A locsolásért járó pénzt mindenki lecseréli, ha megismeri ezeket a recepteket

Akár a friss, citrusos édességek rajongója, akár a kreatív sós falatokat kedveli, ez a két húsvéti recept garantáltan mosolyt csal mindenki arcára – még a készítőéjére is. Jó sütést, kellemes készülődést és boldog húsvétot kívánunk minden olvasónknak a Sóbors két remek vendégváró receptjével!

A húsvéti készülődés egyik legszebb része, amikor az ember végre elmerülhet az ünnepi hangulatban – legyen szó tojásfestésről, dekorációról vagy az ünnepi menü megálmodásáról. Ha idén valami különleges, mégis egyszerűen elkészíthető vendégváróra vágysz, próbáld ki ezt a két tavaszias finomságot! A citrommal megbolondított linzer és a látványos, céklával színezett töltött tojás biztosan elnyeri minden vendég tetszését – és nem csak kinézetre!

Frissítő, omlós linzer citromkrémmel

A klasszikus linzer új köntösben tér vissza a húsvéti asztalra: a megszokott lekváros verzió helyett most egy üde citromkrémes változat lopja be magát a szívekbe. A tészta omlós, a töltelék frissítően savanykás – együtt pedig tökéletes harmóniát alkotnak.

A titok nyitja, hogy a linzer tésztáját akár kis adag mákkal is feldobhatjuk, ami nemcsak ízben, hanem látványban is izgalmasabbá teszi a süteményt. A szaggatáshoz pedig használhatunk tojás, virág vagy akár csibe alakú formákat – így az egész sütés igazi húsvéti rituálévá válik.

Miután a linzerek kisültek és kihűltek, már csak a citrompuding marad hátra: ez lehet házi vagy akár bolti is, a lényeg, hogy jó sűrű legyen. Az összeragasztott sütiket hagyjuk egy éjszakára pihenni – így lesznek igazán omlósak és harmonikusak.

A Sóbors receptje (hozzávalók 24 darabhoz):

Tészta:

50 dkg liszt

1 csipet só

1 csomag sütőpor

10 dkg porcukor

2 csomag vaníliás cukor

25 dkg hideg vaj

1 darab tojás

A töltelékhez: 1 csomag citromos pudingpor, 4 dl tej, 3 ek. cukor.

Elkészítési idő: 25 perc, előkészítési idő: 1 óra, pihentetési idő: 1 éjszaka.

Elkészítés:

Szitáljuk a lisztet egy nagyobb tálba, majd keverjük hozzá a sót, a sütőport, a porcukrot és a vaníliás cukrot. Ezután morzsoljuk bele a hideg vajat, végül adjuk hozzá a tojást, és alaposan dolgozzuk össze a tésztát. Ha túl száraznak tűnik, egy kevés hideg vízzel lazíthatjuk. Ha összeállt, csomagoljuk folpackba, és tegyük a hűtőbe pihenni legalább fél órára – de ha sietünk, akár azonnal is formázhatjuk. A lehűlt tésztát enyhén lisztezett munkafelületen nyújtsuk ki kb. fél centi vastagra. Ezután formázzuk kedvünkre – használhatunk klasszikus vagy ünnepi, például virágos, tojás vagy csibés kiszúrókat is. Ha szeretnénk, a felső réteg közepét is kiszúrhatjuk, hogy a krém szépen látszódjon majd.

A kivágott tésztadarabokat helyezzük sütőpapírral bélelt tepsibe, majd előmelegített, 170 fokos sütőben süssük őket 8–12 perc alatt világosra. Amikor elkészültek, tegyük félre őket hűlni.

A citromízű pudingot a csomagoláson található utasítás szerint készítsük el – ez történhet akár meleg, akár hideg tejjel. A legáltalánosabb módszer, ha a tejet, a cukrot és a pudingport alacsony vagy közepes lángon folyamatos keverés mellett főzzük, amíg sűrű és sima állagú krémet nem kapunk. Miután elkészült, fedjük le fóliával, és hagyjuk teljesen kihűlni.

A teljesen kihűlt linzerekből párosával készítsünk szendvicseket: az egyik darabra kanalazzunk vagy kenjünk citromkrémet, majd óvatosan illesszük rá a másikat. Az összeállított sütiket érdemes egy éjszakán át pihenni hagyni, hogy a tészta átvegye a krém nedvességét, és még omlósabb legyen. Tálalás előtt ízlés szerint megszórhatjuk porcukorral.

Színes, ízes, mégis pofonegyszerű: céklás töltött tojás

A hagyományos töltött tojás is új színt kap idén – szó szerint! A megfőtt tojásokat egy céklás páclében hagyjuk állni egy éjszakán át, amitől gyönyörű rózsaszínes-lilás árnyalatot kapnak. A végeredmény látványos, mégis teljesen természetes.

A tojássárgáját majonézes-mustáros krémmel dolgozzuk össze, majd töltsük vissza a megszínezett fehérjékbe. Ha van otthon habzsák, azzal még elegánsabb hatást érhetünk el, de egy egyszerű teáskanállal is tökéletes lesz.

A díszítéshez használhatunk petrezselymet, frissen őrölt borsot vagy akár egy kis Cayenne-borsot is, ha szeretjük a pikánsabb ízeket. Ez a fogás nemcsak a húsvéti reggelihez vagy hidegtálhoz passzol, hanem önmagában is megállja a helyét.

A Sóbors receptje (hozzávalók 20 darabhoz):

8 dl víz

1 tk só

2 ek. cukor

2 evőkanál 10 százalékos ecet

10 darab tojás

1 kisebb darab cékla

A krémhez: só és bors ízlés szerint, 3 ek. majonéz, 1 tk. mustár

Az elkészítési idő 15 perc, az előkészítési idő 25 perc, míg a pihentetési idő 8 óra.

Elkészítés:

Elsőként egy kisebb lábasban mérjünk ki 8 dl vizet, adjuk hozzá a sót, cukrot és ecetet, majd forraljuk fel a keveréket. Ez lesz a tojások színezéséhez használt alaplé. Amíg a páclé felforr, főzzük meg a tojásokat: tegyük őket lobogó vízbe, és főzzük 10–12 percig, hogy teljesen keményre készüljenek. Közben a céklát hámozzuk meg, majd daraboljuk fel tetszés szerint.

A megfőtt, kihűtött és megpucolt tojásokat, valamint a cékladarabokat helyezzük egy hőálló üvegtálba vagy befőttesüvegbe. Öntsük rá a forró páclevet, és várjuk meg, míg teljesen kihűl. Ezt követően tegyük az edényt a hűtőbe, és hagyjuk állni legalább egy éjszakán át, hogy a tojásfehérje szépen átvegye a cékla színét.

Másnap vegyük ki a tojásokat a léből, vágjuk őket félbe hosszában, majd óvatosan kanalazzuk ki a sárgájukat egy keverőtálba. A rózsaszínes árnyalatot kapott tojásfehérjéket rendezzük el egy tálcán. A tojássárgáját ízesítsük sóval, borssal, adjuk hozzá a majonézt és a mustárt, majd keverjük sima, krémes állagúvá. A kész tölteléket tölthetjük habzsákba, így könnyen és mutatósan adagolhatjuk vissza a tojásfehérjék mélyedéseibe. Ha nincs kéznél habzsák, kanál segítségével is megoldható a töltés.

Végül szórjuk meg tetszésszerű díszítéssel a kész töltött tojásokat, és már jöhetnek is a locsolók!

Ha pedig még több ötletre van szüksége a vendégek lenyűgözésére húsvétkor, kattintson ide, és nézze meg a Sóbors vendégváró ajánlóját is!

Weiler Péter képzőművész munkássága és portfóliója mesterséges intelligenciával fűszerezve. MEGVESZEM