Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: Dabao Jiaozi

A Dabao Jiaozi éveken át egyike volt azoknak a helyeknek, amikért akkor is megérte kimenni a józsefvárosi kínai piacra, ha az ember egyáltalán nem akart olcsó pólókat vagy műanyag kacatokat vásárolni, csak enni egy jót. Az ázsiai gasztronómiára vevő, viszont az ötvennél több ember által ismert dolgoktól irtózó hipszterek fel is fedezték maguknak az elsősorban baókat kínáló helyet, a szélesebb közönség viszont nem meglepő módon nem szokott oda a piacon még csak elviteles opcióval, egy rozzant épület emeletén működő büfébe.

2018-ban viszont a Dabao Jiaozi a piac előző sikertörténete, a vietnami levesnagyhatalom Dang Muoi útjára lépett, és kiköltözött a Ganz-telepről. Igaz, a Dang Muoi-jal ellentétben nem a belváros felé, hanem éppen az ellenkező irányba, a Monori Centerbe mentek. Ezzel a döntéssel azt is vállalták, hogy a közönségük továbbra is elsősorban a környéken mozgó kínaiakból fog állni, de ettől még nincs megtiltva, hogy magyarként odamenjünk. Mi pedig egy próba után bátran ki merjük jelenteni, hogy kifejezetten érdemes kiruccanni ezért Kőbányára, mert a kis büfében a város egyik legfinomabb, ár-érték arányban pedig szinte biztosan verhetetlen baóját készítik.

Az ázsiai konyha egyik alapelemét jelentő baót – vagyis gőzölt vagy pirított húsos batyut – manapság már egészen sok helyen kapni Budapesten is, a minőség és az ár viszont elég széles skálán mozog. Mivel egyszerűen elkészíthető ételről van szó, a baó ízét teljes egészében az határozza meg, milyen alapanyagokat használnak hozzá. Ha a hús és a fűszerek frissek és jó minőségűek, a baó egyszerűen nem tud rossz lenni, a Dabao Jiaoziban pedig mindez a helyén van. A frissességre a nyúlfarknyi hosszúságú étlap is garanciát jelent: az érkezés után az orrunk alá tolt laminált menün mindössze ötféle étel szerepelt, vagyis a vendégek nem tudnak sok mindenből választani, ami van, az viszont gyorsan kipörög a konyháról, ezért szuperfriss.



A sertéshúsos batyut kérhetjük gőzölve vagy pirítva, ottjártunkkor ezenfelül az étlapon volt két marhahúsos fogás, és egy izgalmasnak hangzó saláta, ami sajnos már kifogyott – pedig ebédidőben mentünk –, így nem tudtuk megkóstolni. A darált hússal, némi rákkal, újhagymával vagy kínai kellel és rengeteg zöldfűszerrel megtömött baó igazi ízbomba, pláne, ha a hagyományos ázsiai módon esszük, vagyis bekapás előtt belemártjuk a chilivel felturbózott szójaszószba. Egy tál ára 1500 forint, cserébe viszont 15 baót kapunk, ami finoman szólva is jutányos a belvárosi árakhoz képest. Ha rizstésztás vagy sima hideg sült marhát rendelünk, akkor már nem ússzuk meg 2000 forint alatt, de cserébe ezek is teljesen korrektek, mérföldeket vernek akármelyik kínai büfé, de még a belvárosban gombamód szaporodó vietnami kajáldák többségének kínálatára is.

A Dabao Jiaozi további előnye, hogy a dolgozók ha nem is beszélnek folyékonyan, de egy kicsit értenek magyarul, és az étlapon is szerepelnek a fogások magyar nyelven. Ez nagyban megkönnyíti az ember dolgát egy csomó másik kínai negyedbeli, a helyi közösség kiszolgálására optimalizáló hellyel összevetve.