Így még biztosan nem látta Magyarországot

Tekintélyes méretű riportkönyvet tett le az (ebédlő)asztalra György Zsombor, aki a fejébe vette, hogy körbejárja az országot, és megnézi, mit esznek a magyarok. Ilyen terjedelmű és mélységű munkára nálunk eddig még senki nem vállalkozott, Pörc című kötete így nemcsak hiánypótló, de a magyar szociografikus irodalom legszebb hagyományait is idézi.

A gasztronómiáról nagyon sok szó esett az utóbbi 15-20 évben Magyarországon, jeles írók, publicisták tűzték tollhegyre a magyar kulinária visszásságait, majd nem kevésbé jeles séfek tűrték fel szakácskabátjuk ujját, és veselkedtek neki, hogy a szocializmus évei alatt megfáradt magyar konyhát felrázzák, megújítsák, modernebbé, fogyaszthatóbbá tegyék.

Mindeközben vérre menő viták zajlottak arról, hol is keressük az autentikus gyökereket,

hova és meddig kellene visszanyúlni, ha a valódi magyar konyhát akarjuk megteremteni: az erdélyi tűzhelyek őrzik leginkább a lángot, netán a Monarchia polgári tradíciói az irányadók, vagy ennél régebbi időkig kell visszamenni, a főúri konyhák alapanyagokban dúskáló világába? És vajon valóban kihagyhatatlan alapfűszerünk a pirospaprika?

Étel, élet, közélet

A viták és az erőfeszítések nem voltak hiábavalók, lettek Michelin-csillagos éttermek, nyílt sokféle vendéglátóhely a fine diningtól a street foodig, születtek magyarországi gasztrokalauzok, hogy hol mit érdemes enni, merre induljunk, ha igényes vendéglátásra vágyunk. Lettek gasztrofesztiválok, amelyek egy-egy település kulináris identitását megrajzolva kívánták a hagyományaikat tovább éltetni, netán feltámasztani.

És mindeközben nem egyszer megkapta a „nép”, hogy ideje elmozdulni a pörkölt és a rántott hús adta tengelyről, hogyan fordulhat elő, hogy hétvégente még mindig kelkáposztafőzelék-szag terjeng a lépcsőházakban, és húsklopfolásra ébrednek a későn kelők. Miért nem termel zöldséget, akinek kertje van, miért nem biopiacon vásárol, aki megtehetné, és egyáltalán, aki nem süt otthon kovászos kenyeret, az a kezdő ínyencek előkészítő osztályába sem iratkozhat be.

Egy dolgot nem tett meg senki: nem nézte meg, hogy valójában mit is esznek az emberek Magyarországon.

Ezt tette meg végül György Zsombor, a Magyar Hang főszerkesztője. Konkrétan nekiindult, megtett több tízezer kilométert, felkeresett több mint 120 települést, szóba elegyedett az emberekkel, bekéredzkedett szegényes vagy módosabb konyhájukba, az asztalukhoz telepedett, és összegyűjtött megszámlálhatatlanul sok ételreceptet és élettörténetet. Étel és élet ugyanis nem elválaszthatók egymástól, sőt még a közélet is beszüremkedik, de ez talán a politikában edződött szerzőnek is köszönhető (lásd rögtön az első fejezetcímet, amely így hangzik: Csengeri örökösök, vagy a szerző megjegyzését, hogy Magyarország olykor halszagú).

Égető ardéj, gőzölgő pogácsi

Dödölle és halászlé, égető ardéj és gőzölgő pogácsi, hawaii pizza és pöcsmácsik (utóbbi receptje a 254. oldalon). Részben tudjuk, másrészről fogalmunk sincs, mit esznek, hogyan élnek az emberek. György Zsombor riportkötetében történetekbe ágyazva állunk neki főzni, megismerjük a körülményeket, a motivációkat is. A szerző a bevezetőjében leírja, hogyan változott meg a 2010-es évek óta a magyar vidék, miért tűntek el az állatok, miért macerás a kiskert, hogyan szűnt meg a tanyavilág, és mindez hogyan alakította át az étkezési kultúrát – nem Pesten vagy a Balaton-felvidéken, hanem Karcagon, Püspökladányban vagy Kétegyházán.

György Zsombor szerint a magyar gasztronómia értékes és gazdag, de nem választató el a közállapotainktól,

a kultúra egészének nehézségeitől – a Borbély Szilárd- és Tar Sándor-idézetek sem véletlenek. Enni azonban így is öröm, ha megtaláljuk a módját, hogy lassan, nem túlbonyolítva, egymásra is figyelve (újra) asztalhoz üljünk és pletykálkodjunk, beszélgessünk, mai divatos szóval: kapcsolódjunk. És nem kell késhegyig menő vitát folytatni arról, hogy ki milyen formájúra vágja a lecsóba a paprikát, passzírozza-e a halászlevet, és hogyan tekeri fel a töltött káposztát, mert mindenkinek úgy lesz jó, ahogy otthon a nagymamája csinálta.

Pillanatnyi látlelet

Sokszor elhangzott az elmúlt években az is, hogy a magyar gasztronómiáról nem született olyan átfogó mű, mint a franciáknál az id. Alexandre Dumas által jegyzett Nagy konyhaszótár (Le grand dictionnaire de cuisine, 1873), hogy dokumentálhatta volna az alapanyagokat, a feldolgozási módokat, megrajzolta volna Magyarország íztérképét – és most már valószínűleg nem is fog.

Jelentős – bizonyos részterületeket feldolgozó munkák – készültek Mikszáth Kálmán idejében és napjainkban is, utóbbiak számos tévedést is helyretettek, amelyek makacsul tartják magukat, és ez nagyon fontos. György Zsombor sem törekedett teljességre, bár sok történeti leírás, elemzés is szerepel a könyvben.

Csupán batyut kötött, és egy pillanatnyi látleletet vett a mai magyar gasztronómia valódi, hétköznapi helyzetéről.

A szerző eddigi munkásságáról a Pörc hátoldalán azt olvashatjuk, hogy pályáját a Magyar Nemzetnél kezdte, de azt már egy Facebook-bejegyzéséből tudjuk, hogy a csóró egyetemista gyakornok rendszeresen csent a kávézóknak kirakott kockacukorból egy-egy szemet, hogy kibírja lapzártáig összeesés nélkül. Abból a már-már éhező újságírói létből jutott el tehát – a korábban a világ minden tájáról tudósító és ott is szinte mindent megkóstoló – riporter addig a gasztrokalandig, amelynek során „végigette” és végigbeszélgette Magyarországot.

György Zsombor: Pörc

Mit esznek az emberek Magyarországon? Ízek, személyes történetek, gasztroriportok térségről térségre

Magyar Hang Könyvek, 2024

332 oldal