Bezár a korábbi Michelin-csillagos Tanti étterem

Közel öt év után bezár a Tanti étterem, derül ki a vendéglátóhely Facebook-bejegyzéséből.

A Tanti étterem 2015-ben kapott Michelin-csillagot, amit sikerült megőriznie 2016-ban is, azonban egy évvel később végül ezt elvesztették. A hirtelen jött népszerűség némi feszültséget is okozott az étteremnek, a Tanti séfje a Michelin-csillag után egy hónappal fel is mondott. A bejegyzésből az is kiderül, hogy Botos Tamás séf és csapata a jövőben a Klassz étteremben folytatja.

(Borítókép: Bődey János / Index)