Megkóstoltuk az ország legjobb séfjének főztjét

Mészáros Ádám, a frissen két Michelin-csillagos Onyx séfje csak annyit kért, hogy ne legyen túl hosszú az interjú, mert sietnie kell vissza a konyhára, hiszen az ő helye ott van. Dél van, éppen kezdődik az ebédszerviz. „Ezt a dicsőséget úgy értük el, hogy én mindig a konyhán voltam, ezért továbbra is szeretnék minél több időt ott lenni” - teszi hozzá magyarázatként az alig harminc éves séf, aki negyedikes kora óta arra készül, hogy szakács legyen. Mészáros Ádám azt mondja, bár voltak biztató előjelek, még a gála előtt sem sejtette, hogy megkapja majd az Onyx a második csillagot. A Michelin szerint egyébként két csillagot azok az éttermek érdemelnek, amelyek már akár egy hosszabb kitérőt is megérnek egy utazás során.

„Abban biztos voltam, hogy lesz új Michelin-csillag Magyarországon, arra tippeltem, hogy több is. A sors fintora, hogy nem új csillagos étterem lett, hanem nekünk lett még egy csillagunk, és nyilván a mi szemszögünkből ez baromi nagy boldogság, és nagyon örülünk neki. Most már egy kicsit jobban fel tudom fogni, de akkor azt sem tudtam hirtelen mi van, főleg hogy a ceremónián olyan furcsa volt a felvezetés” - utal Mészáros a díjkiosztóra, ahol sokan azt hitték hirtelen, - köztük én is , - hogy elvették, az Onyxtól a csillagot, hiszen Mészáros Ádámot nem hívták fel a színpadra a többi, egy Michelin-csillagos, a Borkonyha, a Costes és a Costes Downtown mellé. Csak pár perc múlva derült ki, hogy azért nem, mert ők már kétcsillagosok. „Egy pillanatra megijedtem, de igazából tudtam, hogy az nem lehet, hogy elvették. Annyi energiát és annyi munkát tettünk bele az elmúlt egy évbe, hogy annak kellett, hogy legyen az eredménye”.

Mészáros Ádám elmondta belül, legmélyen persze felmerült bennük a két csillag lehetősége is, hiszen voltak biztató jelek az év folyamán. Például, hogy

egyszer egy Michelin-ellenőr bekopogott az étterembe, és felfedte magát. Mondta, hogy volt itt az előző napokban, másik ellenőrrel együtt, és szeretne beszélni a séffel

mert jobban meg szeretné ismerni. Mint Mészáros visszaidézte, az ellenőr mindenről kikérdezte: a koncepcióról, ételekről, a filozófiáról és az egész ház működéséről. (Az Onyx étterem a Gerbeaud Gasztronómia része, ehhez tartozik még a Gerbeaud cukrászda, a Bistro étterem és a budai Émile is.) „Ugyanitt ültünk, ahol most, és kérdezte, melyik a kedvenc fogásom az étlapról, meséljek az ételekről, hogy működik a konyha, hányan dolgoznak, ilyenek. Legalább másfél órát itt töltött.”

Mészáros Ádám két éve vette át az Onyx vezetését, amikor Szulló Szabina és Széll Tamás elhagyták az éttermet, mert Széll kizárólag a Bocuse d'Or versenyre való felkészülésre akart koncentrálni. Mészáros akkor már jó pár éve az Onyx-ban dolgozott Széll Tamásék keze alatt, ismerte a konyhát, az étterem működését, és azt mondja, az átvétel inkább kellemes teher volt neki, és úgy próbálta intézni, hogy ne nyomassza ez a dolog. Hiszen a cél mindenképpen a csillag megtartása volt, ami sikerült is neki az első évben, a második évben pedig hozzátett még egy csillagot.

Szépen lassan cserélte le az étlapot, hiszen nem lehet azonnal minden fogással szakítani. Egy-egy étel rengeteg összetevőből áll, képtelenség mindent azonnal pótolni valamivel, az nagyon megnehezítené a konyha és a beszerzés munkáját. Az idei étlap azonban már teljes egészében az ő munkáját és stílusát tükrözi, így mind a két csillagot kizárólag ő érdemelte ki, mint azt a jelzés is mutatja az új séf-kabátján.

Azt mondja a két csillagot is próbálja nyomasztás nélkül megélni, és remélni sikerülni fog.

„A díjkiosztó után odajött hozzám a Michelin igazgatója, és azt mondta, hogy ha reggel bemegyek a konyhára, akkor ne akarjak semmin változtatni.

Mert a Michelin nem a holnapot nézi, hanem azt az évet, ami már lezajlott, és ezt az elismerést már kiérdemeltem az elmúlt hónapok alapján. Úgyhogy ne akarjak most hirtelen változtatni az étlapon, mert az a jó irány, amit csinálunk.” Mészáros Ádám maga is úgy érzi, most már rutinosan működnek a konyhán, és mindenki elhiszi, hogy az Onyx nagyon jó.

Mészáros bevezetett újdonságokat is a konyhában, megpróbálnak például mindenkinek több teret adni. Mindenki kitalálhat új fogásokat, amit aztán együtt kielemeznek. Újdonság az is, hogy cserélgeti az embereket a különböző pályákon, aki például sokáig a köreteken dolgozott, azt átteszi húspályára, aki hideg pályán volt, azt meg a köretre.

„Ezt hirtelen ijesztőnek tűnik, de én tudtam, hogy hasznos lesz az étteremnek, mert mindenki felfrissül, megújul a motivációja, és sokkal többet nyerek, mint veszítek. Ha mindig mindenkit egy helyen tartok, az egy idő után úgyis el fog menni, és be kell tanítani helyette valaki újat, így viszont mindenki tud fejlődni.” Azt mondja, nem tartja magát kiabálós főnöknek, de némi szigor azért kell a konyhára. Felesége is itt dolgozik egyébként a konyhán, az étterem cukrászaként.

„A legfontosabb dolog, hogy ezt a két csillagot most megtartsuk. Ez hatalmas büszkeség nekünk, és az országnak, és reméljük a hazai gasztronómia egésze tud belőle profitálni. Szerintem ez egy ugyanolyan mérföldkő most, mint nyolc évvel ezelőtt a Costes első csillaga, ami újabb kapukat nyithat meg” - utalt ezzel arra a séf, hogy

azokba az országokba, ahol van két csillagos étterem, több ellenőrt küld a Michelin is, ezáltal több éttermet fedezhetnek fel.

A régióban Ausztriát leszámítva csak nálunk van két csillagos étterem. Lengyelországban, Csehországban és Horvátországban csak egy csillagosak vannak, - más közeli országban pedig nem is tesztel a Michelin.

Nyilván az étterem életében is hatalmas változás egy ilyen esemény, csak a gála ideje alatt 180 foglalás futott be az Onyx weboldalára. Tavaszi hétvégére már nem is tudnak szabad asztalt adni. „Ha akarnánk, háromszor is meg tudnánk tölteni most egy nap az éttermet, de nem akarjuk, mert a minőség számít.

Ezzel a csapattal maximum 55 embert tudunk egy vacsora alkalmával kiszolgálni, ez is éppen elég sok, ez közel négyszáz adag ételt jelent szűk három óra alatt, és mindennek tökéletesnek kell lennie. Ez a Michelin egyik fő kritériuma is egyébként, hogy minden vendég mindig ugyanazt a tökéletes minőséget kapja.”

Az Onyx menü rendszerben dolgozik, hat és nyolcfogásos vacsora menü rendelhető, 29 900 és 34 900 Ft-ért, ez sajnos tehát nem az a kategória, amit az ember csak úgy beugrik kipróbálni. Ennél némileg olcsóbb az ebédmenü, ami viszont csak heti három nap elérhető, a három fogás 17 900 Ft. Az étlapon hangsúlyosan jelennek meg a magyar alapanyagok, és a magyar ízek, mint a pisztráng, tokhalkavár, libamáj, bárány, zeller, csalán, torma. És nagyon népszerű a pisztráng halászlé, és a homoktövises, sütőtökös túró rudi desszert is. A vendégek egyik legnagyobb kedvence Mészáros elmondása szerint jelenleg a rilette golyó, ami bár nevében nem magyar, ízvilágában annál inkább. Fele-fele arányban marhahúsból és sertésből készül savanyú káposzta mártással és sült káposztával, magyaros fűszerezéssel, de nem sok zsírral. Másik kedvenc, amit minden vendég kiemel, az az ököruszály consommé.

Mi a vízibivaly tatárt és a libamájtortát tudtuk megkóstolni, ezek az ételek már az új étlapon debütáltak, magyar alapanyagból készülnek, és Mészáros Ádámnak is nagy kedvencei. A libamájtortában kacsacombbal rétegelik a libamájat, a combot kacsazsírban konfitálják, majd bőrére pirítják. Ezután leszedik a combot a csontról és összetépkedik, majd beízesítik. Ezzel töltik meg tulajdonképpen a májat, ami mellé füstölt libamáj hab is kerül, a tetejére pedig némi napraforgó ropogós. Mellette egy körtevízből készült ravioli, fűszeres körtekrémmel töltve, és egy pici, házilag kandírozot gyömbér is van a közepébe töltve, a tetején pedig ugyanez a körtegél, mint benne is. Mindezt napraforgóval ízesített házi kaláccsal kínálják. A legmeglepőbb talán ebben a fogásban, hogy mennyire lágy és krémes a libamáj, és milyen intenzív benne a körte az íze. Bár ez az egyik legnépszerűbb ételük, és nagyon sok dicséretet kap, Mészáros azt mondta, már elkezdett kísérletezgetni, és teljesen meg fogja változtatni a fogást a tavaszi étlapra.

Ezután kóstoltam a vízibivaly tatárt, ami tényleg olyan ízkavalkád, hogy sokáig emlékezetes marad az ember nyelvén. A húst sóval, friss őrölt borssal, pici olíva olajjal, illetve sózott citrommal ízesítik, és keverik. A tetejére kerül sült quinoa szemek kerülnek: a ropogós elem minden ételbe kötelező, hiszen ez indítja be az ízérzékelést. Ennek tetejére kecskesajtot és magyar joghurtot csepegtetnek, ami a megfelelő savakat biztosítja a fogáshoz. A zöldségek nyersen kerülnek rá, van még rajta olívaolajban eltett kaprilevél, cickafark, tejcsipsz és savanyított hagyma is. Tényleg egy műalkotás.