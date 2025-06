Az őriszentpéteri Pajta lett idén az Év Étterme

Június 16-án, hétfőn este rendezték meg a hazai gasztronómiai élet legrangosabb eseményét, a Dining Guide Év Étterme Gálát, ahol kihirdették 2025 legjobbjait. Az Év Étterme díjat idén az őriszentpéteri Pajta nyerte, míg a Best Of The Best címet továbbra is a Stand őrzi. Az Év Szerethető Étterme az Alelí Budapest lett, az Év Fenntartható Étterme díjat pedig a SALT érdemelte ki.

A Dining Guide TOP100 Étteremkalauz a hazai gasztronómiai élet legrégebbi és az egyik legmeghatározóbb szakmai kiadványa – évről évre megbízható iránytűként segíti azokat, akik minőségi vendéglátóhelyeket keresnek szerte az országban. Legfrissebb kiadása is érzékenyen reagál a hazai gasztrotérkép folyamatos változására.

Egyes helyek bezárnak, mások szinte hónapok alatt futnak fel. Ezért kiemelten fontos, hogy a végső értékeléseknél a legfrissebb állapotokat tükrözzük

– hangsúlyozta Herczeg Zoltán, a Dining Guide felelős kiadója és gasztronómiai szakértője.

Pizzák és különdíjasok

A hazai gasztronómiai életben új fejezet nyílt: van egy étel, amely tökéletesen reflektál a mai magyar gasztrokultúra lendületes fejlődésére – ez pedig nem más, mint a pizza. Idén a Dining Guide egy új TOP50-es listával a legjobb hazai pizzériákat is ajánlja. Magyarországon az elmúlt években a legnépszerűbb alternatív vendéglátóhelyek a pizzériák, amelyek közül több magas minőséget képviselő hely az ország kisebb településein is elérhető.

A hétfői gálán az Év Étterme díj átadása előtt színpadra szólították az est különdíjasait: a Dining Guide TOP100 Étteremkalauz 2022 óta a Dining Guide – Master Good Best Of The Best, vagyis a legjobbak legjobbjai besorolással ismeri el azon egységeknek példamutató teljesítményét, amelyek korábban legalább háromszor érték el a kategóriájuk legjobb helyezését.

A díjat immár negyedik alkalommal a Stand vehette át.

A Dining Guide – Mobilsofa Az Év Szerethető Étterme díjat az Alelí Budapest kapta az olasz és magyar konyha alapos és szenvedélyes összekapcsolása, a kompromisszumot nem ismerő, autentikus alapanyag-választás, valamint a barátságos és professzionális szerviz elismeréseként.

A vendégek döntéseit ma már nem csak az ízek, az ár vagy a design befolyásolja – egyre fontosabb szempont, hogy az adott hely mennyire működik tudatosan és felelősen. A Dining Guide – Bibo & Cleaneco Az Év Fenntartható Étterme díjjal idén a SALT éttermet jutalmazta:

az étterem az észak-európai, úgynevezett nordic stílust követi, amely a helyi alapanyagokat naturális és formabontó szemlélettel értelmezi újra.

Az encsi Anyukám Mondta vehette át a Dining Guide Az Év Legjobb Pizzája díjat. Magyarország egyik legikonikusabb vidéki vendéglátó egységének kínálata személyes történeteken alapul, miközben a hagyományos olasz és magyar gasztronómiát izgalmasan vegyíti a modern, kortárs megoldásokkal.

A hazai gasztronómia legjobbjai

Az Év Étterme díj odaítélésének feltételrendszere 2024 óta jelentősen megváltozott. Már nem a TOP10-es lista legmagasabb pontszámmal rendelkező étterme kapja a díjat, hanem az a TOP10-es listán szereplő hely, amely több szempont figyelembevételével is a legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtja. Az Év Étterme 2025-ben ezek alapján az őriszentpéteri Pajta lett.

A családi vállalkozásként működő Pajta országszerte elismertté vált egyedi farm-to-table koncepciójának köszönhetően.

Az Őrség emblematikus alapanyagaira építő étterem szemléletét a skandináv gasztronómiai irányzat határozza meg, felelősségteljes elköteleződése a fenntarthatóság és az Őrség gasztronómiai hagyományai iránt példaértékű. Tulajdonosai a fiatal házaspár, Kvasznicza Flóra és Ferenc, akik Budapestet hátrahagyva az Őrségbe költöztek, hogy megvalósítsák álmukat. A konyha élén Akács István áll, aki a hazai és nemzetközi fine dining világában szerzett tapasztalatait kamatoztatva alkot kifogástalan minőségű, precíz és kreatív menüsorokat.

A 2025-ös Dining Guide Év Étterme Díjátadó Gála díjazottjai

Dining Guide Év Étterme Díj: Pajta

TOP10+2 Étterem:

Platán Gourmet Étterem

Rumour By Rácz Jenő

Pajta

42 Restaurant

SALT

Babel Budapest

Essência Restaurant – Tiago & Éva

Sauska 48

Borkonyha Étterem

Costes Downtown

Spago Budapest By Wolfgang Puck

Costes Restaurant

A Dining Guide TOP10-es ranglistáján a legtöbb pontszámot elért vidéki étterem a Platán Gourmet. Pesti István séf Budapesttől 50 kilométerre, a Tatai-tó partján, festői környezetben – egy öreg platánfa mellett – valósította meg fine dining éttermi koncepcióját.

Rácz Jenő séf és Gerendai Károly, a Costes Csoport alapítójának közös vállalkozása, a Rumour by Rácz Jenő étterem következik a listán, amely egyedülálló módon a chef's table koncepciót honosította meg hazánkban. A külföldről hazatérő séf első hazai éttermében saját személyét helyezi a középpontba, a vendégeket pedig rendhagyó gasztroszínházi élményre invitálja.

Az esztergomi 42 Restaurant három éve nyitott, és azonnal berobbant a hazai gourmet éttermek élvonalába. Koncepcióját jelentős mértékben formálja tulajdonosának, Varga Sándornak a szemlélete, aki a világ leghíresebb fine dining éttermeit bemutató Alexander the Guest YouTube-csatornát is vezeti. A konyha élén 2024 végétől a fiatal séftehetség, Koppány Levente áll, aki Barna Ádámot váltotta a pozícióban.

A SALT séfje, Tóth Szilárd következetesen halad előre a hazánkban még mindig diszkréten reprezentált, újító megközelítésű farm-to-table éttermi stílus meghonosításának útján. Az étterem szemlélete az elmúlt évtizedekben divatossá vált észak-európai, úgynevezett nordic stílust követi.

A hazai gasztronómiai életben szokatlan módon a Babel Budapest étterem konyhájának stílusa, éttermi filozófiája nemcsak Kaszás Kornél executive séf személyéhez köthető: a koncepciót a tulajdonos, Hlatky-Schlichter Hubert határozta meg. A gondolkodásmód, az ételek interpretációja a nordic cuisine stílusjegyeit tükrözi.

Tiago Sabarigo már közel tíz éve él Budapesten, ahol neve a Costes Downtown séfjeként vált ismertté. 2020-ban feleségével, Jenei Évával közösen nyitották meg saját éttermüket, az Essênciát az V. kerületben, amely egyedi módon ötvözi a portugál és a magyar gasztronómiai hagyományokat. Az Essência koncepciója Tiago portugál gyökereiből merít ihletet, miközben nagy hangsúlyt fektet a hazai alapanyagokra is.

A dél-dunántúli régió legmagasabb gasztronómiai minőségét kétséget kizáróan a villányi Sauska 48 prezentálja, amely egy „étterem a borászat szívében”. A konyhát jegyző nagy múltú séf, Bicsár Attila itt alkotta meg a felszabadult falusi gourmet konyha fogalmát, amelyhez méltó helyszínt a nemzetközileg ismert nagyvállalkozó, Sauska Krisztián, az ikonikus Sauska borbirtokok tulajdonosa biztosít.

A Borkonyha a magyar gasztronómiai élet állócsillaga, mely az elmúlt 14 évben is megtartotta vezető szerepét. Gasztronómiai koncepciójáért a televíziós műsorokból is ismert Sárközi Ákos felel, de az étterem mindennapjaiban a kezdetektől jelen van Puskás Csaba sous séf is. Az étlap desszertválasztéka Béres Anett cukrászséf nevéhez köthető.

A Prestige Hotel éttermeként működő Costes Downtown konyháján egy elhivatott fiatalokból álló csapat dolgozik, élén Hack Barnabás séffel, aki Molnár Márktól vette át a stafétát. A friss koncepció nem kisebb vállalással támogatja a vendégélmény-központú étkezést, minthogy Budapest vibrálását, élénkségét viszi a tányérjainkra.

A budapesti luxusszálloda, a Matild Palace Luxury Collection Hotel Budapest földszintjén működik az osztrák séflegenda, Wolfgang Puck nevét viselő étterem. A Spago by Wolfgang Puck konyháját egy Michelin-csillagos helyeken edződött szakember, Szántó István executive chef vezeti. A Spago koncepciójának része, hogy az éttermek menükínálata mindig kiegészül a jellegzetes helyi ételekkel is.

Magyarország első, nemzetközi értelemben is elismert fine dining étterme a Costes Restaurant volt. A Gerendai Károly és társai által létrehozott, emblematikusnak számító Ráday utcai étterem szakmai munkáját a Costes Csoport másik egységét, a Rumour by Rácz Jenő éttermet is jegyző Rácz Jenő séf vezeti.

Szakmai díjak

A Dining Guide – Chef Market Az Év Ifjú Séftehetsége díjat Tóth Keve séf számára nyújtották át, aki 2025-től a balatonszőlősi Casa Christa konyhájának irányításáért és az étlap finomhangolásáért felel. A Dining Guide – Caffé Perté Az Év Szervizembere díj nyertese Becker Gábor, a Kollázs Brasserie & Bar étteremvezető-helyettese és vezető sommelierje lett, aki a professzionális, magas színvonalon megvalósított éttermi szerviz munkájával járul hozzá ahhoz, hogy a Kollázs mára Budapest egyik legmegbízhatóbb éttermévé nőte ki magát. A Dining Guide – Magyar Bormarketing Ügynökség Az Év Sommelierje díjjal pedig Kiss Ferencet, a Dorothea Hotelben található két ikonikus étterem, az Alelí és a BiBo Budapest vezető sommelier-jét ismerte el.