A világ legdrágább tócsniját egy felszámolás alatt álló cég árulta egy állami rendezvényen

- Bőrből van?

- Abból.

- Mennyibe került?

- 650

- Dollár?

- Az.

- Beépített tv van benne?

(Az utolsó cserkész)

A tócsni, avagy bandurák, bere, beré, berét, berhe, bodag, bramborák, cicedli, cicege, enge-menge, görhöny, hadi rántotta, harula, huláble, kremzli, krumplibaba, krumplimálé, krumpliprósza, lapcsánka, lapotya, lapotyka, lapsi, lepcsánka, lepkepotyi, mackó, macok, matutka, nyist, ragujla, recsege, röstiburgonya, rösztike, taccs, tócsi vagy toksa reszelt nyers krumplival és liszttel készült, zsírban, vagy olajban sült népi étel. Mérettől és lelkesedéstől függően lehet bele kevesebb vagy több krumplit tenni, meg lehet bolondítani curryvel, meg hagymával meg tulajdonképpen mindennel. Otthon darabja kijön kb. 400 alatt, ha elmegyünk valami gasztrofesztiválra, vagy a bulinegyedbe street food truckból enni, akkor kb. 1800, de ennyiért már raknak rá csirkét is. Nem egészben, az többe kerülne.

4950 forint egy tócsniért még úgy is meredeknek tűnik, hogy ebben a konkrét esetben van egy turbósító tényező is, az ünnep, azaz Augusztus 20-a, ami ezek szerint olyan hatással van a gátlástalanabb kereskedőkre, mint a Forma-1, ahol csak azért nem pénzért adják a levegőt, mert (egyelőre) nem kivitelezhető a dolog. De térjünk vissza a tócsnira, amit egy Facebook-bejegyzés tanúsága szerint Csé Anita az Ízek utcája nevű állami rendezvényen 50 forint híján 4950 forintért szerzett be, és így néz ki:

Nem szép, de ettől még lehetett finom, sőt, a világ legfinomabb tócsnija is, de Csé Anita tanúsága szerint a probléma az, hogy

tömött sorban álltak érte, gyerekkel

az üresen kitett tócsni jól nézett ki

kértek egyet, kaptak, meg egy árat is, ami Csé Anita szerint nem volt kiírva

kifizette a 4950 forintot

aztán megnézte a céget, aminek a pecsétje a nyugtán szerepel

és látta, hogy felszámolás alatt áll

A kérdések, amik az emberben hirtelen felmerülnek: hogy fordulhat elő, hogy a Várkert bazárban rendezett állami rendezvényen egy felszámolás alatt álló cég keresheti magát rojtosra (4950 forintos tócsninál inkább gennyesre)? Miért nem röhögte ki Csé Anita az eladót, és távozott angolosan, tócsnitalanul?

A cég valóban felszámolás alatt áll, itt meg lehet nézni (a pecséten szereplő és a cégtárban látható székhely nem egyezik, de a név és az adószám igen).