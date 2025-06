Fogadó, ahol a rántott spárga fejedelmi, a csirkemájat meg szakajtóval mérik

Gavallérok, konfliskocsisok, hordárok, rejtve maradt grófok, kucséberek és hírlapírók: Krúdy letűnt világából már csak szavak – jelentéstartalom nélkül. Mint kinőtt, naftalinszagú felöltő roggyant szekrény mélyén, válltöméseiben viseli még egykori gazdája daliás alakját. Csak nekem támad kedvem, hogy abba a kabátba bújva nyakamba vegyem a várost, és felleljem e letűnt kor porlepte nyomait. Ha még csak por lenne... Már csak hűlt helyei egykori vendéglőknek, külvárosi kocsmáknak, nagyvilági mulatóknak, fényes ablakú kávéházaknak.

Bécsig kellett mennem, hogy egy sarki kifőzde kézzel írott étlapjának szálkás betűit kisilabizálva rátaláljak a régi vágású házias koszt vendéglői variánsára.

A Gasthaus Woracziczky gemütlich otthonos miliőjében, ahol a söntés még az, ami: onnan mérik az italt kifelé. Mögötte a konyha gőzbe borult homálya párállik, kívül a vendégtérben néhány ócskapiaci bútor, tálaló és dísztárgy kifinomult ízléssel, magától értetődő funkcionalitással; ideális családias kényelem a szerényen gyarapodó, de azért a szegénységet méltósággal viselő időkből.

Rántott spárga, ahogyan kell

Egy fiatal női arcon a pókhálós finomságú korai szarkalábak. Karján, vádliján az absztrakt motívumokat idéző tetoválások poszthippi meséket ébresztenek bennem, hányatott sorsát önként vállaló, tompa virgoncságát tekintetében büszkén viselő felszolgálónk köré építek sosem volt históriát. Mintha az egész életét tudnám – anélkül, hogy egyetlen szót váltottunk is volna. Betévedő vendég vagyok, aki a múlton mereng, ő meg kézzel írott, nehezen olvasható étlapot tesz elém. A fentebb leírt látvány olyan, mint egy régi fénykép kopott keretben. Amikor rám villantja tekintetét, mintha mosolyogva helyeselne. Nem rontja el a mesémet. Konfabulálj, egyezik bele, és elém teszi a rántott spárgát, némi majonézes endíviával körítve.

Felhabzik bennem a kulináris forradalmár, nem hiszek a szememnek, itt valóban panírba-morzsába hajtották a fehér spárgát, ezt a viszkózus opálos csillogású természeti csodát, mely orgonasípként szólaltatja meg bélelt ízét. De ami volt, attól nem lehet elszakadni, annak lennie kell, ha egyszer a császári bérkocsis, amikor kihágott a mindennapok unalmából, a lócitrom tarkította macskaköves patkó kopogásából, akkor eltartott kisujjal majszolta a rántott spárgát. Bécsi vére rapid csörgedezett, lába polkát járta örömében, két falat szünetében fütyülte a dallamot. Nekem sincs miért szégyenkeznem, még ha olyannyira is megcsapott a fine dining kénköves nyila,

ezt a morzsás spárgát letuszkolom, istenuccse.

Olvasva az ákombákom betűket, rám törnek múltnak árnyai: itt erőleves is van, jól odakozmált palacsintatészta-csíkokkal nehezítve, azt nem hagyhatom ki. Már azt hittem, ebben az életben nem fogom érezni a palacsinta szélének pörkölődött ízét, amint feloldódik a csontból főtt lében. Nincs ehhez fogható otthonos, beletörődést kívánó érzés, ami az ifjúkor rabságnak érzett idejét képes volna ilyen erővel felidézni. Meg is torpanok ijedtemben, hogy minden ódzkodásom ellenére megadtam magam a leveses kozmának. Egy szakajtó csirkemáj, az is rántva, erre jól csúszik a spriccer. Szórakozottan kapkodom a borzasokat, míg a végére nem érek.

N28, durbincs, filé

Most jöhetne itt mindenféle okoskodás erről meg amarról, de csak annyit teszek hozzá, hogy ez egy Michelin-ajánlott hely, sőt Bib Gourmand, ami eszembe juttat egy budapesti Bib Gourmand helyet, az N28-at. Oda is azért megyek, hogy a művészetnek álcázott klóngasztronómia túlbonyolított kreatúrái helyett kortárs ihletésű, faltól falig pattogó ízekkel kényeztessem ízlelőbimbóimat. Szóval, hogy egyek valami jót, aminek saját íze van.

Azt, ami, viszont perfekt kivitelben.

Tehát, amikor azt olvasom, hogy orjaleves, akkor tudom, hogy orjacsont főtt hosszan, míg szépen leváltak róla a zsíroscafatok, friss zöldség kerül tálaláskor a tányérba, meg csusszanós vastagtészta. Mágikus arányú hármas harmónia. Van, aki érzi, aki pedig nem, az nem is fogja. Türelmetlen a kulináris érzék, nem kegyelmez.

Bőrén sült durbincsfilé zöldspárgás rizottóval. Megbízható bisztrófogás, főként, ha minden állag a helyén van. Nem kell hozzá szakácsdoktorátus, csak a nyersanyagok tisztelete, ismerete. Rizottó megfelelő rizsből, ondolált kivitelben, szaftosan, fogkeményen, mégis lágyan. Ropogósra sült halbőr, alatta feszesen kagylósra bomló hús. Spárga, harapást tűrő szelvényekben, szelíden kesernyés-zöldes ízeivel süllyed a rizottóba.

Ha van saját keverésű morzsánk, hogy hirtelenjében egy mangalica karajt beleforgassunk, ne habozzunk, tegyük meg azonnal, ahogy itt az N28-ban is teszik. Itthon vagyok, és ez előbb utóbb azzal jár, hogy rántott karajt eszem, mi mást, legyen hozzá burgonyapüré, az sem baj, ha érzem a friss krumpli ízét, bár vajjal készült, és csípjen meg a kovászos uborka, az a dolga.

És ha eddig nem részleteztem volna, mondhatom, hogy még a vékonyra szelt mangalica karaj is annyira szaftos, amennyire kell neki, a morzsa ropog, nem fojtó, van neki önálló identitása – hogy össze ne téveszd mások morzsáival.

Pierre gasztroesztéta.

