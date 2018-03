Budapestre jön a világ tizedik legjobb étterme

A hazai vidék legjobb rétesei és a világ 10. legjobb étterme is jelen lesz az idei OTP Bank Gourmet Fesztiválon a pünkösdi hétvégén, május 17-20 között a Millenárison. A Gourmet minden évben megjelöl két témát, arra kérve a sztárséfeket, hogy a saját ételeik elkészítése mellett ezeket is dolgozzák fel a saját értelmezésükben. Az idei rendezvényen a gombóc és a kaviár a két téma, ami mellé most egy ital, a pezsgő is társul.

A Gourmet-fesztivál arra is jó, hogy három nap alatt végig lehet kóstolni az ország legjobb éttermeit, idén is ott lesznek a főváros Michelin-csillagos éttermei, a vidék legjobbjai, és több, eddig még a fesztiválon nem látott étterem is bemutatkozik.

"A Gourmet Fesztivál célja, hogy továbbra is az első számú gasztrorendezvény legyen Magyarországon, ezért a hazai élvonal mellett már a nemzetközi csúcsgasztronómia legjobbjait is igyekszik bemutatni” – mondta Gerendai Károly a fesztivál közleményében. Az idei év nemzetközi húzóneve Heinz Reitbauer lesz, aki a bécsi Steirereck tulajdonos-séfje.

A 2 Michelin–csillagos, 19/20 Gault Millau pontos éttermet tavaly a világ 10. legjobbjának választották,

Reitbauert pedig az évtized séfjének választotta Ausztriában a Gault Millau, jelenleg ő a legjobb osztrák séf. Nemes Richárd főszervező elmondta, hogy 4 varsó Bib Gourmand-értékelésű étterem is érkezik majd a fesztiválra.

Fotó: Steirereck im Stadtpark Facebook oldala

A környező országok mellett érkezik Latin Amerika legjobb női séfje, Kamilla Seidler, aki a Noma társtulajdonosa, Claus Meyer által alapított La Paz-i Gustu étterem executive séfje volt, illetve itt lesz Isztambulból a Neolokal executive séfje, Maksut Askar is. Mindketten exkluzív vacsorát fognak adni, és magán a fesztiválon is fellépnek a színpadon.

Ez pedig a beszámolónk a tavaly Gourmet Fesztiválról.

(Borítókép: Steirereck im Stadtpark Facebook oldala)