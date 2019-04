Kólás ízzel tör be a Coca-Cola az energiaitalok piacára

Ha megnézzük, hogy egy átlagos magyar fogyasztó mire költ a legtöbbet, akkor az üdítőitalok és az ásványvizek állnak az ötödik helyen. És ha valakinek nincsen konkrét elképzelése, hogy éppen mivel hidratálna, akkor betérve egy hipermarketbe (vagy akár egy kisboltba) könnyen beleszédülhet a kínálatba. Az élelmiszer-fejlesztési vonaton pedig nincsen fék. A Coca-Cola termékcsalád mostanában sok új itallal bővült, van már fahéjas, sőt kávés kóla is, amit nemrég meg is kóstolt a szerkesztőség.

A koffeinnel megbolondított Coca-Cola emléke még nem veszett a múlt homályába, és máris itt egy újabb üdítő "aktív mindennapokhoz": április elején érkezik Coca-Cola Energy. Hogy igény van erre a vonalra, afelől nincs kétségünk, hiszen korábban több gyártó is dobott már piacra kólás terméket azok számára, akik a rágógumi, vagy tutti-frutti ízt már meghaladottnak tartják, az egzotikusabb aromák ellen pedig zsigerből tiltakozik a szervezetük.

Tápértéktartalom/100 ml Energia: 179 kJ, illetve 42 kcal (a cukormentes változatban 3 kJ/, illetve 1 kcal) Zsír: 0 g Szénhidrát: 10,3 g (a cukormentes változatban 0 g) amelyből cukrok: 10,3 g (a cukormentes változatban 0 g) Fehérje: 0 g Só: 0,04 g Niacin (B3-vitamin): 1,6 mg B6-vitamin: 0,15 mg

A Coca-Cola Energy természetes forrásból származó összetevőket tartalmaz, és a Coca-Cola nagyszerű és frissítő ízét hozza. E két ismertetőjegyet helyeztük fókuszba, így fejlesztettük ki a receptet és büszkék vagyunk rá, hogy a terméket a Coca-Cola márka részeként kínálhatjuk az embereknek

- mondta el az új termékről Javier Meza, a szénsavas üdítőitalok üzletágának globális marketing vezetője.

A hivatalos közlemény szerint a Coca-Cola Energy fiatal, 18-35 év közötti felnőttek számára készült, és az Európai Alkoholmentes Italgyártók Szövetsége (UNESDA) szabályozásainak értelmében nem árusítják, illetve hirdetik majd általános- és középiskolákban, illetve azt sem szeretnék népszerűsíteni, hogy bárki is alkohollal fogyassza. Nem, taurin ebben sincs, van viszont koffein, guaranakivonat és B-vitamin. Ja, és készült cukormentes verzió is.

A szerkesztőség alkalmi és hardcore fogyasztói mindkettőt megkóstolták, igaz, a 35 éves korhatárhoz nem tartottuk magunkat.

Ha úgy érzem, hogy valamilyen élénkítőszerre van szükségem, helyzettől függően vagy kávét, kólát vagy energiaitalt fogyasztok. Vagyis fogyasztottam, utóbbi kategóriából ugyanis általában a kólás ízesítésűt választottam, és ezek közül egy olyan termék volt a kedvencem, amit már sajnos kivontak a forgalomból, vagyis változtattak a recepten, és azóta nem az igazi. Ezért is örültem meg a Coca-Cola próbálkozásának, hiszen ha valakik értenek az üdítőitalokhoz, akkor ők azok. Az energiaitaluk íze azonban inkább kólás gumicukorra, mint a klasszikus kólára hasonlít. Az élénkítőhatással nekem nem volt gondom, a kissé nyomott állapotomból öt perc alatt kihozott, igaz, sajnos egy-másfél óra múlva vissza is zuhantam.

De nézzük, hogy mi volt a többiek tapasztalata.

Záborszky Ede, a gazdaságrovat energiaital-sommelier-je szerint Coca-Cola Energy az olcsóbb termékeknek lehet a kihívója, és inkább az alkalmi fogyasztók csapnak majd le rá.

"Az energiaital fontos része számomra az átütő és meghatározhatatlan tutti-frutti íz, mindig is bizalmatlan voltam az újításokkal. Az első két korty beigazolni látszik az energiakólák nagy buktatóját: se energiaital, se kóla ízük nincs. Van viszont egy kis savanykás mellékíz, amit a szerb Guaranában kifejezetten szeretek, de a kólával nem harmonizál annyira. Én a cukrosat próbáltam, de többször meg kellett néznem, hogy nem a cukormenteset vettem-e el véletlenül, nagyon átjön a sok édesítőszer, bár amennyire tudom, ez a kóláknál egyre általánosabb. A szénsav mennyisége és a 32 mg/100 ml koffeintartalom mindenesetre teljesen rendben van, utóbbi Magyarországon nem is lehet több már jó pár éve." (záborszky)

Zubreczki Dávid szintén nem kezdő ebben a műfajban.

"Kóstoltam már pár kólás energiaitalt, de mind közül ennek van a legkevésbé kólaíze. Igaz, az igazán jók mind eltűntek a hazai piacról, mint a Bomba! Cola és a régi barna Hell. Ennek inkább olyan az íze, mintha egy pohár kólában savanyú cukrokat oldottunk volna fel, és inkább már az utóbbiak íze dominál." (zubreczky)

Sixx-nek a suszter és a kaptafa jutott eszébe a termékről:

"A Coca-Cola kiváló minőségű, édes, bubis üdítőket gyárt, mi az istenért akarna savanyú energiaitallal foglalkozni? Hagyjuk ez a profikra. Egyik pozitívuma a minimál dizájnos, de így is felismerhetően coca-colás külső, a másik meg a 32 mg koffein. Ha az utóbbit egy szőlőcukorra csepegtetve árulnák, mindenkinek jobb lenne." (sixx)

Kovács Bálint egy kisebb emberkísérletet is bevállalt a teszt kedvéért.

"Keveset aludtam az éjjel, és ilyenkor hajlamos vagyok elaludni este a színházban, úgyhogy kapóra jött előtte egy energiaital. Ehhez képest fél órával az előadás kezdése után úgy éreztem magam, mint egy csecsemő, aki semmi mást nem akar, csak aludni, és ha ezt nem engedik neki, akkor kétségbeesésében csak üvöltene. Az egész előadás alatt végig az elalvás ellen küzdöttem, és nemhogy az energiaitalnak nem éreztem semmiféle hatását, de esküszöm, egy pohár narancslé hatásosabb lett volna, egy normális, nem ilyen undorító ízű kávéról már nem is beszélve. Ráadásul valóban olyan a dizájnja is, mint a sarki kisbolt szerb importtermékéé ötvenkilenc forintért. Igaz, ez végül is nagyon tisztességes dolog a Coca-Colától, mert legalább nem árul zsákbamacskát, tényleg pont azt mutatja, amit kapni fogok." (kovács bálint)

Dr. Molnár Csaba saját bevallása szerint egy tripla eszpresszó után is azonnal elalszik, így a koffeintartalom pszichoaktív hatásáról nem kívánt nyilatkozni, az ízvilágról viszont igen:

"Ha nem lenne ráírva, nem biztos, hogy a Coca-Colához kötném az ízét. Leginkább a golyórágókat juttatta eszembe, amelyek olyan kemények voltak, hogy az embernek beléjük tört a foga." (molnár)