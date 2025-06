Új egységgel bővült a kedvelt budai cukrászda

Új közösségi hellyel lett gazdagabb Budakeszi: megnyitott a Cziniel Budakeszi Cukrászda és Kávéház, a hely, amely nem csupán a finom falatokról és süteményekről, hanem a találkozásokról is szól. Az új helyszín a lgendás Gesztenyéskert Nagyvendéglő épületében kapott otthont – új arculattal, friss kínálattal, de a már jól ismert, a Czinieltől megszokott vendégszeretettel.

Három erős hagyomány találkozik a Cziniel Budakeszi Cukrászda és Kávéház szellemiségében: egyrészt érzékelhető a hely, a Gesztenyéskert hangulata, ahol az új kávéház megszületett, másrészt ugyanazt a kedvességet és minőséget találhatja meg a betérő, mint a Cziniel Római parti egységében, harmadrészt pedig érződik mindaz, amit a tulajdonos Eventrend Group a vendéglátásról gondol.

Fotó: Cziniel Budakeszi Cukrászda és Kávéház

Utóbbi pedig nem más, mint hogy az adott egység legyen egy olyan szerethető találkozóhely, ahol a családok, a nagyszülők, az unokák, a fiatalok a barátok, barátnők is megtalálják mindazt, ami számukra egy vendéglátóhelyen, egy igazi kávéházban fontos: hangulatos belső tereket, árnyas teraszt, és egyszerűnek tűnő, de magas minőségű ételeket reggelire, brunchra és ebédre is, hozzá finom süteményt, kávét, fagylaltot. Ahogy az Eventrend Group is fogalmaz, ezek az „Életre szóló pillanatok”.

Tartalmas brunch

A Cziniel célja egyszerű: olyan helyet teremteni, ahol jó lenni. Jó találkozni, beszélgetni, reggelizni, vagy csak beugrani egy sütire. A kínálatban klasszikus reggelik, izgalmas brunch fogások, könnyű saláták, tartalmas melegételek, házifagylaltok, több mint 60-féle sütemény, hideg-meleg italok és kávékülönlegességek is helyet kaptak – minden napszakhoz és hangulathoz igazodva. Még a reggeli is többféle stílusú, a bundáskenyértől az avokádós és buggyantott tojásos toastokon át a különböző granolákig mindent megtalálunk.

A kávéhoz eszegethetünk sós aprósüteményt – a sajtos, tökmagos, tepertős pogácsák mellett egyre népszerűbb a szárított paradicsomos pogácsájukk is –, a sütemények közül pedig a házi krémes, a francia krémes és a belga csokis krémes fontos „csemege”. A klasszikus tortaszeletek mellett – mint az Eszterházy, a Sacher vagy a dobostorta – egy ideje a francia desszertek is fontos részei a kínálatnak, mint a karamellás körte mousse vagy a csak náluk kapható Cziniel-szelet.

Mentes sütik

Egyre hangsúlyosabbá válik a „mentes” desszertkínálat is, legyen szó glutén-, cukor- vagy tejfehérjementes, illetve vegán vagy paleo süteményekről. Ilyen finomság náluk a mandula málna szelet, a paleo matcha málna desszert és a vegán feketeribizlis sajttorta.

A kávéházi fogások sorában a könnyebb, nyári, egészségesebb ételek kerültek fókuszba

(tartalmas saláták, egészséges alapanyagok, humusz, roppanós zöldségek, superfoodok), amelyek jól kiegészíthetnek egy-egy brunchot, de önállóan, főételként is megállják a helyüket.

A hétvégék sem maradnak különlegességek nélkül: házias vasárnapi ebéddel – gazdag húslevessel házi grízgaluskával, félpankó morzsában sült ropogós rántott hússal, krémes burgonyapürével és uborkasalátával – várják a vendégeket, mintha csak otthon lennénk. A rakott kelt pedig teljesen újragondolták, így ízeiben klasszikus, megjelenésében, textúráiban friss és különleges fogás lett.

Közösségi programok

Az épületben tágas, világos vendégtér, kandallós télikert és 14 méteres pult várja a vendégeket – itt minden gyorsan átlátható és könnyen elérhető, akkor is, ha csak beugrunk egy gyors elviteles sütire, és akkor is, ha ráérősen szeretnénk üldögélni. Az emeleten lounge-hangulat, kanapék és családbarát gyereksarok, kint pedig árnyas kerthelyiség száz ülőhellyel, fagylaltterasz és élőzene várja a látogatókat.

A hely nem titkolt célja, hogy a budakeszi közösségi élet központi szereplőjévé váljon.

A Cziniel nemcsak vendéglátóhely, hanem közösségi tér is, ahol helyet kapnak kiállítások, koncertek, gyerekprogramok, és civil szervezetekkel is együttműködnek. A Cziniel egy applikációt is létrehozott, ezzel a vendégélmény még személyesebbé válik – egyedi ajánlatokkal, kedvezményekkel, előrendelési lehetőségekkel könnyítik meg vendégeik mindennapjait.

A Cziniel Budakeszi mögött az Eventrend Group áll, akik a római parti Cziniel sikerén felbuzdulva indították el a budakeszi egységet. A cégcsoport megvásárolta a régi Nagyvendéglőt, és a padlótól a padlásig mindent felújított.

Az Eventrend Group

Az Eventrend Group több mint három évtizednyi tapasztalattal rendelkezik kávéházak, éttermek, szállodák üzemeltetésében, valamint rendezvényszervezésben. A cégcsoporthoz jelenleg 31 projekt tartozik, és mintegy ezer munkavállalót foglalkoztat. Az Eventrend Grouphoz kötődik mintegy húsz gasztronómiai vállalkozás, többek között a Gundel Étterem, a New York Kávéház, a Centrál Kávéház, a Spoon the boat, a Főőrség Kávéház, a Városliget Café, a Séf Asztala, a Symbol, a Groupama Aréna vagy a Müpa catering szolgáltatása, illetve a Carlton Hotel Buda Castle üzemeltetése, emellett 24 budapesti rendezvényhelyszínen 79 egyedi rendezvényterem értékesítése is.

