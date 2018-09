Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: Naicha Dian

Cím: Jegenye u. 26/1-7

A kínaiak szeretik a street foodot, ünnepelni is gyakran inkább ilyen helyekre járnak, nem a beülős éttermekbe. A Naicha Diannál jó a grill, többféle húsból lehet válogatni, illetve különleges a grillezett karfioljuk. Adnak kacsakarmot, kacsaszárnyat, csirkekarmot is, és híres a csöcsiangi húsgombóclevesük. Desszertnek a népszerű kínai tejes teát lehet kérni (zöld- vagy feketetea-alap, cukor, tejpor és cukros bármi az alján, általában bab, tápióka, rizs vagy kókuszzselé), bubble tea-nek is mondják.