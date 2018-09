Így főznek egy füredi lakópark aljában

A Neked Főztem sztorija a megújuló balatoni gasztronómia egyik legnagyobb sikertörténete. Horváth Csongor és felesége, Orsolya öt éve költöztek Budapestről a Balatonhoz, ahol megnyitották a Neked Főztem nevű büfét a zánkai strand mellett, ami olyan kicsi volt, hogy még megfordulni is nehéz volt benne.

Horváth Orsi egész nap, tíz órát állt a pult mellett, sütötte a mangalica burgert, ami azóta is a balatoni gasztronómia megújulásának egyik szimbóluma. A kis bódé aztán Neked Főztem gasztrokocsmává nőtte ki magát Zánkán, ami továbbra is dübörög, de a büfé idén végleg megszűnt, helyette a Reggeli és Burger nevű helyen élhetik ki magukat a kézműves hamburger rajongói. Két hónapja pedig egy újabb egységgel bővültek Balatonfüreden, ami a házaspár eddigi legnagyobb dobása. Az új, 180 férőhelyes étteremben már nyoma sincs a régi büfés, vagy akár gasztrokocsmás vonulatnak, sőt hamburger sincs az étlapon, így még nagyobb szó, hogy ez az étterem is barátságos és viszonylag kedves tudott maradni.

Pedig a helyszín nem egy könnyű terep: a Neked Főztem Balatonfüred egy újonnan épülő, füredi lakópark aljában, az Aranyhíd sétányon helyezkedik el. Egyrészt történnek itt örömteli dolgok, - itt nyílt meg tavaly például a remek Pazar nevű kávézó is, - másrészt az egész környezet meglehetősen kiábrándító. Magamtól biztosan nem venném erre az irányt, de fizetőképes kereslet szempontjából nyilván érhető a helyszín. A dizájn némileg visszaidézi a zánkai hangulatot, de azért igazodik az uniformizált lakóparkok képéhez is. A tulajdonos és séf Horváth Csongor azóta állandóan Füreden van, hogy biztosan egyenletes legyen a minőség, míg a család másik fele Zánkán tartja a frontot.

A nyitott látványkonyhában végig követhető, mi történik, és már onnan is látszik, hogy a konyha gördülékeny, és az ételek zseniálisan néznek ki. A nagy nyári roham már lefutott, és az augusztus végi lehűlés miatt a nagy terasz használhatatlan, a benti asztalok azonban hamar megteltek. Szerencsére az étlap nincs túlbonyolítva, a zánkainál némileg szélesebb, naponta változik, úgyhogy valószínűleg nem találják majd meg ugyanazokat az ételeket, mint amiket mi kóstoltunk. Összesen két előétel, két leves és 9 főétel szerepel az étlapon.

Tárkonyos ragulevest rendeltünk, a főételek közül pedig kacsamellet édesburgonyapürével, csirkemellet kecskesajttal töltött cukkinivel és zellersalátával, valamint egy borjú bécsit majonézes burgonyasalátával. Néha hamburger is van, de az étlapon érezhető, hogy Horváth Csongorék az új éttermet a gasztrokocsmánál eggyel feljebb pozicionálták.

Ezért is nagy szó, hogy mégis egy kifejezetten vidám, laza hely lett, ahol nem kell feszengeni, mereven üldögélni, ráadásul minden pörgős, a konyha kifejezetten gyors volt. A levesek ára 1190, a főételeké pedig 3500 és 5000 forint között mozog. Ennél csak a főzelék olcsóbb, ami az aktuális étlapon éppen tökfőzelék volt báránymájas fasírttal, - én a tököt csak Zánkán kóstoltam, ott elképesztően finom volt.

A fogások viszonylag nagy adagok: a leves sűrű, tele hússal, a borjú bécsi a hagyományoknak megfelelően szinte feldolgozhatatlanul nagynak tűnt, de azért persze elfogyott. A rendelt ételek közül a csirkemell volt a legérdekesebben összerakott fogás, annak ellenére, hogy a csirkétől az ember nem vár túl sok izgalmat. A mell bőrével, és csonttal együtt sült, hozzá a kecskesajttal töltött, kettévágott cukkini telitalálat, és nekem a zellersaláta is az volt, bár ez a zöldség nyilván már a közelgő őszt is idézi. A legkevesebb meglepetést a kacsa tartogatta, a narancsos íz már ismert párosítás, de azért nem volt rá panasz. A desszertnek kirendelt sült túrógombóc pedig szuper lezárás, és szintén nem kicsi.

A rendelt ételekhez limonádét és szörpöt ittunk, - bort tehát nem, bár a választék kifejezetten meggyőző volt, - és így összesen 15 ezer forintot fizettünk. Hatalmas öröm, hogy nyílt egy újabb remek balatoni étterem, ami ráadásul egész télen nyitva tart, és a pár méterrel arrébb lévő Pazarban kávézni is tudunk.