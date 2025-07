Ismerik a viccet, amikor egy francia és egy magyar elmegy az étterembe? Biztosan van ilyen is, ám ezúttal inkább Pierre elmejátékának lehetünk tanúi. Ugyanis Budapesten elment a Centrál Kávéházba, és azt képezelte, hogy ő most egy francia turista. Íme, ez lett belőle...

Még tévés koromban az a nem túl eredeti, de az akkori televíziózás színvonalát tekintve korszakalkotó ideám támadt, hogy álruhában fogom járni az éttermeket, rejtett kamerával rögzítjük az ott történteket, és spontán, azon melegében elmondom, bele a kamerába a véleményemet az ételekről, az étteremről. Odáig eljutottunk, hogy terveztettünk néhány maszkot. Jellegzetes figurákat kellett kitalálni, a tipikus britet, franciát, amerikait hajviseletekben, arcvonásokban és ruházatban. A próbákon jókat röhögtünk. Az egészből nem lett semmi, amit azóta is sajnálok. Lehet, a döntéshozók nem hittek a formátumban, vagy bennem. Ma már mindegy is.

11 Centrál Kávéház Galéria: Pierre bement a Centrál Kávéházba, és azt játszotta, hogy francia turista (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Ha bemegyek egy étterembe, nagy a valószínűsége, hogy felismernek, és inkább mentálisan kell rákészülnöm arra, hogy beleéljem magam az átlagfogyasztó szerepébe, még ha az gyakran nehezemre esik is. Ezt a mentális állapotot nehezebb elérni Budapesten, a város minden porcikáját ismerem, itt nőtem fel, kulináris gondolkodásomat a magyar ízek formálták.

Ezért azt találtam ki, hogy olyan francia turistaként kóstolom a Centrál Kávéház ételeit, aki életében először jár Magyarországon, Budapesten, nincs semmilyen előzetes tapasztalata, tudása a magyar ételekről, ízekről.

Nem maszkíroztam magam, parókát se vettem, csak mentálisan elfranciásodtam, úgy sétáltam be a belvárosi Centrál Kávéházba.

Sárgája krémesen rácsorog

Nekem, az álfranciának, egyáltalán nem tűnt idegennek a miliő. Ha a kisméretű kávéházi asztalokon fehér abroszok lennének, akár brasserie is lehetne, gondolja a francia énem. A fal mentén húzódó bordó bőrpamlag szintén ezt az érzést erősíti, díszes rézcsillárok fénye tükröződik a patinás foncsorú tükörben. Délben is szól a zene, bájos zongorista francia dallamokat futtat a billentyűkön. Bizsereg a francia szívem.

Jól kezdődik, gondolja a francia, aztán leül az ablaknál. Kisvártatva fiatal, cserfes mosolyú felszolgáló jelenik meg, fényképes étlapot tesz elé, majd felhívja a figyelmét a déli aperol fogyasztás kétségtelen egészségügyi előnyeire.

A bennem mocorgó francia inkább pastisse-t inna, így az ajánlatot udvariasan visszautasítom. Átlapozom a fényképes kínálatot. Van itt reggeli, déli, esti kínálat, ráadásul – mint kiderül – minden van nonstop. Ez a francia énemnek egyáltalán nem szokatlan,

elvégre ne a napszak döntse el, hogy mihez van kedvem; mi van, ha bifszteket reggeliznék, mert olyanom van egy átpezsgőzött éjszaka után.

Tanulmányozom a tojásételeket, franciaként az elmaradt reggelit is be kell pótolnom, különben nem lenne teljes a napom, szóval legyen Eggs Benedict, azzal alapozok.

Franciaként elsőre a kés hegyével megbököm a csillogó hollandi alatt dudorodó buggyantott tojást, sárgája krémesen rácsorog a ropogós pancettára. Még szerencse, állapítja meg a francia énem mögött izguló magyar büszkeség. Figyelem a francia énemet, elégedett-e. Nem szeretnék összetűzésbe kerülni vele, elvégre ő a vendég. A francia mohón befalja az egészet, elégedetten dől hátra.

Gulyásleves, bécsiszelet

Most kezdődik csak az igazi megmérettetés, franciám gulyáslevest eszik. Kardként forgatja kezében a kanalat, hogy lecsapjon. Itt már nehezebb a bennem ágaskodó magyar vitézt háttérbe szorítani, itt a nemzeti büszkeséget, meg a százéves sértettséget kell kordában tartani, egyensúlyba hozni.

11 Gulyásleves Galéria: Pierre bement a Centrál Kávéházba, és azt játszotta, hogy francia turista (Fotó: Vajda Pierre / Index)

A francia énem, úgy tűnik, semmi kifogásolni valót nem talál a levesben. Francia érzékeknek talán zsírosabb, de a paprikás íz vibráló szokatlansága szórakoztató, és a külön adagolt, felaprított csípős hegyes zöldpaprikakockák ütős frissességet kölcsönöznek a levesnek. A francia mintha most kezdené megsejteni a barbárnak tételezett ízek rafináltságát. Én, a magyar, ha engem kérdezne a francia, azt mondanám, hogy tudna élénkebb is lenni az a leves, ressebb zöldségekkel, csipetkével gazdagítva, de maradok francia.

A franciát európai kitekintéssel bíró természete, de leginkább étvágya, és nem kevésbé bécsi kávéházi emlékei arra ösztönzik, hogy bécsiszeletet rendeljen, és ebben a döntésében még az sem bizonytalanítja el, hogy nem borjúból, hanem sertéskarajból készült. Sebaj, nincs kifogása a sertéshús ellen, nem olyan finnyás ő, hogy ezen fennakadjon. Evett ő már natúr sertéskarajt, ismeri az előnyeit, nem sznob, csak francia, abból is a megengedőbb szemléletű. Magyar énem megválogatja a szavait, gondolatban meg is simogatom a franciát, hogy ilyen rugalmas.

A hús lelóg a tányérról, ahogyan a közép-európai legenda szerint annak lennie kell. Francia énem ezt egy cseppet sem nehezményezi, fénykép is készül a műtárgyról, ki is kerül a világhálóra, ahol több százmilliónyi társával kering a végtelenségig. Magyar énem kicsit tiltakozik, de a francia lenyugtatja: van hozzá mustármagos burgonyasaláta, kellően krémes, savas, a lepirított felületű félcitrom nem csak optikai trükk, néhány cseppje jólesően elkószál a paníron.

11 Burgonyasaláta Galéria: Pierre bement a Centrál Kávéházba, és azt játszotta, hogy francia turista (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Franciám nagy elánnal vágja a húst, alánéz a panírnak, nem szakmai felindulásból, csak úgy, kíváncsiságból. Látom, hogy nem tudja abbahagyni, minden falatot megcsócsál, élvezi a morzsa ropogósságát, elégedetten bólogat. A magyar, a gyanakvó, kissé száraznak érzi a hús-panír elegyet, de – látván a francia örömét – nem szólok.

„Qui se tait, s'épargne des peines” (Ne szólj szám, nem fáj fejem)

Fordul a kocka, mert a francia énemnek kedve támad a klasszikus burgundi marhára, amely büszkén kelleti magát fényképpel az étlapon. Francia énem elemében érzi magát, előretolakodik.

Burgundi és képviselőfánk

A burgundi illata kellemes, a burgonyapüré krémes, sőt mintha a vajon kívül tejszín krémesítené. Magyar énem nem állhatja meg szó nélkül, de elhallgatok, hiszen a tejszín a vaj előjátéka, állapítja meg francia énem, nem indokolt felhorgadni, majd ő eldönti, mi a kotta.

11 Burgundi marha Galéria: Pierre bement a Centrál Kávéházba, és azt játszotta, hogy francia turista (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Érdekes, hogy a franciában több a kíváncsiság és az elnéző figyelmesség, szinte megtisztelve érzi magát, hogy a magyar konyha paprikás gyökereitől eltávolodva képes a francia vidék ízeivel kedveskedni neki. Nem szándékom a francia élvezetét megkeseríteni, bár a magyar énem azt mormolja, hogy az előre pácolt gyöngyhagyma kicsit kilóg a kompozícióból, de a francia kinevet, legyint, élvezettel eszi.

Vaníliás képviselőfánk Centrál módra citromos choux-ban. Francia énem, akár „eclair”-nek is mondhatná, de végül mindegy is, a lényeg, hogy a citromos töltelék jólesik így a végén. A „fánk” tetején a citromot formázó építmény játékos látvány, hűvös belül. Magyar énem szólni sem mer, nincs is miért. A francia az összes ételről készített fényképet, hátradőlve pergeti a képeket a telefonján, a véleményét is megfogalmazza néhány rövid mondatban: nem csalódott, ezek a pusztai népek itt a végeken értik a dolgukat, a zongorista se fogott mellé, árad a francia kultúra, állapítja meg büszkén, majd peckes léptekkel távozik.

11 Képviselőfánk Galéria: Pierre bement a Centrál Kávéházba, és azt játszotta, hogy francia turista (Fotó: Vajda Pierre / Index)

Pierre gasztroesztéta.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

A leírtak nem feltétlenül tükrözik az Index szerkesztőségének álláspontját.

