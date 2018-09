Az egyik legjobb hely a kínai negyedben: United News

Cím: Mázsa tér 2–6., Porta Irodaház 303-as szoba

A United News 1999 óta jelenik meg hetente, de ma már online verziója is van, amit a Facebookon és a Wechaten több mint 10 ezren követnek. Az újságnak két része van, két oldal foglalkozik kifejezetten magyar hírekkel. A lap olvasói közül sokan foglalkoznak üzlettel, ezért ebben a rovatban gyakoriak az üzleti, szabályozási változásokat érintő hírek, de gyakran számolnak be helyi kulturális eseményekről is. Az újság nagyobb részét kínai hírek teszik ki.

A lap szerkesztőinek elmondása alapján a Budapesten élő nagyjából 40 ezer kínai többsége olvassa az újságot, amelynek nyomtatott verziója ingyenesen hozzáférhető a negyed boltjaiban, éttermeiben, de például a helyi kínai bankban is. Sok Budapesten élő kínai rokona is olvassa az újságot az anyaországban.

A lap nem csak reklámokból tartja fenn magát, a kiadó nyelvoktatással is foglalkozik, a helyi kínaiaknak oktatnak magyart, illetve a másik kiegészítő tevékenységük, hogy a Magyarországra települő kínaiaknak intézik a költözéssel együtt járó adminisztrációt, például ingatlan adásvételét.