Halálra gázolták az ekhós szekérrel a világot járó nomád magyart

Egy 90 éves sofőr halálra gázolta a 32 éves, nomád életet élő Gecse Balázs Gergőt, aki 2004 óta járta előbb Magyarországot, majd Európát a saját maga építette ökrös szekerével, szarvasmarháival, két kecskéjével és kutyájával. A sofőr azt mondja, elvakította a nap - írta meg a francia sajtó tudósítása alapján a 444.

Gecse a baleset idején a szekér mellett sétált, de nem az út külső, hanem a belső oldalán, a felezővonalnál. A baleset vasárnap reggel történt délkelet-Franciaországban, Villard-Bonnot közelében. A halálhírről az a hasonló életet élő francia pár is beszámolt, aki korábban összebarátkozott Gecsével.

Gecse Balázs Gergőről korábban a 24.hu közölt portrét. "Maga készítette ekhós szekerével 18 éves kora – 2004 – óta járja az országot. A móri Gecse Balázs Gergő az érettségi után mehetett volna egyetemre, ám a vándorlást választotta. Önellátásra rendezkedett be. Szekerében van egy sparhelt, abban süti a kenyeret, a kocsi oldalában pedig a zöldségeket tárolja. Vándorlása közben munkát is vállal. Gergő ért a fafaragáshoz, az asztalosmunkához, a patkoláshoz, a bőrművességhez, nemezeléshez, kötélveréshez és az állatokhoz is. Volt olyan tél, amikor a kocsiban mínusz 17 fokra ébredt, de subája védi őt a hidegtől. A melegebb évszakokban patakokban, tavakban fürdik, olykor lavórban mosakszik, ruházatát hamulúggal tisztítja" - írták róla.

Életmódjáról dokumentumfilm is készült: