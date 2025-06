Ha üzleti ebédre érkezett, tudnia kell, melyik fogásnál beszélhet az üzletről

Azt mondják a hozzáértők, hogy az üzleti ebéd típusú étkezésnek az a célja, hogy a formális kereteken kívül, de mégis professzionális közegben történjen a megbeszélés, tárgyalás, kapcsolatépítés vagy partneri együttműködés. Ez lenne az ún. „networking”, miszerint az üzleti kapcsolatokat könnyebb informális környezetben építeni. Pierre ismét utazik térben és időben, pedig csak beült a St. Andrea Restaurantba, Budapesten.

Nekem nincs bizniszem, csak itt darvadozok, valahol a Nyugati környékén, és arról vizionálok, hogy ha lenne itt egy szökőkút, gondolkodás nélkül beleugranék. Szökőkút az nincs, de van itt Zárkirály, meg Mr. Alkohol, és bármennyire csábító opciók is, én a szemközti St. Andrea éttermet választom.

Szerda van, jut eszembe, és az is, hogy újkori tapasztalataim szerint a nyári hőségben felszívódnak a megbízható fogyasztók, még a törzsvendégek is hűsölnek valahol, bizniszre nem gondolnak, nyakig ülnek a vízben. Ehhez képest, ahogy körbehordozom baljós tekintetemet, némi gyomorrángással konstatálom, hogy a hely tele van, vendégek minden asztalnál, még a pultnál is. Már majdnem megfutamodom, amikor valaki feláll egy kettes asztaltól, így leülhetek.

A szerelembe bele lehet halni

Még csak fészkelődöm a székemben, amikor ismerős dallam üti meg a fülem, de még nem tudom beazonosítani, mit is hallok. Aztán halványan feldereng egy római villa hatalmas nappalija, tele hanglemezekkel és műkincsekkel. Templomi áhítattal ülök félfenékkel egy csakmerjbelémülni fotel szélén, és figyelem az ősz mestert, Trovajolit, minden idők egyik legnagyobb filmzeneszerzőjét, ahogyan szárazra csontosodott ujjait a zongora billentyűin pillangókönnyedséggel járatja, keze alól édes-mézes dallamok csorognak.

Ezt hallom most itt, és ezek a dallamok még távolabb visznek gondolatban. Nem kell nekem madeleine ahhoz, hogy lássam, ahogy James Dean a halála előtt egy évvel egy amerikai fatemplom előtt túráztatja motorját, bent pedig az olasz filmcsillag, Pier Angeli esküszik örök hűséget egy másik férfinek. Pier Angeli mediterrán szépség, Vittorio de Sica felfedezettje néhány hónappal korábban még felbonthatatlannak tűnő szerelmi kötelékben volt James Deannel. Most itt az amerikai film örök fenegyereke, lázadója arra vár, hogy kilépjen az ifjú pár a templomból, keze a gázon, hogy dühének, csalódottságának motorfüstjével beborítsa őket, majd elhúzzon a távolba vesző országút ezüstcsíkján.

De a dallam úszik és megállapodik annál a pillanatnál, amikor Pier Angeli már elvált, James Dean halott, talán a szerelmi csalódás okozta halálát, sosem fogjuk megtudni. Pier Angeli új házasságban próbálja felejteni a felejthetetlent, és a férj, Trovajoli minden igyekezete, szerelme sem képes begyógyítani Pier Angeli megtört szívét. Elválnak, Pier Angeli 39 évesen végez magával.

A felidézett dallamok mintha a soha nem szűnő fájdalom visszhangjai lennének.

A mellettem lévő asztalnál két konszolidált középkorú úriember beszélget százalékokról, néha ránéznek telefonjaikra, bemondanak egy újabb számot, de közben egy pillanatra sem hagyják abba az evést. Addigra már én is látom, hogy mi a mai bizniszlöncs. Elillantak a múltat idéző pillanatok.

Karalébékrém, kacsamell

Kondicionált légkörben tanulmányozom a kínálatot, és az üzleti ebédről mint étkezési műfajról morfondírozok. Legyen reprezentatív, de nem túl puccos helyen, csendes, ahol lehet beszélgetni, és lehetőség szerint semleges helyszín, mindkét fél számára könnyen megközelíthető. Hát ez megvolna. Még azt is mondja az erre vonatkozó etikett, hogy javallott az üzleti öltözet, és a tárgyalás témájára csak az ételrendelés után vagy a főfogásnál illik rátérni. Egyszerű, könnyen fogyasztható ételt érdemes választani.

Lehet az, mondjuk, padlizsán, paradicsom, fenyőmag és madársaláta. Vagy szivárványos pisztráng, sóska, uborka, mustármag. De ha karalábé-krémleves földimogyoróval, korianderrel, kis chilivel, az sem baj. Kacsa consommé, füstölt kacsamellel szintén belefér.

Nézzük sorjában: a legkönnyebbnek a pirított kenyérkockákkal turbózott padlizsán ígérkezik, némi konfitált lehéjazott marinált koktélparadicsommal, pirítatlan fenyőmaggal és egy marék madársalátával. Előny, ha jól néz ki az ilyen egészségesnek kreált kompozíció, ha többet mutat, mint amennyi ténylegesen benne van. Lágyan harmonizálnak az összetevők, okos összeállítás, mindenki jól jár.

Nyár van, ebédidő. Az a tapasztalat, hogy az étlap elején felsorolt kímélő ételek további könnyedségek felé orientálják a fogyasztót, sőt a partnert is követésre ösztönzi. Ez a mimikrieffektus, nem viccelek. Ne lógjak már ki a sorból.

Ahhoz képest, hogy a hazai dolgozók mintegy fele egyáltalán nem tart ebédszünetet, hanem a munkaasztalnál eszi meg az ebédjét, ráadásul otthonról hozott ételt fogyasztanak, én meg itt üzleti ebédről édelgek, az éttermek szemlátomást igyekeznek erről nem tudomást venni.

Spenótnudli, sós citrommal

Ami igazából megmozgatja a fantáziámat, az a szivárványos pisztráng és a mellé hangolt harsány zöldek: a sóskás uborkakrém, az uborkalé és zselé mint jus, frissítő savak, egy kis pisztrángkaviár, nem csak a színe miatt. A mustármagok más nyelvi savtartományba terelik a jól kitalált kánikulai hűsítő kompozíciót. Szépen villognak az egymással néhol szkanderező ízek.

A párolgás hőt von el, kóstolgattam ezt a mondást, míg egyszer régen, Szicíliában rá nem jöttem, hogy mennyire igaz, s bár legyen puhán simuló üzletekre kondicionálva a St. Andrea étterem légtere, egy forró kacsaleves, még ha sósabb érzetű is, mint kéne, a benne lebegő vékony, füstölt kacsasonkaszeletekkel ellenállhatatlan. Már csak ide, magam elé mormolom, hogy egy kis mentaszórás felfrissítené.

Van itt tojásos galuska is krémes, szénégető módi tojásemulzióval, meg némi keménytojássárgája-reszelékkel és szarvasgombával, fejes salátával. Ezt valahogy nem lehet megunni, már a csillagos Veres Istinél is hasonlót ettem, mondanám, hogy emblematikus, ha nem járatták volna le ezt a kifejezést – mindenesetre egy üzleti ebédmenüben ott a helye, mert a szarvasgomba illata lehet, hogy könnyelművé teszi még a legszigorúbb, bevarrt zsebű üzletembert is.

A szikárabb jelleműeknek itt a babyspenótos lazacszelet, sós citromos mártással, rejtőzködő nudlival. Szerény kinézet, dísztelen, visszafogottnak tűnő ízígéret, de

a spenótnudli-sós citrom kombót akár lazac nélkül is bevállalnám, sőt.

Körbepillantva mintha mindenütt megköttetett volna az üzlet, én meg tonkababos csokoládét málnával majszolgatok, pedig egyetlen porcikám se kívánja, ami, persze, így nem igaz, csak próbálok fegyelmezett lenni, gondolván, ha elutasító gondolatokkal kísérve eszem, akkor olyan, mintha nem is ettem volna.

Pierre gasztroesztéta.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

Szeretjük az izgalmas, okos, érvelő beszélgetést. Várjuk az ön véleményét is. (Az Index Könyvek gondozásában megjelent Vajda Pierre Pierre kóstolgat – és hiszed vagy sem, elégedett című könyve itt megvásárolható.)

Ha lemaradt volna az előző heti Pierre-cikkről, itt elolvashatja.