas laza csomópont elsősorban a környékbeli lakók számára, akik könnyebben elérik ezt a fantasztikus hangulatú helyet. Igaz, a hely nagy népszerűségnek örvend a Budapest belvárosában élők körében is, hiszen itt tényleg úgy érezhetik, hogy kiszabadultak a betonrengetegből, és ehhez csak néhány kilométert kell utazniuk.

A környezettudatosság szintén fontos szerepet játszik a megújulásban: lebomló csomagolások, előre komposztálható pohárba készített friss saláták, gyors kiszolgálás és minimális pazarlás jellemzi majd a mindennapokat.

Újra lehet táncolni

Az Evezős csapata szeretné, ha az emberek szó szerint ideszoknának az ingyenes programoknak köszönhetően, és nem csak lejönnének sétálni a gyerekekkel, kutyával, hanem beülnének az Evezősbe, ahol kialakulhat a „mi helyünk” érzés, ahol otthon érezhetik magukat.

Az ingyenes programsorozat célja, hogy minden generáció megtalálja náluk a helyét, és élményeket gyűjtsön.

A programokat a tervek szerint Facebook-posztokon keresztül ismertetik. Nyereményjátékokra és kedvezményekre is számíthatnak azok, akik a közösségimédia-felületen követik őket

A legkisebbek számára izgalmas szórakoztató-foglalkozásokkal készülnek az ünnepnapokhoz, világnapokhoz kapcsolódóan.

A tánc világnapján táncolunk, anyák napján virágot hajtogatunk, a madarak és fák napján madáretetőt barkácsolunk, de készítünk hangszert és barátságpólót is. Emellett számos programmal készülünk, ahol a kicsikkel animátorok foglalkoznak, amíg a szülők elfogyasztják az ebédjüket, vagy csak megisznak egy kávét. Animátoraink mindegyike az ELTE pedagógia-pszichológia kar utolsó éves hallgatója, így egy lelkes, fiatal, kreatív csapat várja a kicsiket

– mondta Bálint Andrea.

Április 26-tól pedig újra lesz tánc, heti egy alkalommal. Nagy figyelmet fordítva a nosztalgiára vágyó vendégekre visszahozzák a nyáresték zenés, táncos bulihangulatát. A helyen immár 30 éve fellépő közönségkedvenc Cats Trió és a Party Dance Band tér vissza a régi nagy slágerekkel, de új együttessel is gazdagítják a táncos programokat: a Pedrofon nevű formáció swing, rock and roll és rockabilly stílusban zenél majd.

Ha valaki nyugodtabb zenére vágyik a könnyű esti borozgatás vagy a nyári vacsora mellé, az heti több alkalommal

élő zongorajátékot hallhat klasszikus dalokkal és könnyűzenei örökzöldekkel.

Az Evezős története 1983-ban kezdődött, amikor Farkas Lajos egy pléhbodegát vett bérbe az államtól, ennek helyére húzta fel később a jelenlegi éttermet és sörkertet. Teltek-múltak az évek, a hely pedig ugyanazt a megbízható minőséget nyújtotta, amiről már akkor híressé vált. 2017-ben a Farkas család úgy döntött, több mint 30 év üzemeltetés után ideje pihenni és átadni a stafétát egy olyan üzemeltetőnek, aki tiszteletben tartja és követi a hagyományokat. Így kerültek kapcsolatba majd állapodtak meg az Eventrend Grouppal.

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy ezer munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Városliget Café&Restaurant, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.