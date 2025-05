Libanoni konyhát és nyíregyházi cvekedlit is kóstolhatunk a Millenárison

A megszokott időben és helyszínen tér vissza az ország legfinomabb eseménye, az MBH Bank Gourmet Fesztivál. Május utolsó hétvégéjén a Millenárison rendezik meg az immár – közkívánatra – három helyett újra négy napon át tartó gasztronómiai eseményt. A fesztivál 2025. május 22. és 25. között várja a látogatókat.

A rendezvény vezérmotívuma idén a „kedvencek” lesz: az ország legjobb szakemberei ezúttal kedvenc alapanyagaikat, termelőiket, ételeiket, ezzel együtt saját személyes történeteiket hozzák magukkal.

„A helyszínen kiállító több mint hetven étterem, cukrászda és egyéb kulináris vállalkozás által kínált egyedülálló fesztiválmenüben mindenki megtalálhatja majd saját kedvenceit, legyen az hazai klasszikus, trendi nemzetközi fogás vagy új hullámos desszert” – fogalmaztak a szervezők.

Idén is elérhető lesz a tavaly debütált pénztárcabarát kategória,

így a legtöbb kiállító 2500 forint alatt is kínál finomságokat. A Gourmet itallapjáról 2025-ben sem hiányoznak a legjobb hazai és külföldi pezsgők, borok, koktélok, sörök és pálinkák, és tovább nő az alkoholmentes italok kínálata is.

Nemes Richárd, a fesztivál fő szervezője kiemelte: „A Gourmet küldetése, hogy hiteles pillanatképet adjon az ország aktuális gasztronómiájáról, amely évről évre változik, fejlődik, ennek megfelelően alakul a kínálatunk is. A fő szempont a sokszínűség és a minőség megőrzése, ettől lesz egyedi és megismételhetetlen a rendezvényünk. Idén sem volt nehéz dolgunk, hiszen számtalan izgalmas hely nyílt a közelmúltban, közülük sokan ott lesznek a fesztiválon is.”

Nemes Richárd szerint a „kedvencek” tematika népszerűsítésében három nagykövet segít.

Farkas Fruzsina (The Green Sommelier) az egyre nagyobb teret hódító, bár hazánkban egyelőre gyerekcipőben járó alkoholmentes italok – azon belül is a fermentált üdítők – terén végez úttörő munkát: kombucháját kár lenne kihagyni.

Szabadfi Szabolcs, vagy ahogyan legtöbben ismerik, Szabi, a péknek nagy szerepe van abban, hogy a hagyományos kovásszal készült pékáruk az elmúlt években szélesebb közönséghez is eljutottak, a fesztiválon évek óta csúcsminőségű pizzáival van jelen.

Tóth Szilárd az ország egyik legjobb és legizgalmasabb étterme, a Michelin- és zöld csillagos SALT séfje, a hazai kortárs csúcsgasztronómia fontos szereplője, aki helyi és elsősorban organikus alapanyagokból hozza ki a legjobbat. Az idei fesztiválon ezt érlelt mangalicahúsokkal demonstrálja.

A Gourmet nagykövetei példaképek is egyben, akik olyan értékeket képviselnek, amelyek elérésére a fesztivál is törekszik, legyen szó fenntarthatóságról, egészségtudatosságról, minőségi alapanyagokról, tiszta élelmiszerekről.

Talán nem túlzás azt állítani, hogy ezek messze túlmutatnak a gasztronómián, hiszen fontos kulturális és társadalmi ügynek is tekinthetőek

– tette hozzá Nemes.

Színvonalas névsor

A fesztiválon kiállít többek között a világhírű Dani García jegyezte BiBo Budapest, a kreatív, laza fine bistro irányzatot képviselő Bilanx, Rácz Jenő hamarosan nyíló új balatoni étterme, az Ypsilon, az étel-bor párosításokban utazó Fiktív, a szentendrei Teyföl, újra ott lesz a Michelin-csillagos Essencia és a modern magyaros fogásairól ismert Szaletly. Az egyre népszerűbb ázsiai konyha képviselői közül először jön a Ramenka, a Quí, a Sáo, a Tokio, valamint az Arquitecto Pitpit budai testvére, a Garai Ádám séffel éppen most debütáló Monokini Kantin is.

Autentikus libanoni konyhát hoz a Leila’s, klasszikus tésztaételeket a nyíregyházi Cvekedli Tésztabár. Ott lesz a Petrol Barbeque, a Tuning Burger, csúcsminőségű érlelt húsokkal érkezik az idei Gourmet nagykövete, Tóth Szilárd séf által alapított Szatmár Dry Cured, világhírű japán marhahúsokból készít ételeket az Original Wagyu, egzotikus és különleges gyümölcsöket kóstoltat a Pilpel Hungary, nemzetközi finomságokat a BOCCA gourmet stories, a desszertkínálatot erősíti a debreceni Jardin és a bean to bar koncepciójáról ismert chocoMe, valamint a Gelateria Pomo d’Oro. Lesznek új borászatok, a Zenta Kraft jóvoltából bővül a sörkínálat, de az alkoholmentes irány is fejlődik: ott lesz a Mayer prémiumszörp, a Gourmet idei nagykövete, Farkas Fruzsina, the Green Sommelier által készített fermentált italokat is megkóstolhatjuk, és a HERZ Coffee Roasters jóvoltából a finom kávét sem kell majd sokáig keresnünk.

A szinte véget nem érő szabadtéri sétáló kóstolón kívül a tanulni és szórakozni vágyókat ingyenes programokkal és kóstolókkal várja a Gourmet Akadémia, ahol az idén három Michelin-csillagot jegyző séf is fellép. Itt ingyenes előadások és workshopok követik egymást, az eredményt pedig meg is lehet kóstolni. Főz majd Akács István (Pajta, 1 Michelin-csillag), Rózsa Dávid (1910 Gourmet by Hausers, Svájc, 1 Michelin-csillag), Tóth Szilárd (SALT, 1 Michelin-csillag), Pesti István (Platán, 2 Michelin-csillag), és a fesztivál történetében eddig még nem látott, rendhagyó program keretében találkozhatunk Dani Garcíával is.

Vasárnap a gyerekeké lesz a terep,

akiket workshopokkal és meglepetésekkel várnak a szervezők. Május 25-én Harrer-Abosi Beatrix, Gianni és az idei nagykövet, Szabi, a pék gyerekeknek tart jobbnál jobb workshopokat. A program Stahl Judit tavaly nagy sikert aratott Flódni improvizációs gasztroszínházával zárul, amelyben Kálloy Molnár Péter, Parti Nóra, Szabó Győző és Schell Judit színművészek csinálják a fesztivált.

A vasárnap egyben családi nap is, a 18 év alattiak ezen a napon ismét ingyen juthatnak be a rendezvényre. A jegyárak a tavalyihoz képest nem változtak, a napijegy elővételben 6500 forint, a három- helyett idén négynapos bérlet 12 900 forintba kerül. Részletek és jegyvásárlás a gourmetfesztival.hu oldalon.