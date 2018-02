A szexhentes összesózta a szerencséjét

Biztos láttad már a videót: egy lófarkas, fehérpólós, napszemüveges csávó először egy hosszú pengéjű késsel szépen leszed egy tomahawk steaket a csontjáról, határozott mozdulatokkal felszeleteli, majd a karját kacsaalakban tartva megsózza a húst. Ha nem láttad, akkor nézd meg, te leszel talán a 17 milliomodik.

A mémek általában el szoktak tűnni, még ha hús-vér emberekről is van szó. De ha valaki követi a világ, vagyis főleg az Egyesült Államok gasztronómiai sajtóját, akkor idén januárban újra és újra találkozhatott a napszemüvegével, a feszülős fehér pólójával, és nehezen utánozható sózási technikájával - ugyanis megnyitotta az első éttermét New Yorkban.



A videón szereplő férfi neve Nusret Gökçe, de a becses név nem számít akkor, amikor az internet is elnevezhet téged: így lett belőle Salt Bae (kb. a sós csávó), az ember, aki szórta a sót Leonardo Dicapriónak, Diddynek, Drake-nek, megy úgy általában mindenkinek, aki hajlandó volt megnézni azt a videót. Aztán pedig Gökçe Instagramját, és láthatta, hogy az ember teljesen online-kompatibilis. Van kilenc gyerek, mindig úgy öltözik, mintha egy nyolcvanas évekbeli hongkongi akciófilmből lépett volna ki. Nem hiába tették bele a Narcos harmadik évadának egyik beharangozójába.



Gökçe egy sikeres török étteremhálózatot vezet, ami már a mémesedése előtt elkezdett terjeszkedni az arab világban. A Nusr-Et Törökország után az arab világ felé nyitott, van már étterem Dohában és Abu Dzabiban is, 2018 januárjával pedig megnyíltak az első amerikai vállalkozásai is. A Nusr-Et olyasmi, mint ami Budapesten a KNDRY: hús hússal, steak, bárány, hamburger, a felsőközéposztálynak és tovább. Próbáltam megtudni a török étterem árait, de a legközelebb a Tripadvisoron jutottam az igazsághoz. Azt sajnos nem tudom, hogy milyen valuta alapján kerül egy steak 70-100 pénzbe, de biztos nem török líra lesz.





De az internetet nem Salt Bae, az étteremlánc-tulajdonos, hanem Salt Bae, a jelenség ragadta meg. Gökçe pedig annak tökéletes volt a karakteres kinézetével, és az őt övező rejtéllyel. Gökçe 1983-ban született Isztambul külvárosában. Az apja bányász volt. Középiskolába nem járt. Tizenhárom éves korában elkezdett segíteni egy török hentesnél, onnantól pedig különböző éttermekben dolgozott. Az első Nusr-Etet 2010-ben nyitotta meg. A mém 2017-ben indult. Az első amerikai étterme 2018-ban nyílt. A török sajtónak azt mondja, hogy nem beszél idegen nyelveket, de a Vice újságírójának és a CNBC-nek angolul nyilatkozott. Másoknak tolmáccsal. Az amerikai éttermében szinte motorikusan hagyja, hogy készüljenek vele a szelfik. Ha éppen ott van, és valaki tomahawk steaket kér, akkor szintén motorikusan felvágja, megsózza. Egy szót nem szól közben.



És nagyjából egy évvel az eredeti videó posztolása után ezt pont elég ahhoz, hogy Gökçe megvesse a talpát az Egyesült Államokban, először Miamiban, aztán New Yorkban. Az emberek egyszerűen szeretik azt, hogy van egy népszerű mém, akivel lehet élőben is találkozni, az ára pedig annyi, hogy egy ötven-százezer forintos vacsorát kell hozzá enni. És valahogy sosem volt az téma eddig, hogy a Nusr-Et egészen pontosan milyen szolgáltatást is nyújt, milyen a kaja, milyen a kiszolgálás, milyen a dekor, milyen az ár-érték arány. A New York-i nyitással viszont egycsapásra megint téma lett Salt Bae munkássága.



És a New York-i étteremkritikusokat már nem annyira egyszerű lenyűgözni, mint az instagramozókat. Az Eater egy folyamatosan frissülő listában szedte össze a legtöbb véleményt, és bár vannak olyanok, akiket sikerült szórakoztatni, de volt olyan is, akinek a legendás sózás közben a nadrágját is összeszórta a szexhentes. A New York Times kritikusa nem volt odáig a krumplipürétől, az elcseszett Negroni-koktélért, bár tetszett neki Gökçe török sztárfogása, a lokum nevű puha hús. A New York Post újságírója felháborodva fizette ki két személyre az 500 dollár feletti összeget, mondván hogy a hús cipőtalpszerű volt, a huszonöt dolláros saláta semmilyen, és még az egész végére éhen is maradtak. Az Eater kritikusa szerint étteremként értékelhetetlen a Nusr-Et, de performanszművészetnek kiváló, bár nagyon furcsa, és őszintén szólva kicsit gusztustalan, hogy a tulajdonos minden egyes asztalnál eljátssza a mozdulatát. A kritikákat egyébként fogadta és feldolgozta az étterem. Miután többen panaszkodtak, hogy nem hajlandóak csapvizet adni, csak ásványvizet, behódoltak, de ásványvizes üvegből szolgálják fel az ingyenvizet.

Aztán hirtelen beütött az, amire senki sem számított: Salt Bae saját brandjét is meghatározó mozdulatával problémája lett a New York-i hatóságoknak. Gökçe ugyanis büszkén hirdeti az Instagramján, hogy kézzel dobálja a húsokat a tűzre, és a sózás sem éppen felel meg a helyi előírásoknak, úgyhogy a tulajnak muszáj volt kesztyűre váltania, amitől kicsit még olyanabb lett, mint egy hongkongi filmes bérgyilkos a fekete gumikesztyűjében. Illetve a szintén saját stílusában meghatározó arany karórától is elvileg meg kellene szabadulnia (az előírások csak egészségügyi karszalagokat engedélyeznek az étel előkészítésénél), de azt állítólag nem tette meg. Vicces lenne, ha a mémségének diadalát az egészségügyi szabályok törnék ketté.

