Mintha egy falusi csárdában lennénk, de közben itt vagyunk a város közepén

Piacon étkezni az egyik legjobb mulatság, bárhol járunk a világon, hiszen az alanyok mellett elsétálva, a zöldségek, gyümölcsök, halak, húsok, savanyúságok illatát megérezve egyébként is összefut a nyál az ember szájában. Ha mindezt Budapest egyik nevezetességében, a Fővám téri Vásárcsarnokban tesszük, még a műemléki környezetet is élvezhetjük, a Fakanál Étteremben ráadásul kényelmesen le tudunk ülni, és még élő cigányzenét is hallhatunk, ami már kevés helyen van a városban.

A zene nem hallatszik ki a piactérre, de aki elhalad az ajtó előtt, az kíváncsian bekukucskál, és még az is lehet, hogy aztán beáll a sorba. A Fakanál Étterem ugyanis egy hagyományos vendéglő, egy önkiszolgáló étterem és egy piaci étkezde érdekes fúziója, sőt még egy kerthelyiség is eszünkbe juthat a színes székek láttán. A Fővám téri Vásárcsarnok hatalmas terétől szeparáltan működik – aki annak a nyüzsgését szeretné élvezni, kint is helyet foglalhat –, kockás abroszos asztalainál kényelmesen leülhetünk, de nem kell pincérre várnunk.

Halászlé zománcos lábasban

A Fakanál Étterem 27 éves – szerették volna megünnepelni a fennállásuk negyedszázados évfordulóját, de a Covid ezt nem tette lehetővé. Azóta azonban bőven visszatértek a vendégek, a turisták, akik egyénileg vagy csoportosan is betérnek, hogy megkóstolják a hagyományos magyar konyha ízeit.

A gulyást mindenki ismeri, azt biztosan kérnek, de kedvelt a klasszikus sertéspörkölt is

– meséli Váradi Viktor étteremmenedzser. Ez a kétfajta húsétel annak is választási lehetőséget biztosít, aki egyiket vagy másikat vallási vagy egyéb okokból elutasítaná. De aki szeretné, mind a kettőből ízelítőt kaphat a „Goulash” kóstolótálat, ami harmadikként szaftos csirkepörköltet tartalmaz galuskával.

Mindemellett van csülök Pékné módra, házias rakott burgonya, töltött paprika és

egészben sült pisztráng.

Aki nem eszik húsételeket, az választhat rántott cukkinit grill zöldségekkel. Csütörtökönként pedig minden a hagyományról szól a Fakanálban: ízletes halászlé várja a vendégeket zománcos lábasban, mellé klasszikus túrós csuszát tálalnak pörccel, „ahogy itthon szeretjük”. A törzsvendégek szerint ez az a nap, amit nem érdemes kihagyni.

A nagymama konyhája

Az étterem koncepciójához tartozik, hogy a fogások a nagyszüleink receptjei alapján készülnek, és az enteriőr is ezt tükrözi: a falakon fekete-fehér fényképek a Vásárcsarnok hőskorából, ezenkívül régi edények, festett tányérok és óriási fakanalak erősítik a hely nevében is szereplő hangulatot. A legkedvesebb talán az a dizájnelem, hogy a fejünk felett húzódó fregolikról kockás konyharuhák lógnak,

mintha csak épp most teregetett volna ki a nagymama a heti nagymosás után.

Az étterem helyén eredetileg gazdabolt működött, és amikor 1998-ban elkezdődött az átalakítás, ügyeltek rá, hogy minden a műemléki védettséget élvező épülettel járó előírásoknak megfelelően történjen. A fa padlót, a falakat, a nyílászárókat is ennek megfelelően alakították ki, miközben a vendéglátáshoz szükséges háttér létrehozására is szükség volt.

Ekkor született meg a konyha is, amely 2010 óta Markó-Markech Attila konyhafőnök-séf birodalma. Ő felel azért, hogy a Fakanál ikonikus fogásai mindennap ugyanolyan minőségben kerüljenek a vendégek elé, és ebben a piac közelsége is segít, hiszen a szezonális, friss, minőségi alapanyagokat részben innen szerzik be.

Élő cigányzene

Az igazi unikum pedig az, hogy déltől 15 óráig mindennap élő cigányzene szól: ez Budapesten már nem sok helyen elérhető. Az étterem nemzetközi közönségének ez olyan plusz, ami külön jókedvre deríti őket, miközben mondjuk a házi sült kolbászt eszik mézes káposztával.

Apropó sülkolbász: az étterem időről időre tematikus esteket is rendez, ilyen a kolbásztöltő, illetve a pálinka blendelő program, aminek az eredményét a vendégek meg is kóstolhatják, sőt haza is vihetik.

Az „alkotásokat” az étterem munkatársai zsűrizik, így egy játékos verseny keretében ismerkedhetnek meg a külföldiek a magyar szokásokkal,

de ez akár céges csapatépítő is lehet. A Fakanál Étteremben ugyanis ilyen programok is helyet kapnak, de különleges hangulatú lagziknak is helyet ad, ami egyszerre idézi egy falusi csárda hangulatát, miközben itt van a város közepén.

A Fakanálban 9 és 11 óra között reggelizni is lehet, tojásrántotta, tükörtojás, ham and eggs és sült kolbász is szerepel az étlapon, káposztával, mellé frissen facsart narancslevet, kávét is kérhetünk. Italok tekintetében van náluk házi limonádé, csapolt sör, és természetesen magyar borok és pálinkák is. A muskotályos szőlőből készült, különleges Villányi pálinka Fakanál feliratú, csatos palackban érkezik, amit szuvenírként haza is lehet vinni. Emlék lehet az étterem valamelyik izgalmas szegletében ellőt szelfi is, hiszen a Fakanál igazi bakancslistás hely, amit fel kell keresni.

A Fakanál Étterem az Eventrend Group tagja

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy 1000 munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy 20 gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel étterem, a New York Kávéház, a Városliget Café & Restaurant, a Spoon the Boat, a Főőrség Kávéház, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa cateringszolgáltatása, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom az Eventrend Group közreműködésével jött létre.