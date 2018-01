Jövő héten kiderül, ki lesz Széll Tamás utódja

Február 8-án rendezi meg a Bocuse d'Or magyar döntőjét a Magyar Bocuse d'Or Akadémia, a SIRHA Budapest 2018 keretein belül. A verseny előtt egy héttel tartott sajtótájékoztatón bemutatkozott az a hat szakács, akik közül kikerül a magyar győztes, aki képviselheti Magyarországot az az európai válogatón Torinóban, 2018. június 11-12-én.

A 2016-os Bocuse d'Or magyar győztese, Széll Tamás végül az európai döntőt is megnyerte, a Lyonban rendezett világversenyen pedig a negyedik lett, így a mostani versenyzőkre nyilván nagy nyomás nehezedik egy hasonlóan jó eredmény reményében. Hamvas Zoltán, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia elnöke elmondta, nincs könnyű helyzetben a jövőbeni versenyző, hiszen Széll Tamás és a magyar csapat magasra tette a mércét.

A versenyzőknek két ételt kell majd elkészíteniük, 5 óra 35 perc alatt. A hústál kötelező alapanyagai a borjúszűz, a csülök és a velő lesznek, míg a vegetáriánus tányéron a gorgonzola, a rizottó rizs és a fürjtojás kell, hogy szerepeljenek. A magyar győztesnek négy hónapja lesz felkészülni a júniusi döntőre, bár az ottani kötelező alapanyagok még nem ismertek.

A magyar döntő versenyzői:

Elek Richárd Debrecenben tanult, jelenleg a Fausto Ristorantéban dolgozik séfként. Van múltja a Bocuse d'Oron is, 2008-ban commis-ként, 2011-ben versenyzőként indult a magyar válogatón.

Garai Ádám ott volt az első magyar csapatban a Bocuse d'Or történetében, hiszen Széll Tamás commis-ja volt négy évvel ezelőtt. Jelenleg az Olimpia étterem konyhafőnöke.

Haraszti Zsolt 2001-ben kezdte a pályát, most az Alabárdos étteremben dolgozik.

Pohner Ádám a 2016-os magyar döntőn második helyezést ért el, jelenleg a balatonszemesi Kistücsök séfhelyettese.

Veres István a párizsi Gregoire Ferrandie iskolában tanult, majd dolgozott többek között a három Michelin-csillagos L'Arpege-ben, vagy Londonban, Gordon Ramsay Maze éttermében. Jelenleg a Babel séfje.

Volenter István 2016-ban harmadik lett a magyar döntőn, jelenleg a 67 Étterem séfje.

A konyhai és a kóstoló zsűriben összesen 24 meghívott séf lesz, köztük idén először nemzetközi séfek is. A zsűri elnöke a három Michelin-csillagos Enrico Crippa, aki egyébként Torinóban is zsűrielnök lesz majd. Idén először a Visegrádi Négyek egy-egy tagja is képviselteti magát, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia egy lengyel, egy cseh és egy szlovák séfet is meghívott a zsűribe, és természetesen a zsűriasztalnál ül majd Szulló Szabina és Széll Tamás is.

(Borítókép: Széll Tamás a Bocuse d'Or európai döntőjén Budapesten 2016-ban - fotó: Bődey János / Index)