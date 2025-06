LIKE Bisztró Törökbálinton, ahol Pierre minden igyekezete romba dőlt

Rákerestem a LIKE Bisztró és Pizzéria weboldalára. Látva az étlapot, döbbenettel vegyes kételkedéssel konstatáltam, hogy szinte minden főétel valahol a háromezres tartományban mozog, ami – figyelembe véve a vendéglátás jelen körülményeit – elég könnyelmű árképzésnek tűnhet.

A LIKE Törökbálinton van, a mesebelinek hangzó Tükörhegy környékén. Egy takaros üveg előtetős, udvaros ház. Ez a LIKE, saját parkolóval, csenevész pálmafákkal tarkított pamlagos kerttel hívogatja az igényes fogyasztót, aki magam is volnék. Bent minden a kényeztető vendéglátásról szól, a formás fotelszékek, a világos színek. A tágas térben az egymástól megfelelő távolságban lévő asztalok a vendégek személyes auráját tiszteletben tartó elrendezésben helyezkednek el.

Fiatal, cserfes-kedves mosolyú leány kecses mozdulattal elénk teszi az étlapot, és itt jön az első meglepetés: ez az étlap

nem az az étlap, amit a neten láttam, ezen más ételek szerepelnek, jóval magasabb, amúgy a mai helyzetnek nagyjából megfelelő árakon.

Szóvá is teszem, de csak úgy szelíden, inkább kíváncsiságból. Kicsit zavarba jön a lány, elismeri, hogy már régóta tervezik levenni a régi étlapot, de szemlátomást még nem sikerült. Nem tulajdonítok nagy jelentőséget az ügynek, bár nem elegáns a fogyasztó megtévesztése, még ha szimpla trehányságból is fakad.

Ami nyers, az nyers

Cézársaláta induláshoz. Friss salátaszív, parmezán jellegű forgácsok, fűszeres krutonnak aligha nevezhető, inkább a száraz kenyér kategóriába sorolható pirított kenyérrel, édes ízbe hajló, amúgy krémes, gyaníthatóan ipari majonézzel. Ez volna elsőre a kissé kíméletlennek tűnő leírás, de azért ennél jobb: dicsérendő frissesség, ízléses tálalás jellemzi, az átlagosnál igényesebb kivitelben. Ha az öntet házilag készül, savasabb, vastagabb, pikánsabb lenne, még az ipari majonéz felturbózása is megengedett, csak történjen valami emlékezetes azon a tányéron, same in English a kruton vonatkozásában, ne adj’ isten, olívaolajban pirult fokhagymás kenyérkockák, és máris dübörögne a cézárunk.

Kacsarilette. Ha a konfitált kacsacombról és -hátról lehámozható, szaftos cupákos húsmaradékokat a kacsa zsírjával egybegyúrjuk, formába öntjük, és úgy balkézről még egy kis morzsolt kacsatepertőt is adunk hozzá, akkor azt bátran hívhatjuk kacsarilette-nek.

Kábé ez a kellemesen zsír által összetartott, tepsi aljáról összegyűjtött, fentebb leírt ínyencség van most előttem, talán csak a tepertőmorzsa hiányzik belőle. Van hozzá pirított kenyér, és még ha igazi kenyér volna, akkor egy árva szót sem szólhatnék, de ez is elmegy, a kacsazsírt ez is szivacsként szívja. Viszont a mellé sarabolt, nyers kísérő zöldség-összeállítás bármennyire is hagyományos magyar konyhai szokásként ismert, nagyon kiábrándító. Éttermi kiszerelésben kezeletlen hagymát, uborkát, paprikát tenni a tányérra fantáziátlanságról árulkodik, nem beszélve arról, hogy a különböző állagú, savanyított, marinált ésatöbbi megoldások mennyire emelnék a zsíros kacsacupákok, -cafatok élvezetét.

Kibicsaklott, kár érte.

Piros lábosban gulyáslevest itt, a Tükörhegy aljában, kár lenne kihagyni. Kár, hogy a gulyásleves frissítő zöldszórás nélkül, meglehetősen fáradt paprikával, lomha ízekkel kerül elém, pedig ebben még csipetke is van, köménymag hiányától sem szenved, bár csak diszkréten villan fel itt-ott. A jobbak közé tartozik, de egy élénkítés bőven ráférne.

A szétfőtt zöldségek további lomhaságfaktorral bővítik a lé fáradt paprikába hulló ízét.

Mármost ezek volnának a nüanszokba fulladó szakmai megjegyzések, mert amúgy van egy kevésbé szigorú értékelés is, miszerint ez a leves, ha nem is kiváló, de az átlagnál jobb ízű, bárcsak mindenhol ilyen lenne, és nem kell az okoskodó, fennhéjázó álanalitikus duma – intem magamat.

A konyha ördögei nem szeretik, ha az átlagosnak tételezett közízlés gúzsba köti szárnyaló fantáziájukat, lefékezi burjánzó innovatív kreatív képességeiket, ezért érdemes hagyni, hogy séfünk kulináris önkifejező vágyait is kiélhesse a konyhában, áldozatos munkája ne fulladjon monotóniába.

Ennek lenne egyik szép példája a mentás zöldborsóleves pirított rákfarkakkal, lime-mal ízesített mascarponehabbal. Dicséretes bátorságról tanúskodik a nem szokványosnak minősülő tejtermék-tenger gyümölcse párosítás. Kockázatos duó. Minden az arányokon és a ténylegesen kihegyezett ízek ölelkező rímelésén múlik. Például: ha a beígért mentaízesítés – ami klasszikus zöldborsófrissítő megoldás – érezhető lenne, de nem az, nagyban segíthetné a rákfarkak érvényesülését. Ráadásként az odakozmált cukorborsóhéjak inkább rontják az elérni kívánt harmóniát – az amúgy is túltengő mascarponehab árnyékában.

Úgy érzem, hogy az „íz-galmasnak” tervezett elképzelés a megvalósulás során kibicsaklott. Kár érte.

Visszakanyarodunk a magyar bisztrókonyha ismertebb fogásaihoz, mégiscsak itt volnánk egy, a feltörekvő középosztály lakóövezetében üzemelő divatos bisztróban. Nem hagyhatom ki a brassói aprópecsenyét és a borjúpaprikást tojásos galuskával, tejfölös uborkasalátával.

Megbocsáthatatlan tojásos nokedli

Egyáltalán nem bánom, ha a brassóiban a lepirított előfőzött burgonyakockák már-már túllépik a megengedett odapirulást. Jó nézni a kockaélek kissé megfeketedett széleit, míg ki nem derül, hogy azok brutálisan megégtek, a paprikás közeg miatt meg is keseredtek.

Innentől minden igyekezet romba dől.

Arról nem is beszélve, hogy az apróra, de nem egyenletes méretűre sarabolt sertésszűzdarabok a hőkezelés során megkérgesedtek, szaftos-omlós képességeiket totálisan elvesztették. Gyanítom, hogy a többszöri felmelegítés, az összetevők nem különálló kezelése eredményeként lett keserű, kemény és szafthiányos fogás. Még így is nyomokban magán viseli a kezdeti friss állapot jeleit.

Kezdjük a tojásos nokedlinél: egyszerűnek tűnik. Csusszanó vajas nokedli, látszólagos ellenállást sugárzó, magát mégis könnyen megadó, nem szabályos formájú, frissen készült, kézzel-késsel-kanállal szaggatott tészta. Amikor ezzel meglennénk, akkor jön a felvert tojás, amelybe beleforgatjuk a forró vajas nokedliket, úgy, hogy a tojás ne szilárduljon meg, hanem fényes-könnyedén-ragadós emulzióként fedje a nokedliket. Ez a cél. Minden ettől eltérő kivitelezés ellentmond a tojásos nokedli közismert tudományos leírásának, és az még csak hagyján, de a tojásos nokedliből fakadó élvezeteknek is, ami megbocsáthatatlan. Sajnálom.

Külön fejezet a paprikás szósz, amely magától értetődően kell hogy rásimuljon a zsenge borjúból készített két-három dobókockányi méretű húsvágatokra. Ne legyen túl kicsi, de túl nagy se, akkora éppen, hogy villával kettészegve a szakadás nyomán azonnal jelenjen meg a krémes paprikás szaft, mintegy a sebet begyógyítandó.

A tárgyalt esetben a nokedli tojásrántottába merül, a szósz gyaníthatóan paprikaégési nyomoktól keseredik, a hússal kapcsolatban pedig felmerül, hogy vajon minden kis darabja borjúeredetű-e. Ennek oka az, hogy a nagyobb méretű húsfalatok kísértetiesen hasonlítanak a brassóiban észlelt kiszáradt húsvágatokhoz.

Befejező aktusként aranygaluska következik. Nehéz műfaj, nem is veszik sokan a bátorságot, hogy étlapra tegyék, pedig ennél hálásabb, a magyar polgári kulináris hagyományokat képviselő fogás aligha van. De az biztos, hogy echte vaníliarudacskából nyert kaparék nélkül nem az igazi, esetleg a folyékony vaníliaaroma időnként megengedett, ha szorít a gazdasági kényszer. De érdemes az ilyenkor hallatott neheztelő hümmögéssel is számolni, szóval legyen igazi vanília abban a sodóban. Az sem baj, ha a vaníliaszemcsék itt-ott feltűnnek a sűrű krémben.

De ilyesmi nem fordulhat elő, ha pudingporból készül a sodónak aligha nevezhető zavaros állagú szósz, mint jelen esetben.

Még akkor sem, ha szifonból nyomnák, hogy habosodjon. Íze akkor is a nyomasztóan túltengő műcukorba süpped. Különösen sajnálatos ez, ha maga a tészta egész jó, bár némileg dióhiányos, és kissé túlsült, de még így is emlékeztet a békebeli aranygaluskára, egy originál sodó részben ellensúlyozta volna a hibákat.

Felemás érzésekkel távoztunk két főre negyvenezret hátrahagyva. Nem sajnálom, de annyit bátorkodnék megjegyezni, hogy ezér’ a pénzér’ már meg kell küzdeni, nekik is, nekem is.

Pierre gasztroesztéta.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

