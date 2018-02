A Kistücsök séfhelyettese nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét

A nyomás elég nagy volt a versenyzőkön, hiszen azzal, hogy Széll Tamás megnyerte az előző, Budapesten rendezett európai válogatót, itthon gyakorlatilag sztár lett belőle. Az előselejtezők még decemberben lezajlottak, a csütörtöki döntőbe hat versenyző jutott:

Garai Ádám, az Olimpia étterem konyhafőnöke,

Haraszti Zsolt, aki az az Alabárdos étteremben dolgozik,

Pohner Ádám a Kistücsök étterem séfhelyettese,

Veres István a Babel séfje,

Volenter István a 67 étterem konyhafőnöke,

valamint Elek Richárd a Fausto's étteremből.

A nyertes személye végig nyitott volt, nem volt egy olyan egyértelmű favorit, mint Széll Tamás esetében. A helyszínen legtöbben Pohner Ádám vagy Veres István győzelmére tippeltek, de nagy esélyes volt Volenter István is, aki már harmadszor indult a versenyen. Végül valóban ők hárman álltak dobogóra, Volenter második, Veres István pedig harmadik lett, amiben természetesen komoly szerepe volt segítőjüknek, azaz a mellettük álló commis-nak is. Pohner mellett Csillag Richard állt.

Mindegyik versenyzőnek nagyon komoly célja volt a Bocuse d'Or részvétel, Pohner Ádám ráadásul két éve a második helyen végzett. Csapody Balázs, a Kistücsök tulajdonosa elmondta, Pohner hónapokig gyakorolt az étterem pincéjében, ahol külön konyhát építettek fel erre a célra.

14 Galéria: Pohner Ádám nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét Fotó: Huszti István / Index

Veres Istvánról, és a Babelről korábban már többször írtunk, Veres erdélyi gyökereit a Bocuse d'Or-on is hangsúlyozta, elég sziszifuszi munkával apró kürtőskalácsokat készített. Meg is lett az eredménye, hústálja gyönyörűen sikerült, bár a fő attrakció nem a kürtőskalács volt rajta, hanem a füstölgő kavics. Pohner hústálja is nagyon szép volt, a kötelező elemek mellett volt rajta tökmag, zellerkrém, túrós csusza, szarvasgombaolaj, körte és libamáj.

A versenyzőknek most is kétféle ételt, egy hús és egy vegetáriánus tálat kellett elkészíteniük, pontosan 5 óra 35 perc alatt. A hústál kötelező alapanyagai a borjúszűz, a csülök, és a velő voltak, míg a vegetáriánus tányéron a gorgonzola, a rizottó rizs és a fürjtojás kellett, hogy szerepeljenek. A titkos zöldségalapanyagokat csak a verseny előtti napon sorsolták ki, amelyek végül a metélőhagyma valamint a zöldborsó lettek, ezeket a zöldségeket kötelezően fel kellett használni a tányérokhoz.

14 Galéria: Pohner Ádám nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét Fotó: Huszti István / Index

Én mondjuk kóstolni sajnos nem tudtam, de ha látványra kellett volna döntenem, nem tudtam volna, a tányérok ugyanis remekül néztek ki. A látványért egyébként húsz pont adható a versenyben, az ízekért hatvan, a maradék pedig a konyhai tisztaságért jár.

A zsűri tagjai elmondták, nagyon látszik a fejlődés az előző versenyekhez képest, nyugalom volt a verseny közben, senki nem kapkodott, és sokkal nagyobb volt a konyhai tisztaság is. Csapody Balázs, a balatonszemesi Kistücsök tulajdonosa elmondta, a magyar Bocuse d'Or akadémia elnökségi tagjaként több európai regionális fordulón részt vett kíváncsiságból, és szerinte a magyar verseny bőven azokon felül teljesít színvonalban. Csapody úgy véli,

a Bocuse d'Or nagyon fontos a szakmának, hiszen a verseny rengeteg lelkes fiatalt tud bevonzani a szakács pályára.

Azt mondja érzékelhető, hogy Széll Tamás sikerei után ismét többen jelentkeztek szakácsképzésre, mint az azt megelőző években, Pohner sikere pedig a vidéki gasztronómia további fejlődését is segíti majd.

Természetesen ott volt a versenyen Széll Tamás is, aki úgy nyilatkozott, felszabadult, hogy most nem kell versenyeznie, és meg sem fordult a fejében hogy idén újra indul. Annál is inkább, mert hamarosan, még a tavasszal megnyílik új éttermük a Székely Mihály utcában, a volt Lou Lou helyén.

14 Galéria: Pohner Ádám nyerte a Bocuse d'Or magyar döntőjét Fotó: Huszti István / Index

A konyhai és a kóstoló zsűriben összesen 24 meghívott séf volt, köztük nemzetközi séfek is. A zsűri elnöke a három Michelin-csillagos Enrico Crippa, aki egyébként Torinóban is zsűrielnök lesz majd, így nagy előny nekünk, hogy most megismerte a magyar versenyzőket. Idén először a Visegrádi Négyek egy-egy tagja is képviselteti magát, a Magyar Bocuse d'Or Akadémia egy lengyel, egy cseh és egy szlovák séfet is meghívott a zsűribe, és természetesen a zsűriasztalnál ült Széll Tamás és Szulló Szabina is, az utóbbi egyetlen női zsűritagként. Enrico Crippa a verseny végén azt mondta

a látvány gyönyörű, de az ízeken azért még lehet javítani.

Izgalom is jutott a versenyre, mivel az egyik versenyző, Elek Richárd nem készült el időre a hústáljával, több mint két perccel kicsúszott a tálalási időből, és ezért már pontlevonás jár. A verseny egyébként nagyon jó hangulatban telt, érzékelhető, hogy a Bocuse d'Ornak és a versenyzőknek már kialakult rajongótábora van: olyan sokan voltak kíváncsiak a tálalása, hogy nem is fért fel mindenki a lelátóra.