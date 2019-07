New York államban mostantól állatkínzásnak számít, ha kiszedeted a macska karmait

New York állam kormányzója, Andrew M. Cuomo hétfőn aláírta azt a törvényt, ami állatkínzásnak minősíti, ha Cirmi körmeit a gazdi kiszedeti. New York az első állam az USA-ban, ahol ezt törvénybe iktatták. A demokrata párti kormányzó egy nyilatkozatában az eljárást feleslegesnek és kegyetlennek nevezte. A törvény azonnal hatályba is lépett, és ugyan orvosi indokkal tehetnek kivételt, de ha valakit rajtakapnak, hogy indokolatlanul végezteti/végzi el az eljárást, 1000 dolláros (kb. 300 000 forintos) bírsággal sújthatják.

A tervezetet 2015-ben nyújtotta be Linda B. Rosenthal képviselőnő, aki érthetően nagyon boldog, hogy a javaslatból törvény lett. "Macskatulajdonosként is érintett vagyok a kérdésben. Remélem, New York példáját a többi állam is követi, például Massachusetts." Városi szinten már több helyen betiltották az eljárást (Los Angeles, San Francisco és Denver volt az első három hely), de állami szinten eddig csak New York érezte szükségesnek.

A karomtalanítási műtétet az egyszeri ember úgy képzeli el, mint egy nagyon alapos és mély körömvágást, miközben nem erről van szó: az eljárás során az állat mancsából csontokat távolítanak el, amit Dr. Eileen Jefferson állatorvos kvázi amputációnak nevez. A műtéten átesett állatok néha agresszívabbak lesznek, többször harapnak és nem hajlandók az alomtálcájukat használni, mert karmom nélkül az sokkal nehezebb. A háziállat.hu még plasztikusabban fogalmaz:

A karomtalanítás olyan, mintha levágnánk a lábujjainak a felét. Amikor a végső ujjat és azzal együtt a karmot is eltávolítják, a szenzoros és motoros idegek megsérülnek, tönkremennek. Nem regenerálódnak és nem nőnek vissza. A műtétet követően az állat mancsa eltompul, amelyet egy szúró érzés követ a felgyógyulás folyamata alatt, amikor is a macska kénytelen a másodlagos ujjak tompa végén lépkedni.

Sőt:

A karomtalanításnak létezik egy másik alternatívája is: tendonektómia - az ín eltávolítását jelenti, mely által a macska nem képes többet kiereszteni a körmeit. Ez talán még a karomtalanításnál is rosszabb. A karmok továbbra is nőni fognak és élete végéig rendszeresen kell majd vágd neki. (Ha ezt amúgy is megteszed, a macska karmai rövidek, tompák lesznek és nem fogja rongálni a bútorokat.) A karomvágás elmulasztásának eredményeképpen a macska egész életében orvosi ellátásra fog szorulni, mert a karmai körbe nőhetik a talpat.

Nem mindenki fogadta örömmel a törvényt, az állam állatorvosait tömörítő The New York State Veterinary Medical Society szerint a műtét még mindig jobb megoldás, mint az állat elaltatása, vagy háztól való elhajtása, amire nem egy esetben sor került már (vö. Cirmike vs. brokátfüggöny). Rosenthal képviselőnő a siker nyomán vérszemet kapott, és most azon dolgozik, hogy törvény mondja ki: a házikedvencek nem a gazdáik tulajdonát képezik, csak lakótársaik.

Magyarországon nem tiltja törvény a macskák karomtalanítását, de például kiállításra ilyen állatot nem lehet nevezni.

(via)