A húsevés jövője megvetette lábát Magyarországon

Épphogy végigzongoráztuk a lehetőségeket, hogy hol lehet jellemzően Budapesten különféle húsmentes hamburgereket enni (kisebb éttermekben és nagy láncokban), mire egy budai hely robbantotta a húsbombát: július végétől kapható a Bartók Béla úti Vegan Love-ban a Beyond Meat húspogácsájából készült hamburger.



A Beyond az Impossible mellett a másik nagyobb cég, ami a húsmentes húspogácsa területén egyre nagyobb szeletet próbál kihasítani magának a vega étkezés piacából. Az Impossible talán elterjedtebb (a Burger King már elkezdte az Egyesült Államokban árulni az Impossible Whoppert), de a Beyond mögé olyan nevek álltak be befektetőként, mint Bill Gates, Leonardo Dicaprio, vagy a McDonald’s korábbi vezérigazgatója, Don Thompson.



Teljesen érthető a lelkesedésük, és a pénztárcájuk nyitogatása is, mert ha ki nem derül, hogy rákkeltőbbek/hízlalóbbak/károsabbak/borzasztóbbak/állatkínzóbbak az igazi húsnál, akkor papíron egyszerre tudnak alternatívát nyújtani, és betölteni egy piaci rést: növényi anyagokból készült húspogácsák, amiket élelmiszermérnökök addig fejlesztettek, amíg tökéletesen nem tudják reprodukálni a hús élményét. Valami, ami egy csapásra állatvédő, környezetvédő, egészségesebbnek tűnő (bár dietetikusok szerint nem feltétlenül az), és amúgy teljesen sci-fi. Egy húsból készült hamburgerben ideális esetben darált hús és faggyú van, a Beyond Meatben 22 összetevő, a izolált borsóproteintől kezdve a finomított kókuszolajon át a bambuszból kivont cellulózon keresztül a céklakivonatig. A cég vezetője, Ethan Brown szerint nagyjából 70 százalékos sikerük van eddig abban, hogy reprodukálják a húsos hamburgert, de a Vegan Love-ban szervírozott változatot én már olyan 80 százalékra taksálnám.

Főleg, miután végigvettem az összes nagy franchise-t, ahol megpróbálnak valamit bohóckodni a hús pótlásával. Az az igazság, hogy a hamburger valójában egy tökéletes étel, már abból a szempontból, hogy ha a két kötelező hozzávalóból (zsemle és hús) az egyiket valami radikálisan másra cseréljük, akkor az egésznek oda a szerkezete. Ettől még lehet finom, de semmi sem tudja reprodukálni az élményt, egy kukoricás zöldségpogácsa vagy egy finomabb grillsajt sem, egyszerűen nem ugyanaz az étel lesz. Ugyanez szerintem vonatkozik azokra a futóbolond helyekre, ahol valami furcsa meggyőződésből ciabattába rakják a húsokat, de már létezik teljesen oké gluténmentes vagy teljes kiőrlésű buci. Teljes kiőrlésű hús viszont nem igazán.



A Vegan Love hamburgere viszont az első pár harapásra teljesen képes lemásolni azt az élményt, hogy itt az eredeti dolgot fogyasztjuk, igaz, ennek azért nagy szerepe van abban, hogy milyen körítést raktak hozzá. A húspogácsa mellé jégsaláta, paradicsom, lilahagyma, vegán cheddar jár, leöntve egy szósszal, amit most utólag egyáltalán nem tudok azonosítani, és jegyzetelni is elfelejtettem, mert inkább bepusziltam hamar az egészet.

Szóval az egésznek van egy komplett, jól összerakott hatása, amibe annyira tökéletesen illik a húsmentes hús, hogy az első majszolások alatt csak hümmögni tudunk. Olyan ez, mint először látni olyan fotót, amit mesterséges intelligencia hozott létre, érzékeljük, amit érzékelünk, de valahol tudjuk, hogy ez az egész nem igaz. A Beyond Meat nem igaz, egy pici darab hús sincs benne, viszont hamburgerként ezt nagyon nehéz lenne megmondani. Egyedül az állaga árulkodik, nem kell annyit dolgozni a fogakkal, hogy darabokra hulljon az ember szájában, de szerencsére nem is adja meg annyira könnyen magát, mint a legtöbb zöldséges változat.

Akkor kezd el kilógni a lóláb, amikor fogynak a feltétek, és azokból egyre többet érzünk a műhús kárára. Amikor már csak a tönkölyzsemle marad a Beyond-húsból, akkor jobban leesik az enyhén furcsa és visszafogott nemhússzerűsége. Amivel semmi baj nincsen, mert a teljes értékű hamburgerrel abszolút - na jó, 80 százalékosan - működik. És igazából ez a lényeg az egészben, hogy egy tisztességes minőségű hamburger élményét adja vissza maradéktalanul, ez pedig sikerül is, a magyar strandok zömén ennél katasztrofálisabb húscafatokat szolgálnak fel ezen a néven.



Amitől viszont a Beyond-burger úri mulatság lesz, az az ára: 2990 forint a szendvicsért akkor is borsos a magyar viszonylatban, ha egy különleges, vagy legalábbis széthájpolt alapanyagból készült. Főleg a Vegan Love más termékei mellett, amik ugyan karfiolból, édesburgonyából vagy feketebabból készülnek, de egy kivétellel mind 2000 forint alatt maradnak. Lehet, hogy a Beyond Meat és az Impossible jelenti a húsfogyasztás alternatíváját a jövőben, de ebben a formában egyelőre luxusterméknek számít. De mindenképp nagyon jó lenne, ha elterjedne.

A Beyond Meat-féle hamburger kapható a Vegan Love-ban (Bartók Béla út 8.), illetve a Magic Burgerben is (Barázda utca 40.).