Október 13-án, szombaton 13 óra 13 perckor nyitják a XIII. NN Ultrabalaton csapatnevezéseit. A jövőre május 10-12. között megrendezett versenyen több újítás is lesz, például az eddigi tizenkettő helyett tizenháromra növelték a csapatok maximális létszámát.

Az ennél nagyobb változás lesz, hogy Balatonaliga helyett a versenyközpont átköltözik Balatonfüredre az Annagora Aquaparkba. A szervezők szerint ezzel az egyik cél az, hogy az összes versenyző elhagyja még sötétedés előtt a Balaton-felvidéket.

Az első csapat hajnali 4 órakor vág majd neki a 221 km-nek, amit ezúttal várhatóan 48 szakaszra osztanak fel. Ez azt jelenti, hogy az eddigieknél rövidebb szakaszokból áll majd össze a táv.

Az Ultrabalaton az egyéni indulóknak pedig a Spartathlon kvalifikációs versenyének is számít.

Ahogy az eddig években is, az Index csapata 2019-ben is nekivág a távnak, és megpróbáljuk körbefutni a Balatont. Legutóbb 12 fős csapattal 21 óra 30 perc alatt sikerült a kör, megpróbálkoztunk a jótékony futással is, egyelőre kevés sikerrel.

Egy korábbi évben pedig Ajpek Orsi kolléganőnk lefotózott minket a futás utáni pillanatokban, Hegyeshalmi Richárd kollégánk pedig megfejtette, hogy mi is áll a különös tekintetünk hátterében.

(Borítókép: Szekeres Máté / Index)