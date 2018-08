Strandot keres a hőségre? Segítünk!

Felesleges kerülgetni a forró aszfaltot: megint eljött az év azon része, amin a magyar lakosság kollektíven megdöbben, elájul, és/vagy elolvad, azaz itt van a meleg, a stabil, gőzölgő, napokon és heteken át tartó hőség, amikor minden ember a nyitott ablak miatt hirtelen megtudja az éjjeli hangjátékból, hogy mit művel a szomszédja, vagy esetleg megpróbál egy 0–24-ben futó klímabirodalom szimfóniájára elaludni. Hirtelen mindenki olyan szavakat kezd el használni, hogy hőségriadó, középhőmérséklet meg éjszakai lehűlés, mintha mi vennénk át a Met.hu szerkesztését, de valójában egy dologra vágyunk: a hidegre, hűvösre, az elviselhetőre.

De leginkább a vízre.

Pontosítok: vízre, amit kerítés vesz körül, ahol lehet megkérdőjelezhető minőségű és még erősebben megkérdőjelezhető árú lángost és sört venni, és ahol az embernek a hőségtől megbuggyant szókincse kiegészül még olyan, az év többi pontján soha nem használt szavakkal, mint az értékmegőrző, élménymedence, szekrénykód vagy málnahabos palacsinta. Strandról van szó, a nyár kvintesszenciális létesítményéről a klimatizált üzletközpontok után, strandról, ahova belépő kell, mehet az egész család, van hangosbemondó, bérelhető nyugágy.

És most segítünk egy kicsit: elkezdtük összeszedni, hogy Magyarországon hol is vannak ilyen strandok. Két szempontunk volt, legyen egy strand nagy, és legyen belépős, úgyhogy a szabadstrandokat nem ezen a térképen kell keresni. Kigyűjtöttük az árakat és a nyitvatartási időket is.

Viszont egészen biztosak vagyunk benne, hogy egy csomó hely kimaradt, mert biztos vannak kis ékszerdobozok az ország valamelyik szívcsakrájában, amiről még nem hallottunk, vagy az általunk felhasznált források sem hallottak. Ha lenne ilyen, akkor segítsen nekünk: küldjön egy emailt a tema+strand@mail.index.hu címre, a lehető legtöbb információval, és ígérjük, hogy felkerül a térképre. És akkor jó csobbanást mindenkinek!

Borítókép: a Széchenyi fürdő Radisics Milán légi felvételén.