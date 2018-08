Csak akkor kezdd el csinálni, ha fizetett

Bassza meg, két Bacardi-kólát kért és három vodka-redbullt, vagy fordítva? És elég poharat is adott? Fizetett, de amíg hátramentem egy Finlandiáért, a terminálból már törlődött a rendelése. Mi? Külön még három Jack Daniels és két gin-tonik is volt? Aha, persze, meg biztos három nagy vödör mojito is, hát kurvára nem, nézd, ide van írva az összeg, here is the total, no way, ez feleannyi sincs. Anyám.