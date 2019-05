Fáj még? Már nem, felelte a halott

Idén húszéves az Index, és ebből az alkalomból nem csak különböző múltidéző cikkeket írtunk, nem csak kétnapos bulit szerveztünk, hogy volt indexesekkel, barátainkkal, leglelkesebb támogatóinkkal együtt ünnepeljünk, hanem néhányan összeálltunk, mint két kicsi pixel, és kinyomtattuk az internetet.

Pontosabban annak azt a szeletét, amit az Index elmúlt húsz évéből fontosnak tartottunk. Pontosabban annak a szeletének egy szeletét.

Ahhoz, hogy mindent ki tudjunk nyomtatni, ami Index elmúlt húsz évéből nekünk fontosnak vagy a szívünknek kedvesnek tűnt, valószínűleg az esőerdők esküdt ellenségének, Bolsonaro brazil elnöknek az elszántságával kellett volna fakitermelésbe kezdenünk. Azért így is elkészült – társadalmi munkában, elsősorban Zuzu kollégánk lelkesedésének köszönhetően – egy rendes, szép kis fanzin, amit nagyjából száz példányban kinyomtattunk, és a Dürer kertben, a múlt csütörtök-pénteki bulin néhány ember hozzá is juthatott.

20 éves az Index, és ez a két évtized könnyed sétagaloppnak tűnik ahhoz képest, amilyennek a mostani állás szerint a jövő ígérkezik. Ha szeretnéd, hogy a lap biztosabb alapokon álljon, támogasd te is!

De azt gondoltuk, hogy merjünk nagyot álmodni, és jobb későn, mint soha, meg egyébként is, evés közben jön meg az étvágy, publikáljuk online is. Szóval ha most itt a képre kattint (ami egy pdf-et rejt), segít életben maradni egy tölgyfának – feltéve, ha utána nem kattint a nyomtató ikonra, mintha nem lenne holnap (ha kattint, akkor kicsit hozzá is járul, hogy ne legyen, csak mondom).

Kattints a képre a fanzinért!