Sóskafagyi sokkolt a Gourmet Fesztivál első napján

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is fenyegető felhők gyülekeztek az égen, de eső helyett szerencsére inkább némi napsütéssel startolt el a 2025-ös MBH Bank Gourmet Fesztivál a Millenárison. Harmadik alkalommal rendezték meg tavasz utolsó hétvégéjén a közkívánatra immár három helyett újra négy napon át tartó gasztronómiai eseményt, amely május 22. és 25. között várja a látogatókat.

A rendezvény sajtónapján még nagyban folyik a készülődés, megy kipakolás és a rendezkedés, de az illatokból, a standoknál szorgoskodó szakemberek lelkesedéséből, és az egyre növekvő tömegből már érezzük, szinte magunk előtt látjuk, milyen lesz, amikor ínyencek ezrei falatoznak a bódék között.

21 Galéria: A 2025-ös MBH Bank Gourmet Fesztivál a Millenárison Fotó: Papajcsik Péter / Index

Kétség sem fér hozzá, hogy minden érdeklődő találhat valami számára izgalmas újdonságot, hiszen több mint hetven étterem, cukrászda és egyéb kulináris vállalkozás kínálja egyedülálló fesztiválmenüjét. Legyen szó a hazai klasszikusról, trendi nemzetközi fogásról vagy új hullámos desszertről, bőven van miből választani.

A rendezvény vezérmotívuma idén a „kedvencek”, ami annyit jelent, hogy az ország legjobb szakemberei kedvenc alapanyagaikat, termelőiket, ételeiket, ezzel együtt saját személyes történeteiket hozzák magukkal a gasztronómiai fesztiválra. (A teljes felhozatalról ebben a cikkben írtunk.)

Túlszárnyalta az elvárásokat

Kóstolónkat a BiBo standjánál kezdjük, ahol Gulyás croquette-et és BiBo lángost (mangalicasonka, torma, tejföl, mustár) kérünk. A Dani García nevével fémjelzett étteremlánc budapesti gyöngyszeme annyira gusztusos ételeket kínál, hogy muszáj azonnal letesztelnünk, és milyen jól tesszük. A panírozott gulyás golyók, na meg a lángos is túlszárnyalja az elvárásunkat, ráadásul a BiBo mellett található BOTANIQ Bár italkülönlegességei – köztük Krug champagne-ok széles választéka – is tovább fokozzák az ízorgiát.

Itt debütál a Tokaj-spritz, amely egy kései szüretelésű, édes cuvée (Katinka), Patrícius alapú bor zsályával és barackkal, és az aranyló tokaji naplementési hangulatát hozza el a fesztiválra, amely remekül passzolt a croquette-hez, de a fűszeres, zöldjegyes gin, a Blumenizer sem okoz csalódást.

A fesztivál három nagykövete Farkas Fruzsina (The Green Sommelier) az egyre nagyobb teret hódító, bár hazánkban egyelőre gyerekcipőben járó alkoholmentes italok – azon belül is a fermentált üdítők – terén végez úttörő munkát: kombucháját kár lenne kihagyni. Szabadfi Szabolcs, vagy ahogyan legtöbben ismerik, Szabi, a péknek nagy szerepe van abban, hogy a hagyományos kovásszal készült pékáruk az elmúlt években szélesebb közönséghez is eljutottak, a fesztiválon évek óta csúcsminőségű pizzáival van jelen. Tóth Szilárd az ország egyik legjobb és legizgalmasabb étterme, a Michelin- és zöld csillagos SALT séfje, a hazai kortárs csúcsgasztronómia fontos szereplője, aki helyi és elsősorban organikus alapanyagokból hozza ki a legjobbat. Az idei fesztiválon ezt érlelt mangalicahúsokkal demonstrálja.

Az élményt a Quí és Sáo ételeivel folytatjuk: az ázsiai (thai-vietnámi-kínai) ízvilág teljesen magával ragad, köszönhetően a pikáns, mentalevéllel kínált mangósalátának, a kantoni csilivel megspékelt csirkés dumplingnak (azaz töltött batyunak) és a tejszínes-epres mochinak. Magunktól talán sosem tálalnánk paprikával az édes gyümölcsöt, de a párosítás meglepően jól működik, és a krémes ízbomba, a mochi is kellemes élmény a legutóbbi csalódásunkhoz képest – pedig akkor Makaóban, autentikus környezetben kóstoltuk az édességet.

Nem hagyjuk ki a Salt Bakery finomságait sem: egy kardamomos bullart kóstolok, amelyet egy fantasztikus, kissé fűszeres, igazi skandináv élményt okozó fahéjas péksüteményként jellemeznék, ráadásul ehhez a konkrét ételhez még egy pici Stauning whisky is jár, azt sem utasítjuk vissza. Kollégám a sós ízek felé veszi az irányt, itt egy fűszeres, mangalicazsíros, hagymás kenyérszeletet vesz, ami akkora, mint egy lepedő, és jó néhány fogással a hátunk mögött már nehezére is esik megenni.

A sóskafagyit ezúttal kihagyjuk, de csak mert olyan szép, hogy nincs szívünk elpusztítani.

A Monokini Kantin egészen új köntösben tálal elénk egy churrost – a megszokott, édes ízvilág helyett a sós, Cheetosra hajazó ízek érvényesülnek: ez a Cheeros. A húsos ételeket itt mellőzük, a tormás, tonkababos fagyiszendó mellett tesszük le a voksunkat, a finomságokat pedig egy-egy pohár vermuttal és cavával öblítjük le.

Mielőtt teljesen elhagyna minket az erő, betérünk a Jardin Cukrászdába is, ahol egy csokoládés újfehértói meggy desszertet és egy créme brulée égetett tésztát eszünk. Előbbiben a csokoládé kissé keserű az ízlésünknek, és elnyomja a meggy ízét, utóbbi azonban szintén nagyon bejön, még a vaníliadarabokat is felfedezzük a desszertben.

Mi ennyit bírunk szusszal, az említett kóstolók után visszavonulót fújunk. Akármennyire is szeretnénk, nem tudunk rosszat írni az általunk fogyasztott tételekről, ami különösen nagy szó egy válogatós ember szájából...