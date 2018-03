Széfben őrzik a Michelin-csillagokat

Március 26-án este hattól Budapesten mutatják be a 2018-as európai Michelin-kalauzt, a Michelin Main Cities of Europe Guide 2018 című kiadványt.

ebből derül ki, kap-e Magyarország idén újabb csillagot.

Az eseményre több mint száz olyan séf érkezett Budapestre, akik Michelin-csillagos éttermeket képviselnek, közülük több mint harmincan olyan éttermet, amelynek három Michelin-csillaga van. Hivatalos Michelin-gála csak tavaly óta van, az első Brüsszelben volt, az idei, budapesti a második ilyen rendezvény. A Michelin által rendezett eseményhez a Magyar Turisztikai ügynökség hozzácsapott még egy, úgynevezett szakmai napot, ez zajlott vasárnap a Belvárosi Piacon, ahol két- és háromcsillagos külföldi és magyar sztárséfek párt alkotva magyar alapanyagból készítettek közös ételeket.

Széll Tamás például Nicola Portinari két Michelin-csillagos séffel (vele 2016-ban kóstoltuk végig a magyar éttermeket) főzött egy halászlevet, természetesen magyar alapanyagból, balatoni sudár pontyból, ami csak a Balatonban él, és sok-sok pirospaprikából. Portinari azonban hozzátette az olasz konyha egyik specialitását, a raviolit háromféle ízesítésben; Széll Tamás nagymamája gyakran készített haltejjel töltött derelyét a halászlébe, és innen jött az ötlet. A halászléhez használt pirosparika Kiss László őstermelőtől származik, mely Széll szerint az egyik legjobb minőségű magyar paprika.

Sang Hoon Degeimbre, két Michelin-csillagos belga séf Pesti Istvánnal, a tatai Platán étterem séfjével (az ő éttermét ebben a cikkben teszteltük) készített ehető virágokkal díszített libamájat, káposztával, homoktövissel és lilahagymával. Sárközi Ákos a spanyol Dani Garcíval főzött nyulat és céklavariációkat. Sárközi azt mondta, azért választotta éppen a nyulat, mert az szerinte jól kifejezi a magyar alapanyagok szépségét és okszínűségét. Palágyi Eszter pedig a három Michelin-csillagos, francia Arnaud Lellementtel tokhalkaviárt, burgonyát és tejfölt párosított össze. A szakmai napra több mint száz szakácstanulót is meghívtak, akik a galériáról egész nap figyelhették, hogyan főznek a profik. A Magyar Turisztikai Ügynökség az eseményen dekorációként felhasznált több száz kilogrammnyi, kiemelkedő minőségű, őstermelőktől származó friss zöldséget és gyümölcsöt az Élelmiszerbanknak ajánlotta fel, amely rászoruló családokhoz juttatja el azokat.

Az esti vacsorát is Palágyi Eszter és a Costes Downtown séfje, Miguel Viera készítette, ezen is domináltak a magyar ízek és alapanyagok, úgy, mint a kocsonya, kacsa, káposzta, somlói galuska, és a vacsora végén egy nagyon különleges, Rubik-kocka alakú, Túró Rudi-, konyakmeggy- és kapucínerízű desszert. A vacsorán részt vett Alexandre Taisne, a Michelin-kalauzok nemzetközi igazgatója is, aki elmondta: a Michelin cég régóta szeretne nyitni Közép-Európa felé, Magyarország pedig régóta szeretné szélesebb körben megismertetni a gasztronómiáját és alapanyagait a világgal – ezért vállalták már két éve a Bocuse d'Or európai döntőjének a megrendezését, és ezért vállalta be most a Magyar Turisztikai Ügynökség a Michelin-gálát is, így került a rendezvény éppen Budapestre. Bár Ujhelyi István, szocialista európai parlamenti képviselő, a közösségi oldalán azt írta, és az Indexnek is megerősítette mivel jó kapcsolatot ápol a Michelinnel, és egy éve az Európai Parlamentben volt egy Michelin-esemény, amit ő szervezett, ott javasolta, hogy a következő díjátadó Brüsszel után Budapest legyen. Azt állítja, hogy kétszer egyeztetett is Párizsban a Michelinnel, állítólag ő győzte meg őket, és jelezte a kormányzatnak, hogy érdemes pályázniuk. Ennek ellenére a mai eseményre nem hívták meg.

Hétfőn folytatódik a magyar ételek és alapanyagok bemutatása délben a Belvárosi Piacon, közel ötven magyar séf készít csoportokba rendeződve degusztációs menüt a hozzánk érkezett nemzetközi séfeknek. Mészáros Ádám, a Michelin-csillagos Onyx séfje azt mondta, ez nekik is nagyon jó dolog, hiszen ritkán van alkalmuk együtt főzni, ő például az Arany Kaviárral alkot majd közösen. Gulyás, töltött káposzta, kecsege, mákos nudli és rakott krumpli is lesz a választékban.

A gála este hat órakor kezdődik, ekkor derül ki, kap-e új Michelin-csillagot Budapest. Hiába próbáltam közel férkőzni vasárnap a Michelin képviselőihez, azt mondták, az eredményt még ők sem tudják,

a kalauzok egészen az esti gáláig egy széfben vannak elzárva – a titokzatosság nyilván nagyon fontos része annak, hogy a Michelin több mint száz éve ekkora presztízzsel bíró kalauz.

A mai gálán egyébként nem csak a magyar csillagok derülnek ki, további négy ország – Ausztria, Csehország, Görögország és Lengyelország – éttermeit is ebben a kalauzban értékelik.