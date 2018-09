Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: kínai iskola

Cím: Szállás u. 15.

Főleg a nyitott, tehetős kínai családok küldik gyerekeiket a negyed közepén működő magánnyelviskolába. Angolt, kínait és magyart lehet itt tanulni. Az itt élő kínaiak közül sokan járatják nemzetközi iskolába a gyerekeiket, de hogy angolból igazán jók legyenek, és a nemzetközi nyelvvizsgákat is gond nélkül letegyék, szükségük lehet plusz nyelvórákra, és bíznak a kínai közegben.

De a Magyarországra látogató, szabadságra érkező kínai családok is vesznek nyelvórákat itt a csemetéknek, úgy érzik, külföldön jobb angol nyelvi képzést kaphatnak, mint a hazájukban. A már több generáció óta itt élő családoknál gond lehet a kínai nyelv elsajátítása is. Még ha beszélik is otthon az anyanyelvüket, gyakori, hogy írni nem tanítják meg a gyerekeket. Vannak, akik az egyetemre visszamennek Kínába, nekik kínaiból kell fejlődniük, hogy egyáltalán nekifussanak egy felvételi vizsgának. A többség angolt és/vagy kínait tanul, de vannak, akik magyarul nem tudnak, vagy nem elég jól ahhoz, hogy az iskolai tárgyakat is magyarul tanulják.

Őket magyarból korrepetálják. Általában hétvégén és a nyári szünetben zajlanak a képzések, lehet órára (800 forint) vagy napra (4000 forint) fizetni. A Kőbányán működő iskolát hat éve alapította egy Kínában született, később az Egyesült Államokban és Kanadában is éveket töltő házaspár. Magyarországon éltek már a kilencvenes években is. A férj (Xia úr) akkor kereskedelemmel foglalkozott, a Pekingben tanári diplomát szerző feleség (Chen Li) segített neki.

Az iskola gyerekeknek szól, de a házaspár korábban öt éven keresztül társadalmi munkában felnőtteket is tanított magyarra. Most egy másik meglepő dologra készülnek: kanadai nemzetközi iskolát indítanak 2019 őszén, ahol a keleti és a nyugati kultúra legjobb oktatási elemeit szeretnék ötvözni.

