Találkozott már olyan emberrel, akiből sugárzott a Nagy Pöcs Energiája?

Kezdjük az elején. Nemrég eljegyezte egymást Ariana Grande énekesnő (az ő koncertjén robbantottak tavaly Manchesterben) és Pete Davidson, a Saturday Night Live című, évtizedek óta futó szkeccs-sorozat egyik színésze. Ez eddig még elég ártatlan, mint ahogy az a kérdés is az volt, amit feltettek Twitteren Grande-nak, hogy meddig fog tartani a vőlegénye része a műsorban. Az angolul elég félreérthető kérdésre ("How long is Pete?") Grande aztán viccből úgy válaszolt, hogy nagyjából 10 inch (azaz 25 centi). Az énekes azóta törölte a méretes tréfát, vagy lehet, hogy soha a büdös életben nem is létezett, de késő volt, az egész világ megtudta, hogy állítólag mekkora pélója van Davidsonnak.

When #ArianaGrande says her fiancé #PeteDavidson has a 10 inch dick.



(She deleted it)



🍆 pic.twitter.com/PKwYUvCiDW — Anthony Dominic (@alloveranthony) June 22, 2018





Ez egészen eddig bulvár volt, aztán megjelent az internet. Pontosabban egy kifejezés, amivel egészen precízen le lehet írni egy hozzáállást, egy viselkedést, egy pózt, egy lendületet, egy hangulatot, egy szinte megmagyarázhatatlan érzést, amit az internet úgy foglalt össze, hogy





Nagy Fasz Energia.





Azaz Big Dick Energy, az egyszerűség kedvéért BDE. (Az első idei felbukkanása egyébként egy Anthony Bourdaint gyászoló tweetben jelent meg, de abból még nem lett jelenség. ) A Cut újságírója így magyarázta el, hogy egészen pontosan mit is takar ez a három egyszerű szó: "a BDE egy csendes bizonyosság és könnyedség, ami abból jön, hogy az ember tudatában van annak, hogy hatalmas a pénisze. Nem felvágós, és nem egy power trip, hanem pont az ellenkezője: egy egészséges, elégedett magabiztosság."







Összefoglalva: az a valaki, aki olyan hanyag eleganciával viselkedik, mintha hatalmas pöcse lenne. Direkt mondom azt, hogy valaki, és nem férfi, mert a Cut aztán hosszú listában vesézi ki azokat az embereket, akikből süt a BDE. És a listában olyanok is vannak teljesen megérdemelten, mint Cate Blanchett vagy Rihanna.



A Cut egyébként még belemegy részletekbe is, és megválaszolja a felmerülő legfontosabb kérdéseket is.



Miből lehet megmondani? A testtartásából, és a szeme csillogásából, illetve abból, ahogy mások ránéznek.



Muszáj nagy fasszal rendelkezni? Nem, lásd feljebb, hiszen lehet nő is, illetve lehet ismeretlen méretű pénisz is. A lényeg a hozzáállás.



Mi az ellentéte? A Kis Fasz Energia vagy Közepes Fasz Energia, amikor az önbizalom helyett egy hangos figura az illető. Ezen bukik el nagyon sok pontenciális NFE-tulajdonos.



Lehet így beszélni emberekről? Naná, mert ahogy a Cut írója is mondja, majdnem jobban működik, mint a horoszkóp.



Amikor a szerkesztőségi levelezőlistára bedobtam a témát, először nehéz volt definiálni, hogy pontosan mi is NFE, és a kollégák egy csomó olyan névvel bombáztak, akikről süt a KFE: propagandaportálok főszerkesztői, rapperek, pökhendi tévés személyiségek, debil politikusok, akik mind-mind nem felelnek meg a követelményeknek. Hogy legyen valaki határozott, laza, önbizalommal teli, és potenciálisan nagyfaszú.



Itt van pár jó példa a magyar NFE-re az Index szerkesztőségétől, a kedves olvasónk szerint ki testesíti meg ezt az érzést leginkább a mi tíz példánk közül?

Cserhalmi György



A klasszikus csibészszínész-iskola legjobb példája, aki egyszerre tud sziszegve ordibálni, és dülledő erekkel és szemekkel paranoidan bámulni a magyar színésznők többségére, de a testbeszéde elárulja azt a dacos magabiztosságot, amivel nem felvágni kell, hanem csak birtokolni.



Till Attila



A műsorvezető, akit az ország legnagyobb része onnan ismer, hogy bármilyen helyzetben képes felvenni egy cirkuszi porondmester rogyasztott lábtartását, és teljes mosollyal felkonferálni egy másik neműnek maszkírozott C-kategóriás celebet, de ha valaki mondjuk a Propagandából, a filmrendezői karrierjéből, vagy a gyúrós apuka sztilóját hozó Instagramról ismeri, akkor rögtön másnak fog rogyni a lába.



Nagy Ervin



Egyrészt Nagy Ervin dunaújvárosi, ami már feltételez egyfajta nyugodtságot, hiszen túlélte egy folyton morgó kohó légszennyezését és az idült alkoholizmus náthához hasonlító terjedését, másrészt pedig a Kincsemben az ország történelmének legnagyobb kancáját sikerült megszelídítenie, amit remélem, hogy nem kell részleteznem. Ahogy azt sem, hogy milyen príma pulcsikat hajlandó felvenni a saját filmjének premierjére.



Lázár János



A kormányzati kommunikáció talán egyetlen olyan figurája volt, aki halálos nyugalommal és az idegesség minden jele nélkül képes a legnagyobb baromságokat is egyértelmű, egyszerű igazságokként prezentálni. És hát az Origót feltehetőleg bedöntő külföldi költéseiről is minden újságíró hatalmas szexuális kalandokat vizionált, amiket szintén úgy magyarázott el, mintha egy apró tévedés lett volna egy közbeszerzési pályázat lábjegyzetében. És akkor még bele sem mentünk a hatalmas önbizalomra utaló só-bors-szakállra.



Kulka János



Nem vagyok egy színházba járó ember, de még sosem láttam Kulka Jánost különösebben izgatottnak, feszültnek, idegesnek, pedig én még a Kaméleon című filmet is láttam, sőt, még emlékszem is rá. Ahogy Magenheim doktorra vagy az Argó 2. hortobágyi nindzsájára is, az utóbbiban még azt is hitelesen tudta előadni, hogy ő tud japánul. A két évvel ezelőtt agyvérzése sem lehet akkora akadály neki, a novemberben érkező X című magyar filmben úgy somolyog a borostás arcával, mintha mi sem történt volna.



Ernyey Béla



Valahol a birtokomban van Ernyey Béla fotós, playboy, szépségverseny-szervező önéletrajza, aminek az a címe, hogy Az álmok veszélyes dolgok..., és hát ehhez nehéz is lenne bármit hozzátenni.



Kálmán Olga



Az amerikai szaksajtó Cate Blanchettet hozza fel a NFE genderrobbantó példájaként, és habár majdnem Ónodi Eszter is rákerült erre a listára, inkább választottuk a hűvös, profi, minden nyomás alatt célratörő és higgadt tévést, akiről úgy is süt a magabiztosság, hogy az ország és a rajongóinak oroszlánrésze csak deréktől felfele látta.



Zacher Gábor



Magyarország hivatalos Walter White-hasonmása, akit minden egyes média előránt akkor, ha kezdődik a fesztiválszezon, vagy vége van, vagy majd jövőre lesz, vagy csak valakit meg kell szólaltatni, ha egy gyerek összeokádta magát a herbáltól vagy a keverttől. Radikálisan lehetne csökkenteni az ország alkoholfogyasztását, ha őt annyi példányban klónoznánk, ahány középiskola van, és kiküldenénk szörnyű gyomormosós történeteket meséltetni a szalagavatók előtt. Az egyetlen elrettentő, akinek bárki hisz ebben az országban.



Alföldi Róbert



A faszmutogatós színház császára, az egyetlen magyar ember, akiből lehetséges volt értelmes gifet csinálni. Éppen próbálják betiltani vidéken, van egy kiterjedt avantgarde fotógyűjteménye, és könyörgöm, ő volt Carter doktor magyar hangja a Vészhelyzetben. Alföldi Róbertnek akkor lehetne ennél nagyobb fasz energiája, ha összejönne a lista egy másik tetszőleges szereplőjével.



Mácsai Pál



Én egyszer egy mondatot beszélgettem Mácsai Pállal, és azóta azt is rendszeresen mesélem ismerősöknek, mert abban az egy mondatban több tartalom volt, mint egy Kassák-versben (az ablakánál cigiztem és megkérdeztem, hogy zavarja-e a füst, a válaszát csak partitrükként mesélem). Színházigazgató, de a legnagyobb popkulturális teljesítménye az az egész ország szemében, hogy úgy tudott egy terapeutát éveken keresztül eljátszani a Terápiában, hogy minimum transzba lehetett esni tőle. Ha minket kérdeztek, ő az NFE magyarországi non plus ultrája.

Ki testesíti meg Magyarországon leginkább a Nagy Pöcs Energiát? 318 Lázár János

222 Kálmán Olga

154 Mácsai Pál

137 Cserhalmi György

128 Zacher Gábor

111 Nagy Ervin

70 Alföldi Róbert

63 Till Attila

45 Kulka János

38 Ernyey Béla

(Címlap és borítókép illusztráció: szarvas / Index)