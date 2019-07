Mérgező tóban pózoló influenszerek betegedtek meg Spanyolországban

Többen megbetegedtek Spanyolországban, miután fürödtek egy mérgező vízű tóban az ország északi részén, Galíciában. Monte Neme környéke úgy néz ki, mint egy trópusi lagúna, de a története sokkal prózaibb: 1975-től 1980-ig egy volfrámércbánya működött itt. Éppen ezért a tó vize mérgező, de nagyon szép, vakítóan kékes zöld. Ez a szépség csábította ide többek között az influenszereket is, akik a lehető legjobb Instagram-fotók elkészítése reményében nem álltak meg a tó partján, sokan fürödtek is benne. Az eredmény bőr-, és gyomorbántalmak sora.

Az itteni fürdőzésnek akár halálos következményei is lehetnek - figyelmeztet Ramón Varela, egy környezetvédelemmel foglalkozó újságíró, aki egyben szóvivője a környék természeti és kulturális örökségére felügyelő társaságnak is. Ugyanis nem csak a víz minőségével vannak problémák, a környék egyébként is veszélyes. Könnyű ugyan megközelíteni, de a meredek lejtőkről akár 30 méteres magasságból is le lehet zuhanni. A saras, iszapos terület pedig csapdába ejtheti a kirándulókat.



Monte Neme esete kísértetiesen hasonlít arra az egy héttel ezelőtti sztorira, amikor kiderült, hogy a z egyik szibériai erőmű zagytározója szintén úgy néz ki, mintha egy csodálatos trópusi paradicsom lenne. A mindenhol Instagramra illő hátteret kereső influenszerek ezt a helyszínt is felfedezték maguknak, és itt is akadtak, akik belementek a vízbe.

A Novoszibirszk közelében található erőművet működtető vállalat viszont nem ajánlja, hogy fürödjenek a mesterséges tóban, mert ugyan nem mérgező, de allergiás tüneteket okozhat, ha valaki megmártózik benne. Az alja pedig elég iszapos, és szinte lehetetlen kikeveredni onnan, ha valaki beleragad. Az Instagramon már egy külön fiókban gyűjtik a szibériai Maldívon készült fotókat.