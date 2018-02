Apuka DJ a családi technópartin vereti

Lakkozom a körmöm, festem a szemem, keresem az aprócska hátizsákom, ami különösen praktikus szokott lenni partihelyzetben, dumcsizom a két csajjal, akikkel megyek, egyikük nyíg, hogy nincs kedve jönni, közben a tükör előtt rájövök, hogy nincs egy rongyom se, satöbbi, satöbbi, szokványos szombati bulikészülődés. Két aprócska kivétel van csupán: a bulipartnereim a négyéves és hétéves lányaim, és délután három óra van.

Végül a nagyobb, hétéves lányommal, egyforma UV-körömlakkal felszerelkezve kettecskén indulunk útnak, mindketten teljes transzban vagyunk, ilyen jellegű közös élményünk ugyanis még nem volt, délután négykor kezdődik a PomPom családi technóbuli a Gödör Klubban. A bejáratnál pár száz forintos világító karkötőkkel, hajráfokkal szerelkezünk fel, és irány a tánctér, ami fél ötre már dugig van, a keverőpultnál két apuka, DJ Crimson és Grasshop vereti a ritmust.

A ruhatár melletti pelenkázóasztalon egy látszatra egy év körüli partiarc tisztítása folyik éppen, kicsit hátrébb babasarokban csúsznak és másznak a még (és véletlenül sem a már) négykézláb közlekedők, gyurmázós kézműves foglalkozás és ingyenes világítós arcfestés köti le a jellemzően tíz év alatti bulitömeget.

A teremben sötét van, UV-fények világítanak mindenhol, a fluoreszkáló résztvevők bemelegedve táncolnak,

konfetti- és buborék száll mindenfelé, némely 14 év alattiak vigyorgós-őrjöngve boldogoskodnak, strandlabdák repkednek a fejünk körül, mellettem egy öthónapos csecsemő alszik teljes nyugalomban a lelazultan szeletelő anyukájára kötve.

Kell nekem pár pillanat, amíg megszokom, hogy tánc közben nem szabad nagyobb karmozdulatokat tennem a kelleténél, mert könyökmagasságban a megszokottnál 399 százalékkal több fej található.

És egyébként nincs itt kaszabolós veretés, a gyerekek kaleidoszkópszerű színes tökéletességben ugrándoznak a szüleik körül.

A PomPom Party Magyarország első és egyetlen családi elektronikus zenei partisorozata, ahol gyerekek és szülők együtt táncolhatnak délutánonként, uzsonnától vacsoráig. "Olyan buli ez, ami miatt nem kell nagyit vagy bébiszittert hívni, ami után nem leszünk másnaposak, és ahol megmutathatjuk: a gyerekes buli nem attól lesz jó, hogy a zene is gyerekes, sőt" - mondják a szervezők.

A kiváló hangulatú PomPom Glow partyt a hagyományos buliéletben megszokott nyavalyák nem kímélik: meleg van, várni kell a pultnál, a ruhatárnál, ezek pedig gyerekekkel kellemetlenebbek, mint nélkülük, de ettől az apróságtól eltekintve amennyire a gyerekemmel jól lehet partizni, annyira 100 %-os a délutáni táncolás élménye. Körülbelül ötszázan vagyunk, érzésre több a gyerek, mint a felnőtt, de a Gödörben eloszlik a tömeg. Nincs a szokásos gyerekprogramos rettegés bennem, hogy agyonnyomják a kislányomat. Mégis, a bulisötétség miatt szurikátaként folyamatosan figyelem, merre jár, sokat segít nekem, hogy erősen világít a teljes arca az UV-festéstől.

Családi technóbulik az Egyesült Államokban, Angliában, Ausztráliában tíz éve rendszeresek, de hogy itthon is legyen ilyen, az Venczel Sára és Dominus Ákos fejéből pattant ki. Mindketten évtizedes rendezvényszervezői tapasztalattal rendelkeznek és mindketten - gyerekeik születése után – elkezdték hiányolni a partikat. „Azt vettük észre magunkon és a környezetünkben is, hogy a kisgyerekes szülők nem szívesen mennek az éjszakába, nem is bírják annyira, ugyanakkor szívesen buliznának.

Viszont a gyerekes programok – valljuk be őszintén – gyakran a szülőknek nem jelentenek igazi élményt, mert tömegesek, gyakran dedósak. A PomPom buli hozza azt a party feelinget, amire úgy tűnik, elég nagy a szülőkben az igény”

– mondja az Indexnek Venczel Sára a PomPom partisorozat egyik főszervezője. "A bulikra kedvenc DJ-inket hívjuk, különböző stílusban - techno, house, electro, acid, jungle, breakbeat szól a bulikon csúcs hangminőségben. A hangerő gyerekfülre van szabva, úgy, hogy ne ártson az érzékeny füleknek sem" - teszi hozzá.

A PomPom technóbulin viszonylag sötét van és viszonylag hangos a zene, a partin láttam olyan gyereket, akit zavart a hangerő, mások viszont éppenhogy túl halknak érezték, de minden szülő ismeri a gyerekét, és el tudja dönteni, hogy bírja-e az alapvetően sötét és zenés helyzeteket. Anita 15 hónapos kislányának nem volt meg a party-élmény, de így is jól érezte magát. "Egy nagy játszóháznak fogta fel, imádta a világító dolgokat a tánctéren, meg a játszóházat, a zene meg a tánc nem érdekelte, pedig itthon simán lehet vele partizni. Nálunk az óriás mínuszpont a hőség volt, izzadt a gyerek" - elemezte a bulikát.

Leventének másfél és hároméves fiai buliztak családilag, azt mondja, kellett nekik egy jó óra, mire fiai teljesen feloldódtak és extázisban szedegették a földről az ezüstös flittereket. "Az elejétől látszott rajtuk a csodálkozás és a kíváncsiság, nem éreztem, hogy félnének. Hazafelé a kocsiban a kisebbik végig a szájában tartotta a világító rudat, és amikor kiköpte, azt mondta hogy bulibulibuli, aztán visszavette és kiköpte újra, hogy elmondhassa, hogy bulibulibuli" - mesélte utólag. Az én hétéves lányom imádta, és legközelebb is biztosan ott táncol majd középen, a partinak fél hétkor már vége, izzadtan és boldogan érünk haza vacsorára.

A PomPom Glow Partyn a belépő 1500 forint, a 4 fős családi jegy pedig 4500 forint. A következő buli április 21-én Trip hajón lesz, akkor DJ Palotai apu vereti.