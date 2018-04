A CNN szerint a magyarok kiskapukat keresnek és imádják a lovakat

Hosszú összeállítást közölt Magyarországról az egyik legfontosabb amerikai csatorna, a CNN országos adó turisztikai portálja. Igaz, a szerző felkészültségét azért megkérdőjelezi, hogy már a bevezetőben kiemeli, hogy 1848. miatt tilos sörrel koccintani, noha valójában csak egy soha meg nem történt esemény alapján elterjesztett tévhitről van szó (bár tény, hogy ezt a magyarok nagy része sem tudja, hiába próbálta meg ezt nyomatékosítani az Index a témáról szóló cikke is.)

A cikk persze tele van "az Indiana államnál valamivel kisebb országról" szóló közhelyekkel a gulyáslevestől és a paprikától kezdve a termálfürdőkig, sőt azt is megtudhatják belőle az amerikaiak, amit a magyarok legnagyobb része sem sejt, hogy még mindig hihetetlenül nagyra tartjuk a lovakat, hiszen ugye lóháton érkeztünk a Kárpát-medencébe. Valamint sajnos akárhogyan is szeretné az ország vezetése, a sportrajongásról szóló rész valahogy nem említi az ország kiemelkedő futball-eredményeit, sem a rengeteg stadiont, ami ezt a szárnyalást lehetővé, sőt nyilvánvalóvá teszi.

De azért egy érdekes állítást is megfogalmaz a cikk, amely szerint a magyarok számára "a kiskapuk életformát jelentenek".

A negyven év kommunizmus a magyarokat az - ahogy ők nevezik - kiskapuk szakértőjévé tette. A hírnevük szerint ők az egyetlen emberek, akik mögötted mennek be a forgóajtón, de előtted jönnek ki rajta. Ráadásul mindenről megvan a véleményük, olyannyira, hogy azt mondják, ha bezársz három magyart egy szobába, négy politikai pártot fognak alapítani."

Ja, és imádjuk Liszt Ferencet, aki pedig nem is Magyarországon született, nem is tudott magyarul, de mi miatta neveztük át a repülőterünket is - írja a cikk.