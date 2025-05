Hideg zuhanyként érte Gerendai Károlyt, amit az új helyen tapasztalt

Van egy új étterem Budapesten, ahol a vacsora mellett 2025. május 1-től ebédelni is lehet, sőt hétvégén brunchot is kínálnak, elképesztő választékkal. Ha vacsora után még beülnénk egy bárba, itt azt is megtehetjük, sőt táncolhatunk is, miközben az egész este folyamán artisták és zenészek szórakoztatnak. A VIBE Budapest tehát nem éjszakai szórakozóhely, ez a jó idő beköszöntével kinyíló portállal is egyértelművé válik, hanem „étterem extrákkal”, de ez a nyitás után öt hónappal is szokatlan műfaj a vendégeknek.

„Nehezebb dió bevezetni egy új műfajt, és mi is ügyetlenkedtünk, ami miatt a VIBE Budapest esetében a szórakoztató funkció erősödött meg a vendégek fejében, nem az, hogy ez alapvetően egy étterem” – mondta Gerendai Károly, a Costes Csoport egyik tulajdonosa egy szűk körű sajtóbeszélgetésen.

A VIBE Budapest, a Costes Csoport új vállalkozása öt hónappal ezelőtt, 2024 decemberében nyitotta meg a kapuit. Az étterem olyan műfajt kívánt meghonosítani, ami Nyugat-Európában már régóta hódít, vagyis hogy a vendégek az étkezés során még extra élményekben is részesülnek:

zenészek, artisták, táncosok gondoskodnak a különleges hangulatról.

Dubajban, Londonban, Párizsban vagy Barcelonában már nagy népszerűségnek örvendenek a hasonló helyek, mint a Coya, a Zuma, a Sushi Samba, a Sexy Fish vagy az Amazonico. Ezek mindegyike kicsit más, ahogy a VIBE Bubapest sem akar egyikhez sem hasonlítani, de a lényeg, hogy alapvetően étteremről van szó.

Ehhez képest hidegzuhanyként ért minket, hogy hétvégén dübörög a hely, de a vendégek egy része vacsora után érkezik, és már csak valami harapnivalót kér. Sőt, van, aki azt kérdezi a telefonban, hogy mikor kezdődik a műsor

– vezette fel Gerendai Károly, hogy a korábbi tapasztalatok és visszajelzések alapján milyen változásokat vezetnek be.

Ebéd és brunch

Ezek közé tartozik, hogy megújult étlap, valamit lesz ebéd és brunch is. Az ételválasztékban eddig is nemzetközi ízeket és fogásokat találtunk, de míg korábban az úgynevezett nikkei (japán-perui fúziós) konyha dominált, addig most bejött például a mangalicakaraj, még rántott formában is, a tatár bifsztek pedig ezentúl franciásabb stílusban érkezik. A sushi, a gyoza, a miso black cod vagy a Robata grillen készülő rib-eye steak és a népszerű brokkolini marad, és ha egy társaság tagjai különböző konyhák ízeit szeretnék megkóstolni, akkor ezt

megtehetik ezen az egy helyen,

nem kell választani vagy lemondani az elképzeléseiről senkinek. Sőt, mivel a VIBE követi azt a nemzetközi trendet is, hogy az ételek megoszthatók legyenek, a társaság minden tagja megkóstolhatja az asztalra kerülő fogásokat.

A konyha élén továbbra is Jónás Gábor áll, és az új étlap kialakításakor fontos szempont volt, hogy a jelenleginél még látványosabb és még ízletesebb fogások szülessenek. Ennek köszönhetően olyan népszerű tételek is felkerültek az étlapra, mint a gazpacho, vagy az olaszok egyik nagy favoritja, a vitello tonnato, illetve az ázsiai vonalat erősítendő a 100 napos tojás. A desszertek között pedig kiemelt helyet foglal el a

házi recept szerint készülő aranygaluska, jó sok vaníliasodóval megöntözve.

Az étlap mellett a másik változás az, hogy május 1-től – a csütörtöktől vasárnapig nyitvatartó étteremben – már ebédre is be lehet térni, vasárnaponként pedig 11 órától elérhető a brunch: nem nagyon lehet elképzelni olyan reggelinek való ételt, ami ne szerepelne a kínálatban.

Produkciók és koktélok

Változás lesz a szórakoztató produkciókban is: a kisebb, akár az asztaloknál történő, személyesebb gegek, trükkök, zsonglőrmutatványok nem úgy jöttek be, ahogy azt Gerendai remélte, „szomorú tapasztalat”, hogy erre nem voltak vevők a vendégek.

A sok kis gesztus helyett ezért elmozdultunk a nagyobb gesztusok, a több ember figyelmére számot tartó látványosabb produkciók felé

– mondta Gerendai. Ez még mindig nem a hagyományos értelemben vett „műsor”, hanem olyan impulzus, ami a műfaj sajátosságaiból és komplexitásából adódóan nagyjából félóránként szórakoztatja a vendégeket. Az atmoszféra alapját az éttermekben szokásosnál hangosabb, DJ-k által élőben prezentált zene adja, ami

napközben visszafogottabb, hogy az asztaloknál lehessen beszélgetni, esténként azonban nagyobb hangerővel szól.

A koktélkínálat továbbra is meghatározó: a signature koktélokat Marc Alvarez, a szakma egyik legelismertebb szakembere, a világ és Európa legjobb koktélbárjának megválasztott barcelonai Sips mixológus-tulajdonosa állította össze. Most pedig még kiemeltebb szerepet kapnak majd az italok és a hozzájuk kapcsolódó események: a „bar take over” keretében május 9-én elsőnek a COYA Dubai bárfőnöke, az egyébként magyar származású Bácsi Sándor veszi át az irányítást a bárpult fölött – a Lánchíd és a Budai Vár panorámájával a háttérben.