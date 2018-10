Megszűnik a Castro Bistro a Madách téren

Facebook oldalán jelentette be váratlanul a Castro Bistro csapata, hogy a jelenlegi gárda lecserélődik, és pár napra be is zár a hely.

A WeLoveBudapest kiderítette, hogy tulajdonosváltás történt a helyen, és az új tulaj nem kívánja tovább vinni a nevet és a koncepciót, és folyamatos átalakítások mellett december végéig lecserélik a nevet, a dizájnt és a teljes koncepciót.

A Ráday utcából induló Castro az egyik úttörője volt az elérhető áron bisztrókonyhát vivő helyek közül, aminek köszönhetően egyre több hely átvette a koncepciót, és azonos hangsúlyt fektettek az ételek és az italkészlet változatosságára, és jó minőségére. A hely később átköltözött a Madách térre, ahol szintén az úttörők között voltak a bulinegyed szélének benépesítésével.